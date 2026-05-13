háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij drón Kárpátalja

Megszólalt Zelenszkij is: nem lehet véletlen a Kárpátalját ért csapás

2026. május 13. 18:30

Az ukrán elnök elárulta, hol támadtak leginkább az oroszok.

2026. május 13. 18:30
Zelenszkij

Oroszország szerda délután Ukrajna nyugati megyéire mért kiterjedt légi támadást, amelynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

Oroszország kedd estétől szerda délutánig több hullámban mért dróncsapásokat Ukrajnára.

„Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.

(MTI)

Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. május 13. 19:22
Drogos szarzsák.
hanesz
2026. május 13. 19:11
Érdekes, amig Orbán kormány volt az oroszok nemigen vették célba ezt a régiót... Lehet, hogy Petyának köszönhetik ezt is szerencsétlen magyarjaink...
Obsitos Technikus
2026. május 13. 19:03
Nincsenek véletlenek Zselé. Az oroszok két hétig nem támadák az ország belső részét, és ezzel ti visszaéltetek. Vasúti átrakó, hadiüzem, áramelosztó. Ezt kaptátok.
NewWorldOrder
2026. május 13. 18:43
Zelenskyy: "nem lehet véletlen a Kárpátalját ért csapás" Hát, ha 2022 júniusában nem a Kócos Borisra hallgattál volna, hanem a józan eszedre, akkor most ez sem lenne. És még országod is maradt volna.
