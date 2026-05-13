Megszólalt Zelenszkij is: nem lehet véletlen a Kárpátalját ért csapás

Oroszország szerda délután Ukrajna nyugati megyéire mért kiterjedt légi támadást, amelynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

Oroszország kedd estétől szerda délutánig több hullámban mért dróncsapásokat Ukrajnára.

„Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.