Érkeznek a beszámolók: több mint 25 millió forintos nyereséggel zárt Pottyondy Edina cége
Míg a youtuber az előző évben a teljes osztalékot kivette a cégéből, idén egy forintot sem vett fel.
Ez a negédeskedő ripacskodás kormánypárti propaganda.
„A humor alapvetően ellenzéki műfaj: felfelé üt, a hatalmon lévők kifigurázását szolgálja.
Úgyhogy az a rossz hírem van, Edina, hogy ez a homlokráncolós, túljátszott, negédeskedő ripacskodás fogalmilag nem humor, hanem kormánypárti propaganda.
Te pedig azt a szerepet öltötted magadra a Tisza-kormányban, amit az általad annyit kritizált Bagi-Nacsa páros vitt az előző rendszerben.
Drukkolok, hogy te is kapj érte egy Karinthy-gyűrűt Magyar Pétertől!”
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Míg a youtuber az előző évben a teljes osztalékot kivette a cégéből, idén egy forintot sem vett fel.
Nyitókép: Facebook / Mandula Viktor
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