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propaganda Tisza kormánypárt Magyar Péter Pottyondy Edina

Rossz hírem van, Edina

2026. június 02. 20:12

Ez a negédeskedő ripacskodás kormánypárti propaganda.

2026. június 02. 20:12
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„A humor alapvetően ellenzéki műfaj: felfelé üt, a hatalmon lévők kifigurázását szolgálja.

Úgyhogy az a rossz hírem van, Edina, hogy ez a homlokráncolós, túljátszott, negédeskedő ripacskodás fogalmilag nem humor, hanem kormánypárti propaganda.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Te pedig azt a szerepet öltötted magadra a Tisza-kormányban, amit az általad annyit kritizált Bagi-Nacsa páros vitt az előző rendszerben. 

Drukkolok, hogy te is kapj érte egy Karinthy-gyűrűt Magyar Pétertől!”

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Nyitókép: Facebook / Mandula Viktor

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
zsanett-kúnrum
2026. június 02. 21:57
Van egy gyanútlan és kedves feltételezésem, libsikörökben valamiféle ajzószer lehet doktor diktátor úrunk, hamar kiderülhetett számukra selyemmajom úr ehhöz gyenge kaliber.
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0
0
kuzmics
2026. június 02. 21:20
Nagyon üt!
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2
0
mnmn
2026. június 02. 21:19
Erőt vettem magamon és belenéztem Pottyondi néhány videójába, kurva gáz ez a picsa, már várom mikor fogja nyilvánosan leszopni a fostost. Ez most négy évig egyfolytában Orbánozni fog?
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5
0
magyar-1977
•••
2026. június 02. 21:00 Szerkesztve
Ezt csúnyán beszoptad megafosos csicskagyász!:DDD Mandula Viktor Nem az a probléma, hogy ez a bizalomgerjesztő figura (Róna Dániel) pár ezüstért mekkora Tisza-vezetést kamuzik be Magyarnak (most épp 53 / 36-ot). Ilyen alakok mindig is voltak, lesznek. A probléma az, hogy a kamuját forráskritika nélkül veszi át és sokszorosítja a teljes, magát függetlennek lódító média, továbbá ha esetleg, netán-netán áprilisban kiderül, hogy ő és a többi tiszás közvélemény-manipulátor végig egy orbitális hazugságban tartották az ellenzéki tábort, akkor is ugyanúgy orákulumként fogják majd idézni a hírportálok és hívják be műsorokba, podcastekbe
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0
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