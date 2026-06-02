Semmi kivetnivalót nem talál a nemzetközi sajtó abban, hogy a Tisza Párt alaptörvény-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Szinte minden nagy külföldi médium beszámolt arról, hogy Magyar Péter alaptörvényt módosítana az államfő leváltása céljából. Szinte senki sem fogalmazott meg kritikát azzal szemben, hogy Sulyok Tamást ily módon távolítanák el tisztségéből.