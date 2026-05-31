Érkeznek a beszámolók: több mint 25 millió forintos nyereséggel zárt Pottyondy Edina cége

Hiába játszotta el a hattyú halálát Pottyondy Edina, napvilágra került a „féltve őrzött titka”
2024-ben megugrottak az influenszer bevételei.
Míg a youtuber az előző évben a teljes osztalékot kivette a cégéből, idén egy forintot sem vett fel.
A következő napokban sorra kerülnek majd nyilvánosságra a balliberális megmondóemberek cégeinek bevételei. Az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalán böngészve többek között már megtekinthetjük Pottyondy Edina youtuber cégének, a Petaverzum Kft.-nek a 2025-ös beszámolóját is.
Az exmomentumos politikusból lett humorista, influenszer 2024-hez képest nagyobb nyereségre tett szert:
a két évvel ezelőtti 18,3 millió után 26,5 millió forintos adózott eredmény olvasható ki a beszámolójából.
Mindezt úgy hozta össze, hogy az árbevétele csökkent: 138 millióról 119 millió forintra.
További érdekesség, hogy a vállalkozás saját tőkéje ugyancsak nőtt, 42,47 millióról 68,98 millió forintra, míg az eredménytartaléka 21 millióról 39,47 millió forintra emelkedett. Mindez annak köszönhető, hogy
bár tavaly szinte az egész nyereséget kivette osztalékként, idén egy forintot sem hagyott jóvá magának Pottyondy Edina
– derült ki a dokumentumból.
