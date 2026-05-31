Hatalmas füstoszlop gomolyog: lángokban áll egy orosz olajfinomító az ukrán dróncsapás után

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A helyiek által megosztott felvételeken sűrű füst és több tűzfészek is látható az olajfinomító területén.
Újabb oroszországi energetikai létesítményeket ért dróntámadás május 31-ére virradó éjszaka. A jelentések szerint a Szaratovi Olajfinomítóban kiterjedt tűz keletkezett, és a Rosztovi területen is találat ért egy üzemanyagtárolót – írta meg a Unian.
Helyi beszámolók és megfigyelő Telegram-csatornák szerint hajnali három óra körül robbanások rázták meg Szaratov városát. A lakók által megosztott felvételeken sűrű füst és több tűzfészek látható az olajfinomító területén. A szaratovi üzem a Rosznyefty állami olajvállalat tulajdonában van, a Volga-vidék egyik legrégebbi finomítója, amely sajtóértesülések szerint kulcsszerepet játszik az orosz csapatok üzemanyag-ellátásában.
Ezzel egy időben a Rosztovi területen található Matvejev Kurgan településen is támadás ért egy olajdepót. Jurij Szljuszar, a régió kormányzója arról számolt be, hogy egy drón lezuhanó törmelékei miatt tűz ütött ki egy magáncég üzemanyagtárolójában.
Matvejev Kurgan településen a dróntámadás következtében megsérült egy gyógyszertár, két üzlet és egy gépkocsi. Károk keletkeztek a tetőszerkezetben, az üvegezésben és egy gázvezetékben is, utóbbit elzárták. Sérültek nincsenek”
– részletezte a kormányzó.
Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszerszerűen vesznek célba oroszországi olajipari és logisztikai létesítményeket, hogy ezzel gyengítsék az orosz hadsereg ellátási láncait. Május 23-ára virradóan például a novorosszijszki Seszhárisz olajterminált érte támadás, ahol az ukrán vezérkar adatai szerint szintén tüzet regisztráltak a találatok után.
Kijev szerint az ilyen típusú csapások komoly gazdasági és logisztikai károkat okoznak Oroszországnak. Az ukrán vezérkar május 5-i közleménye szerint például a tuapszei kikötői infrastruktúra és olajfinomító elleni korábbi támadások egyetlen hónap alatt több mint 300 millió dolláros veszteséget okoztak az orosz félnek.
