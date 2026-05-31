Hatalmas füstoszlop gomolyog: lángokban áll egy orosz olajfinomító az ukrán dróncsapás után

Újabb oroszországi energetikai létesítményeket ért dróntámadás május 31-ére virradó éjszaka. A jelentések szerint a Szaratovi Olajfinomítóban kiterjedt tűz keletkezett, és a Rosztovi területen is találat ért egy üzemanyagtárolót – írta meg a Unian.

Helyi beszámolók és megfigyelő Telegram-csatornák szerint hajnali három óra körül robbanások rázták meg Szaratov városát. A lakók által megosztott felvételeken sűrű füst és több tűzfészek látható az olajfinomító területén. A szaratovi üzem a Rosznyefty állami olajvállalat tulajdonában van, a Volga-vidék egyik legrégebbi finomítója, amely sajtóértesülések szerint kulcsszerepet játszik az orosz csapatok üzemanyag-ellátásában.