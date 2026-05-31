05. 31.
vasárnap
szaratovi olajfinomító dróntámadás orosz támadás ukrán

Hatalmas füstoszlop gomolyog: lángokban áll egy orosz olajfinomító az ukrán dróncsapás után

2026. május 31. 12:28

A helyiek által megosztott felvételeken sűrű füst és több tűzfészek is látható az olajfinomító területén.

Újabb oroszországi energetikai létesítményeket ért dróntámadás május 31-ére virradó éjszaka. A jelentések szerint a Szaratovi Olajfinomítóban kiterjedt tűz keletkezett, és a Rosztovi területen is találat ért egy üzemanyagtárolót – írta meg a Unian

Helyi beszámolók és megfigyelő Telegram-csatornák szerint hajnali három óra körül robbanások rázták meg Szaratov városát. A lakók által megosztott felvételeken sűrű füst és több tűzfészek látható az olajfinomító területén. A szaratovi üzem a Rosznyefty állami olajvállalat tulajdonában van, a Volga-vidék egyik legrégebbi finomítója, amely sajtóértesülések szerint kulcsszerepet játszik az orosz csapatok üzemanyag-ellátásában.

Ezzel egy időben a Rosztovi területen található Matvejev Kurgan településen is támadás ért egy olajdepót. Jurij Szljuszar, a régió kormányzója arról számolt be, hogy egy drón lezuhanó törmelékei miatt tűz ütött ki egy magáncég üzemanyagtárolójában.

Matvejev Kurgan településen a dróntámadás következtében megsérült egy gyógyszertár, két üzlet és egy gépkocsi. Károk keletkeztek a tetőszerkezetben, az üvegezésben és egy gázvezetékben is, utóbbit elzárták. Sérültek nincsenek”

– részletezte a kormányzó.

Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszerszerűen vesznek célba oroszországi olajipari és logisztikai létesítményeket, hogy ezzel gyengítsék az orosz hadsereg ellátási láncait. Május 23-ára virradóan például a novorosszijszki Seszhárisz olajterminált érte támadás, ahol az ukrán vezérkar adatai szerint szintén tüzet regisztráltak a találatok után.

Kijev szerint az ilyen típusú csapások komoly gazdasági és logisztikai károkat okoznak Oroszországnak. Az ukrán vezérkar május 5-i közleménye szerint például a tuapszei kikötői infrastruktúra és olajfinomító elleni korábbi támadások egyetlen hónap alatt több mint 300 millió dolláros veszteséget okoztak az orosz félnek.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magyar-1977
2026. május 31. 14:55
Égjen mind, utána jöhetnek az ork lakótelepek!
buktoragyufaarus
2026. május 31. 14:55
obakapimakiastracf 2026. május 31. 14:27 Ha a hős Orosz Haderő és Putyin elnök úr nem szabna gátat ezeknek a korrupt geciknek , ezek már a nyugateurópai gyerekek szerveivel kereskednének A hős orosz haderő aki felkúrta muterodat,hogy megszüless ??Te kis csinovnyik visszatoloncolunk putyin seggébe te kis bukott moslék.👍😜
astracf
2026. május 31. 14:23
Megérdemlik. Az egyetlen probléma, hogy a kibaszott háborújuk miatt már 4. (!) éve folyamatosan szennyezik a légkört! Ideje lenne már abbahagyniuk, de a botoxosfejű nem hajlandó leállni a támadással, amíg él.
Canadian
2026. május 31. 14:21
Ilyen a háború. Az ellenség időnként visszalő.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!