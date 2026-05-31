Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij kim dotcom nato dróntámadás nyugat kijev

„Ukrajnának vége, Kijev el fog bukni” – Súlyos vádakkal illették a NATO-t és Zelenszkijt

2026. május 31. 08:26

A romániai dróntámadást is felemlegették.

Komoly vádakat fogalmazott meg a NATO-val, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és a brit titkosszolgálattal szemben Kim Dotcom. A Megaupload egykori alapítója az X-csatornáján közzétett bejegyzésében azt állítja, hogy a Nyugat és Kijev kétségbeesésükben igyekeznek eszkalálni az orosz–ukrán konfliktust.

Kim Dotcom (eredeti nevén Kim Schmitz) szerint Ukrajna katonai helyzete kritikus, és a kijevi vezetés a bukás szélén áll. Úgy véli, a nyugati szövetségesek és az ukrán elnök tehetetlenségükben provokációkkal próbálják fenntartani a feszültséget. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

A NATO és Zelenszkij kétségbeesettek. Ukrajnának vége. Kijev el fog bukni.”

A vállalkozó szerint a brit külső hírszerzés, az MI6 szándékosan szervez olyan provokációkat, amelyek során orosznak beállított dróntámadásokat hajtanak végre európai területen. Példaként a nemrégiben Romániában történt incidenst említette, amikor a romániai Galac területén egy drón egy ház tetőszerkezetébe csapódott, két ember sérülését okozva. Bukarest az esetet követően azonnal Moszkvát vádolta meg, miközben orosz részről azt állították, hogy az elektronikai harceszközök által eltérített ukrán drónról lehetett szó. Dotcom szerint azonban más áll a háttérben:

Az MI6 hamis zászlós orosz dróntámadásokat rendez meg. Lásd Románia.”

Az üzletember szerint a nyugati vezetők, köztük Keir Starmer brit miniszterelnök, a külpolitikai helyzet élezésével próbálják megőrizni pozíciójukat a belpolitikai nehézségek közepette. Dotcom párhuzamot vont a brit kormányfő és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikája között:

Starmer pontosan ezért nem hajlandó lemondani. Tudja, mi közeledik, és abban bízik, hogy a háború révén hatalmon maradhat. Éppen úgy, mint Netanjahu. Nem fog működni.”

Kim Dotcom, aki korábban szerzői jogi perek és az amerikai hatóságok kiadatási törekvései miatt vált világszerte ismertté, az utóbbi években rendszeresen fogalmaz meg éles rendszer- és Nyugat-kritikus geopolitikai véleményeket a közösségi médiában. Állításait ezúttal sem támasztotta alá bizonyítékokkal, de bejegyzése gyorsan terjedni kezdett a közösségi platformokon.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. május 31. 11:54 Szerkesztve
Érdekes a Starmer Bibi párhuzam. Az UK tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak? Ezt főleg borisz, a kócos miatt kérdem.
szim-patikus
2026. május 31. 11:47
L fog bukni? Ez már az elején is tiszta volt. Csak az idióta EU képzelte csak, hogy büntetlenül terjeszkedhet keletre, mert a FÁK oroszai gyengék. (és tagállamokat NATO-sítva csatolhat el a majdanjával, büntetlenül tőlük.)
__iX
2026. május 31. 10:27 Szerkesztve
Egy megjegyzés az MI6-ről. A közvéleményben elterjedt nézettel szemben, a legbefolyásosabb sötét erő.
OszkárOszi
2026. május 31. 10:17
A világon (azt hiszem) csak két miniszterelnök van, akik kimondták mindezeknek a lényegét.Nyilvánosan.És mind a kettő magyar.Az egyik csak névleg. "G@ci nagy háború lesz!" A másik Orbán Viktor volt, akinek valóban magyar miniszterelnökhöz méltóan sikerült ezt éveken keresztül elmondania.Ki is domborodik ezzel a két politikus közötti minőségkülönbség, Orbán javára.
