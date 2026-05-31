Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak
Komoly vádakat fogalmazott meg a NATO-val, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és a brit titkosszolgálattal szemben Kim Dotcom. A Megaupload egykori alapítója az X-csatornáján közzétett bejegyzésében azt állítja, hogy a Nyugat és Kijev kétségbeesésükben igyekeznek eszkalálni az orosz–ukrán konfliktust.
Kim Dotcom (eredeti nevén Kim Schmitz) szerint Ukrajna katonai helyzete kritikus, és a kijevi vezetés a bukás szélén áll. Úgy véli, a nyugati szövetségesek és az ukrán elnök tehetetlenségükben provokációkkal próbálják fenntartani a feszültséget. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
A NATO és Zelenszkij kétségbeesettek. Ukrajnának vége. Kijev el fog bukni.”
A vállalkozó szerint a brit külső hírszerzés, az MI6 szándékosan szervez olyan provokációkat, amelyek során orosznak beállított dróntámadásokat hajtanak végre európai területen. Példaként a nemrégiben Romániában történt incidenst említette, amikor a romániai Galac területén egy drón egy ház tetőszerkezetébe csapódott, két ember sérülését okozva. Bukarest az esetet követően azonnal Moszkvát vádolta meg, miközben orosz részről azt állították, hogy az elektronikai harceszközök által eltérített ukrán drónról lehetett szó. Dotcom szerint azonban más áll a háttérben:
Az MI6 hamis zászlós orosz dróntámadásokat rendez meg. Lásd Románia.”
Az üzletember szerint a nyugati vezetők, köztük Keir Starmer brit miniszterelnök, a külpolitikai helyzet élezésével próbálják megőrizni pozíciójukat a belpolitikai nehézségek közepette. Dotcom párhuzamot vont a brit kormányfő és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikája között:
Starmer pontosan ezért nem hajlandó lemondani. Tudja, mi közeledik, és abban bízik, hogy a háború révén hatalmon maradhat. Éppen úgy, mint Netanjahu. Nem fog működni.”
Kim Dotcom, aki korábban szerzői jogi perek és az amerikai hatóságok kiadatási törekvései miatt vált világszerte ismertté, az utóbbi években rendszeresen fogalmaz meg éles rendszer- és Nyugat-kritikus geopolitikai véleményeket a közösségi médiában. Állításait ezúttal sem támasztotta alá bizonyítékokkal, de bejegyzése gyorsan terjedni kezdett a közösségi platformokon.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP