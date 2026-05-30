Még a HVG is megdicsérte a mohácsi csatáról szóló dokumentumfilmet

2026. május 30. 19:59

Végre a korabeli Európa térképén is elhelyezi a mohácsi küzdelmet egy új dokumentumfilm – így méltatja recenziójában a Mohács – Világok harca című alkotást a HVG munkatársa.

Még a HVG szerint is jól sikerült a mohácsi csatát bemutató Mohács – Világok harca című dokumentumfilm. A Rubicon Intézet támogatásával megvalósult alkotás a cikk szerzője szerint „

leszámol egy sor, a csatához és annak előzményeihez fűződő káros tévhittel, ugyanakkor azt is remekül bemutatja, hogy tökéletesen lehet ápolni a nemzeti büszkeséget úgy is, hogy közben nem zárkózunk el a történeti realitásoktól”.

Az Uránia Filmszínházban most futó filmet Diósy Mihály és Mező Levente rendezte; az alkotás szakértői megszólalókon, dramatizált jeleneteken és 3D-képsorokon keresztül mutatja be a csatát és az ahhoz vezető történeti folyamatokat.

Mint az a recenzióban olvasható: a dokumentumfilm „egyik nagy erénye, hogy végre felteszi a mohácsi csatát a korszak Európájának térképére”. A cikk szerint a film bemutatja, hogy a 16. század első évtizedeiben, párhuzamosan azzal, hogy mi történt Magyarországon, milyen folyamatok zajlottak le a keresztény világban. Kitér annak bemutatására is, hogy II. Lajos birodalma mennyire soknemzetiségű volt – 

vagyis nem csak a magyarok hullajtották vérüket a mohácsi síkon, hanem csehek, horvátok, szerbek, németek, sőt még lengyelek is. 

A szerző szerint a film meggyőző válaszokat ad az olyan kérdésekre, hogy: mi lett volna, ha Lajos király nem vállal csatát Mohácsnál? Mi lett volna, ha odaér Szapolyai? Mi lett volna, ha bejön Tomori terve és sikerül egyenként megverni az oszmán hadoszlopokat? 

A méltatás mellett egyes hiányosságokra is kitér a cikk, például hogy 

nem számszerűsíti „azt a borzalmas különbséget, ami ekkor tátongott a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom gazdasági és katonai potenciálja között”, ezt azonban a vetítés utáni szakértői beszélgetés „pótolta”.

„A film egyik nagy előnye, hogy nem próbálja a néző szájába rágni az alkotók álláspontját, inkább engedi, hogy a megismert információk alapján mindenki maga vonja le a tanulságokat” – olvasható a cikkben, amely szerint ugyanakkor „néhol kicsit túlságosan is nagyvonalúan bánik a történet szereplőivel”, például Szapolyai János épphogy csak említés szintjén kerül elő a filmben, noha erdélyi vajdaként, az ország negyedik legfontosabb méltóságaként „meghatározó szerepe volt a mohácsi csatát megelőző évek törökellenes harcaiban”.

A HVG alapos recenziója végsősoron „a hibái ellenére is remek filmnek” nevezi a Mohács – Világok harcát.

Nyitókép: jelenet a filmből / Rubicon Intézet

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
birak
2026. május 30. 22:27
Saját vélemény nincs, csak a HVG-é számít? Legyen már bennünk tartás, kedves Mandiner!
hernadvolgyi-2
2026. május 30. 21:07
"Az alkincstárnok 1526 nyarán már nem adott kölcsönt a királyának, pont rosszkor, mert a szultán hadjárata miatt se pénz, se hadsereg nem volt, ezért Lajos ezüst étkészletét zálogosította el." Az alkincstárnok, Szerencsés Imre eredeti neve Snéor ben Efraim, Sálmán ben Efraim, Salamon ben Efraim vagy Slomó ben Efrájim latinosan Fortunatus-nak hívták.
billysparks
2026. május 30. 20:49
Az értékmérő, ha a HVG dicsér?
nemecsekerno-007-01
2026. május 30. 20:33
Ez csak azért van mert vesztes csata. Sunyi férgek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.