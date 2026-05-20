Az új Mohács-film sosem látott színvonalat képvisel a hazai történelmifilm-készítésben – közeledik az 500. évforduló!

Magyarország súlya hatalmas volt Mohács előtt, ez nincs a köztudatban

C. Tóth Norbert történész, az MTA doktora a Mohács előtti időszakról beszélt, kiemelve, hogy sok új kérdés született a kutatások során: mennyi nemes volt akkoriban? Hány ember lakta Magyarországot? Szerinte az utóbbit sosem fogjuk tudni, de a nemes számát talán megtippelhetjük majd – ha mindent kiszámolunk.

B. Szabó János szerint a film nagy teljesítménye, hogy a felvételeken megszólaló szakemberek narratívái összesimulnak. Bár a személyenként több órás felvételek java része kimaradt, a Mohács-film mégis egésszé áll össze – csak a felhalmozódott anyagból filmsorozatot lehetne gyártani.

A Magyarország akkori és mai szerepéről is szó esett.

„Amikor egy török történész azt mondja, hogy a Habsburgoknak nagy nyereség összeházasodni a magyar királyi családdal,

ezzel megvilágítja, hogy Magyarország súlya mennyivel nagyobb volt, mint ami a fejünkben él” – mondja a történész. Szerinte Magyarország korabeli súlya nincs benne a köztudatban, mert az elmúlt ötszáz évben más volt a helyzet –

nem ebben szocializálódtunk.

Sok új szempont bukkan fel a filmben, ami rávilágít a mostani gondolkodásunk korlátaira, ami a múltat illeti – hangzik el.

Régen is a bankok irányítottak – a Fuggerek pénze sorsdöntő volt

Mohács kapcsán az sem köztudott, hogy a Fuggerek – a középkori és kora újkori Európa meghatározó bankár-kereskedő családja – pénze mennyi számított. Röviden: rengeteget, ezen állt vagy bukott minden – de így is kevésnek bizonyult. C. Tóth Norbert és B. Szabó János kifejtik a kontextust: a Fuggereknek van egy üzlete Magyarországon, a felvidéki rézbányák kitermelésében társtulajdonosok, és a magyar állam 1525-ben lefoglalja az itt található vagyontárgyaikat. A bankárcsalád tagjai 1526-ban megegyeznek a bányaüzlet folytatásáról és egy nagyobb összegű kölcsönt nyújtanak a Magyar Királyságnak.

B. Szabó hangsúlyozza: annak

a magyar hadseregnek a finanszírozása tehát, amely kiáll a mohácsi mezőre, jelentős részben a Fuggereknek köszönhető

a pápai zsoldon kívül – hiszen a királyság bevételei teljes egészében rámentek a határvédelemre.

Ágoston Gábor felhívja a figyelmet, hogy

a Magyar Királyság jövedelmével szemben, ami 200-300 ezer arany, az Oszmán Birodalom bevételei mindent egybe véve közel 12 millió aranyra rúgtak

akkoriban – ez összemérhetetlen különbség a két ország között. Csoda az is, fűzi tovább a világhírű kutató, hogy ezt a hadsereget, amely végül megütközött a törökökkel, a magyarok össze tudták hozni, és pláne csoda, hogy előtte 150 évig meg tudták állítani az oszmánokat.

Ritka pillanat a magyar történettudományban

„Elég sokan összejöttünk a film kedvéért ahhoz, hogy ez jelentsen valamit, talán a nézők számára is” – veti fel B. Szabó János. Hozzáteszi: „Azon ritka pillanatok egyike ez a magyar történettudományban, amikor

szakmai konszenzus van egy nagyon jelentős kérdésben.”

Gesztesi Máté föltette a kérdést, hogy a tudományos eredmények népszerűsítése „mennyit vesz el az eredményekből – mert azért szükség van némi csúsztatásra a tapasztalati átadáshoz –, illetve van-e értelme ilyen módon kommunikálni a nagyközönséggel, átültetni a tudományos diskurzust efféle dramatikusabb változatba?”

A történészek válasza igenlő volt: van értelme a filmhez hasonló kommunikációnak. C. Tóth Norbert az „élményalapúság” jelentőségét emelte ki az érdeklődés felkeltéséhez. Ágoston Gábor arról beszélt, hogy sokkal

fontosabb egy ilyen film, mint a történelmi monográfiák,

hiszen több emberhez jut el, plusz a kép, a hang, a ruházat, a fegyverzet ad egyfajta elképzelést, átélhetőséget – ezek itt hitelesek, hangsúlyozza.

„Ebben a filmben nincsenek csúsztatások!”

B. Szabó János örült annak, hogy ebben a produkcióban végre hallgattak a szakértőkre, az elmúlt évek rossz tapasztalataival szemben. „Az ókorban a szerencsétlen történetírót kiültették egy ilyen helyre, és »föl kellett olvasnia« a művét, ami valójában nem könyv formájában létezett, hanem az oralitásban, élőszóban. Az volt a sikeres történetíró, akit szívesen hallgattak, ezért az ókoriak még mindig sokkal olvasmányosabbak, mint a modern tudomány produktumai” – emlékeztette a szakember a nagyérdeműt. Okfejtése szerint

szétváltak az utak, lett egy mesésebb, populáris vonal, és lett a komoly „szaktörténészkedés”

a 10-20-50 ember által olvasott folyóiratokban, ám a dolog nem reménytelen: lehet magas szakmai színvonalon ismeretet terjeszteni, ez a film ennek az ékes példája. Igenis lehet a történelmet érdekesen, hitelesen, vonzó módon előadni, a Rubikon folyóirat például épp ebben a szellemben fogant a 90-es évek elején – mondja a kutató, majd leszögezi: „Ebben a filmben nincsenek csúsztatások!”