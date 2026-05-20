Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
oszmán birodalom mohács II. Lajos magyar király ágoston gábor Brodarics István kancellár magyar történelem mohácsi csata mohácsi csatatér

Az új Mohács-film sosem látott színvonalat képvisel a hazai történelmifilm-készítésben – közeledik az 500. évforduló!

2026. május 20. 15:06

Világhírű történészek meglátásai, modern és látványos megoldások sorjáznak az újszerű dokumentumfilmben, amelyben drámaiság és szakmaiság ritka egyensúlyát tapasztaltuk. Hamarosan a mozikban!

2026. május 20. 15:06
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Ahogy arról korábban írtunk, a Rubicon folyóirat égisze alatt valósult meg a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára megálmodott film, amelynek a premierjét most kerekasztal-beszélgetéssel kötötték össze a szervezők az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében.

A Mohács – világok harca című dokumentumfilm hazai és külföldi kutatók részvételével mutatja be a magyar történelem egyik fordulópontját és az ahhoz vezető utat. A megszólaló, történészek narrációját színészek által eljátszott, dramatizált jelenetek teszik átélhetővé, míg 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a csatajeleneteket a legmodernebb 3D-technológia segítségével alkották meg.

 

Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy az alkotás új színvonalat képvisel a hazai történelmifilm-készítésben: 

érdekes és látványos, informatív és innovatív, képes a drámaiságot és a szakmai szempontokat harmonizálni, 

nem beszélve arról, hogy túllép a bűnbakkeresésen és összeesküvés-elméleteken azzal, hogy tágabb, európai perspektívából látjuk az eseményeket. 

A film nem akar többet mondani annál, amit a korról tudunk, mégis többet nyújt, mint az adatok összességét – nem semmi 2026-ban. 

A kerekasztal-beszélgetésen Ágoston Gábor, B. Szabó János és C. Tóth Norbert történészek, valamint a kérdező-moderátorként szereplő Gesztesi Máté kreatív producer, forgatókönyvíró vettek részt. 

Fotó: Rubicon

Forradalmi előrelépés történt, de nem tudhatunk mindent

„Mi egy szerencsés generáció vagyunk. Tudományos szabadságban kezdhettük a pályánkat, és nem befolyásolta semmi, hogy milyen irányba indulunk, miről mit fogunk mondani. 

Nem azért mondjuk és gondoljuk azt, amit mondunk és gondolunk, mert valakinek meg kell felelni” 

– szögezi le a beszélgetés elején B. Szabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze. 

A világhírű oszmanista, Ágoston Gábor, a washingtoni Georgetown University történészprofesszora hozzáteszi: „Törekedtünk arra, hogy ne csak magyar nézőpont szerepeljen, ezért kértük meg például Kaya Sahint (Ohio State University – a szerk.), aki hatvan év után írt angol nyelvű monográfiát Szulejmánról – ő a téma egyik legkiválóbb szakértője. Niccolo Capponit pedig azért kértük meg, hogy az európai nézőpontot és főleg az itáliai, borzasztó kavalkádot bemutassa.”

A professzor hangsúlyozta, hogy 

mindent vállal abból, ami elhangzik a filmben, de „nem tudunk mindent. 

Olykor csak feltételezzük a létszámot, a számokat is csak becsülni tudjuk.” 

A magyar kutatók fantasztikus eredményeket értek el az utóbbi években, dicsérte meg kollégáit az Egyesült Államokban élő professzor,

aki a Jagelló-kor kutatásában történt előrelépést forradalminak nevezte, de ugyanígy az Oszmán Birodalom kutatása is forradalmi változáson ment keresztül. 

Ágoston Gábor hangsúlyozza: az oszmán-kor kutatói nem tudnak olyan beszélgetéseket rekonstruálni, mint ami a filmben elhangzott Tomori és II. Lajos között, hiszen „nincsenek a szultáni tanács üléseiről jegyzőkönyvek. Nem tudjuk, mi hangzott el.”

Ezt is ajánljuk a témában

B. Szabó János őszintén-humorosan úgy folytatta „magyar oldalról”, hogy valójában „ott ugyanúgy nem tudunk semmit.” Brodarics kancellár két évvel később írta nevezetes visszaemlékezését a csatáról és többek között arról a tanácskozásról, amelyen Tomori és a király összeszólalkozott, de úgy tűnik, csupán a korban zajló polémiához szólt hozzá, ami Európában zajlott: ki tehet a vereségről és a király haláláról? Brodarics úgy gondolhatta, hogy ő is leteszi a voksát és megvédi a magyarokat a nemzetközi vitában. 

A történész beavatja a jelenlévőket a részletekbe:

 amíg csak Brodaricsot ismertük, mint forrást, pontosan tudni véltük, mi és hogyan zajlott. Csakhogy pár éve találtak egy másik forrást,

amelyben a haditanácson folytatott beszélgetés is szerepel, csak más szereposztásban. „Ki tudja eldönteni, hogy ki érvelt a visszavonulás mellett?” – teszi föl a szakember a költői kérdést. Az esztergomi érsek meghalt, ő már nem tudott kiállni magáért. Talán csak utólag tűnt jó ötletnek a visszavonulás mellett érvelni? Ezt sem tudjuk. 

B. Szabó a tömegsírok felfedezéséről is említést tett, ami a szerencsén múlott, „isteni csodán”. A végkövetkeztetés, hogy sosem fogunk mindenről mindent tudni. Ami nagyon fontos és nagy változás, az a Mohácsot megelőző korszak kutatásában következett be.

A csatatér beazonosításával és a tömegsírokkal a Mandiner is részletesen foglalkozott az évek során, például itt és itt.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország súlya hatalmas volt Mohács előtt, ez nincs a köztudatban

C. Tóth Norbert történész, az MTA doktora a Mohács előtti időszakról beszélt, kiemelve, hogy sok új kérdés született a kutatások során: mennyi nemes volt akkoriban? Hány ember lakta Magyarországot? Szerinte az utóbbit sosem fogjuk tudni, de a nemes számát talán megtippelhetjük majd – ha mindent kiszámolunk.

B. Szabó János szerint a film nagy teljesítménye, hogy a felvételeken megszólaló szakemberek narratívái összesimulnak. Bár a személyenként több órás felvételek java része kimaradt, a Mohács-film mégis egésszé áll össze – csak a felhalmozódott anyagból filmsorozatot lehetne gyártani.

A Magyarország akkori és mai szerepéről is szó esett. 

„Amikor egy török történész azt mondja, hogy a Habsburgoknak nagy nyereség összeházasodni a magyar királyi családdal, 

ezzel megvilágítja, hogy Magyarország súlya mennyivel nagyobb volt, mint ami a fejünkben él” – mondja a történész.  Szerinte Magyarország korabeli súlya nincs benne a köztudatban, mert az elmúlt ötszáz évben más volt a helyzet – 

nem ebben szocializálódtunk.

 Sok új szempont bukkan fel a filmben, ami rávilágít a mostani gondolkodásunk korlátaira, ami a múltat illeti – hangzik el.

Régen is a bankok irányítottak – a Fuggerek pénze sorsdöntő volt

Mohács kapcsán az sem köztudott, hogy a Fuggerek – a középkori és kora újkori Európa meghatározó bankár-kereskedő családja – pénze mennyi számított. Röviden: rengeteget, ezen állt vagy bukott minden – de így is kevésnek bizonyult. C. Tóth Norbert és B. Szabó János kifejtik a kontextust: a Fuggereknek van egy üzlete Magyarországon, a felvidéki rézbányák kitermelésében társtulajdonosok, és a magyar állam 1525-ben lefoglalja az itt található vagyontárgyaikat. A bankárcsalád tagjai 1526-ban megegyeznek a bányaüzlet folytatásáról és egy nagyobb összegű kölcsönt nyújtanak a Magyar Királyságnak. 

B. Szabó hangsúlyozza: annak

 a magyar hadseregnek a finanszírozása tehát, amely kiáll a mohácsi mezőre, jelentős részben a Fuggereknek köszönhető

a pápai zsoldon kívül – hiszen a királyság bevételei teljes egészében rámentek a határvédelemre.

Ágoston Gábor felhívja a figyelmet, hogy 

a Magyar Királyság jövedelmével szemben, ami 200-300 ezer arany, az Oszmán Birodalom bevételei mindent egybe véve közel 12 millió aranyra rúgtak 

akkoriban – ez összemérhetetlen különbség a két ország között. Csoda az is, fűzi tovább a világhírű kutató, hogy ezt a hadsereget, amely végül megütközött a törökökkel, a magyarok össze tudták hozni, és pláne csoda, hogy előtte 150 évig meg tudták állítani az oszmánokat. 

Fotó: Rubicon

Ritka pillanat a magyar történettudományban

„Elég sokan összejöttünk a film kedvéért ahhoz, hogy ez jelentsen valamit, talán a nézők számára is” – veti fel B. Szabó János. Hozzáteszi: „Azon ritka pillanatok egyike ez a magyar történettudományban, amikor

 szakmai konszenzus van egy nagyon jelentős kérdésben.”

Gesztesi Máté föltette a kérdést, hogy a tudományos eredmények népszerűsítése „mennyit vesz el az eredményekből – mert azért szükség van némi csúsztatásra a tapasztalati átadáshoz –, illetve van-e értelme ilyen módon kommunikálni a nagyközönséggel, átültetni a tudományos diskurzust efféle dramatikusabb változatba?”

A történészek válasza igenlő volt: van értelme a filmhez hasonló kommunikációnak. C. Tóth Norbert az „élményalapúság” jelentőségét emelte ki az érdeklődés felkeltéséhez. Ágoston Gábor arról beszélt, hogy sokkal 

fontosabb egy ilyen film, mint a történelmi monográfiák,

hiszen több emberhez jut el, plusz a kép, a hang, a ruházat, a fegyverzet ad egyfajta elképzelést, átélhetőséget – ezek itt hitelesek, hangsúlyozza. 

„Ebben a filmben nincsenek csúsztatások!”

B. Szabó János örült annak, hogy ebben a produkcióban végre hallgattak a szakértőkre, az elmúlt évek rossz tapasztalataival szemben. „Az ókorban a szerencsétlen történetírót kiültették egy ilyen helyre, és »föl kellett olvasnia« a művét, ami valójában nem könyv formájában létezett, hanem az oralitásban, élőszóban. Az volt a sikeres történetíró, akit szívesen hallgattak, ezért az ókoriak még mindig sokkal olvasmányosabbak, mint a modern tudomány produktumai” – emlékeztette a szakember a nagyérdeműt. Okfejtése szerint 

szétváltak az utak, lett egy mesésebb, populáris vonal, és lett a komoly „szaktörténészkedés”

a 10-20-50 ember által olvasott folyóiratokban, ám a dolog nem reménytelen: lehet magas szakmai színvonalon ismeretet terjeszteni, ez a film ennek az ékes példája. Igenis lehet a történelmet érdekesen, hitelesen, vonzó módon előadni, a Rubikon folyóirat például épp ebben a szellemben fogant a 90-es évek elején – mondja a kutató, majd leszögezi: „Ebben a filmben nincsenek csúsztatások!”

Ezt is ajánljuk a témában

Ágoston Gábor hozzátette, hogy ezekre a filmekre azért is van nagy szükség, mert 

hatalmas veszély fenyeget: a mesterséges intelligencia. 

Szenny dolgok lepik el az internetet, tele hibával, a Mohács-filmhez hasonló produkciók ezekkel kell, hogy fölvegyék a versenyt.

Gesztesi Máté fölhívja a figyelmet: a tömegkultúra, benne a történelmi filmek a látványról és a hatásról szólnak, mindenféle tartalom nélkül, ezért is 

jobb, ha megszaporodnak a nem fikciós filmek, mint a Mohács – világok harca. Ezek visszahúzzák az embereket a valóság felé.

Május 21-től a mozikban!

Nyitókép: Rubicon

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 20. 15:42
Mas nemzetek is a bukasaikrol keszitenek filmeket ? Vagy mas nem vot ?
Válasz erre
0
0
massivement6
2026. május 20. 15:37
Ha fideszesek készítik, garantált, hogy lehúzzák a saját kamuzós proli posványukba és mellverős kurzusfilm lesz ez is, mint az Elkúrtuk és társai. Bizony elkúrta a moszkovita Fidesz, nem kicsit, nagyon.
Válasz erre
1
1
Canadian
2026. május 20. 15:32
Kéne tanulni a mohácsi vereségből. Erős kezű uralkodó híján Mátyás erős, gazdag államát a magyar főnemesek mindössze 30 év alatt teljesen szétlopták, védelmét lehetetlenné tették, és ezzel megalapozták a Magyar Királyság összeomlását. Közvetve ez okozta Trianont is, mivel ebből a lyukból soha nem tudott kimászni az ország. A végeredmény a mai kicsike ország, meg az örökké tartó fájdalom az elvesztett lehetőségek miatt.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2026. május 20. 15:31
Angol, francia, német, spanyol, és természetesen olasz nyelvű Youtub kellene. És grat, bár még nem láttuk, a beharangozó felkelti a figyelmet. Tegyük hozzá az obligátot: Ami nem ölt meg, az erősebbé tett bennünket!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!