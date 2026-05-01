Amikor a magyarok nyilai uralták Európát – 1100 éve zajlott a Sankt Gallen-i kaland

Hanem?

A 10. századi szerzeteslistákon hiába keressük Heribald nevét, ráadásul a történeti kontextus is megbízhatatlan. A magyarok állítólag a Burgundiai Királyságban folytatták hadjáratukat, amelynek Konrád nevű királya az Alpok nyugati lábánál berendezkedett szaracén rablók ellen bérelte fel őket. A kereszténység két ellensége az ezt követő csatában állítólag végzetesen meggyengítette egymást, a burgundiai uralkodó pedig könnyedén leszámolhatott a túlélőkkel.

Nem így történt?

Minderről az egykorú források semmit sem tudnak, ráadásul Konrád csak 937-ben foglalta el Burgundia trónját. Még zavarba ejtőbb, hogy a Sankt Gallen-i toronyból lezuhant

magyar vitézeket az elbeszélés szerint elégették, noha tudható, hogy a kalandozók nem hamvasztották el halottaikat.

Egyébként Ekkehard más anekdotáira is jellemző, hogy a jól-rosszul ismert történeti események csak háttérül szolgáltak a szerző irodalmi vénájának csillogtatásához.

Az ún. Sankt Gallen-i terv alapján készült ideális kolostor rekonstrukciója a 9. század közepéről

Bújkál némi valóság Ekkehard elbeszélésében?

Nem kétséges, hogy a magyar támadás emléke élénken élt a monostor lakóiban, még ha Ekkehard gyaníthatóan elég szabadon is bánt az idős rendtársak által hátrahagyott szóbeli nyersanyaggal. Az élettelin megírt elbeszélésben tehát bizonyosan

vannak hiteles elemek is, már csak azért is, mert egy fogságba esett magyar vitéz megkeresztelkedett és családot alapított Sankt Gallenben

– az információk egy része akár az ő utódaitól is származhat.

Hitelt érdemlő állítás, hogy a magyarok kisebb csoportokra oszolva portyáztak, váratlanul rohanták meg a mit sem sejtő lakosságot. Magyar szokásként emlegeti Ekkehard azt is, hogy étkezéseikkor nem használnak széket, hanem

a fűre ülnek, és lakomáikkor a bortól megrészegedve isteneiket hívják hangos szóval,

majd táncolnak és harci játékokat űznek főembereik előtt.

A megvidámodott magyarok egyszerre vadak és jóindulatúak a bolond Heribalddal: ha az jobb belátásra akarja őket téríteni – például, hogy maradjanak csöndben a templomban –, mindjárt ütésekkel fenyegetik, de vigasztalásképpen bort és ételt is bőven adnak neki. Az együgyű testvér nem véletlenül mondta rendtársainak az anekdota csattanójában, hogy „így tették jóvá azt, amit ellenem vétettek, amit közületek senki sem tett volna meg velem.”

Miért kapott ekkora visszhangot a „sztori”, ha a fele sem igaz?

A történet elsősorban

azért vált népszerűvé a 19. századi Magyarországon, mert ez az egyetlen leírás, amely nem arctalan barbárokként ábrázolja a kalandozókat,

hanem pozitív vonásokról is hírt ad, igaz, egy bolond szemüvegén keresztül és nem elrugaszkodva a jókedvű, de bárdolatlan „vadember” képzetétől.

Ekkehard azonban nem a magyarokról akart méltányos portrét festeni, hanem a monostor mindenkori elöljáróinak képmutató szigorúsága elé kívánt görbe tükröt tartani.

Nyitókép: A szentgalleni kaland (László Gyula rajza)