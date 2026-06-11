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magyar válogatott Németország Lengyelország Ukrajna Nemzetek Ligája

Németországban találkozhatnak a magyarok az ukránokkal

2026. június 11. 20:18

A lengyeleknél ugyanis betelt a pohár Volodimir Zelenszkij legújabb húzása után. Németország ellenben tárt karokkal fogadná Ukrajna válogatottját.

2026. június 11. 20:18
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Könnyen lehet, hogy hamarosan új „befogadó országot” kell találnia az ukrán labdarúgó-válogatottnak, miután a kijevi vezetés csúnyán összerúgta a port Lengyelországgal. Ukrajna nemzeti együttese a háború kitörése óta a lengyeleknél játszotta papíron „hazai” mérkőzéseit, ám a közeljövőben ez könnyen megváltozhat, amiben az egyre gyakrabban felmerülő szervezési nehézségek mellett a mind jobban kiéleződő lengyel-ukrán konfliktus is szerepet játszhat. Lapértesülések szerint már azt is tudni lehet, melyik országban folytathatná szereplését Ukrajna válogatottja. 

Ukrajna az ősszel már Németországban „fogadhatja” a magyar válogatottat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

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A németek tárt karokkal fogadnák az ukránokat

Az Origo lengyel forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a megváltozott politikai körülmények és a szervezési problémák miatt az ukrán szövetség új lehetőségeket keres – az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy a Wisla Kraków elnöke, Jaroslaw Królewski nem járult hozzá a krakkói klub stadionjának használatához Ukrajna közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseire. Németország viszont állítólag tárt karokkal várná őket: a Kanal Sportowy forrása az üggyel kapcsolatban így fogalmaz, hogy 

a két ország közötti feszültségek közepette háttértárgyalások folynak arról, hogy az ukrán válogatott hazai mérkőzéseit Lengyelországból Németországba helyezzék át. Németország szintén érdekelt ebben, ráadásul még fejlettebb futballinfrastruktúrát kínál."

Ez annyiban a magyar válogatottat is érintené, hogy a mieink éppen Ukrajnával egy csoportban szerepelnek az őszi Nemzetek Ligájában, és október 5-én fogadnák a mieinket – könnyen lehet tehát, hogy immár Németországban.

A lengyel és az ukrán diplomáciai kapcsolatok azután kerültek mélypontra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy különleges műveleti egységet, amely a második világháborúban, a volhíniai vérengzések néven elhíresült etnikai tisztogatás során mintegy százezer lengyel civilt – főként nőket és gyermekeket – mészárolt le a mai nyugat-ukrajnai Volhínia és Kelet-Galícia területén.

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 1 komment

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Búvár Kund
2026. június 11. 20:26
Ezt sajnálom, mert Lengyelországban szinte hazai pályán játszhattunk volna, mert a lengyelek nekünk szurkoltak volna, mert a két tábor nagyon jó viszonyban van egymással.
Válasz erre
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