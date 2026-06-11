Németországban találkozhatnak a magyarok az ukránokkal

A németek tárt karokkal fogadnák az ukránokat

Az Origo lengyel forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a megváltozott politikai körülmények és a szervezési problémák miatt az ukrán szövetség új lehetőségeket keres – az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy a Wisla Kraków elnöke, Jaroslaw Królewski nem járult hozzá a krakkói klub stadionjának használatához Ukrajna közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseire. Németország viszont állítólag tárt karokkal várná őket: a Kanal Sportowy forrása az üggyel kapcsolatban így fogalmaz, hogy