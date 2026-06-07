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lengyelország volodimir zelenszkij andrij melnik ukrán felkelő hadsereg orosz-ukrán háború

Lengyelország tombol: Zelenszkij egy ukrán nácibarát szervezetet méltatott, akik lengyeleket gyilkoltak

2026. június 07. 12:08

Vége az ukrán-lengyel érdekközösségnek?

2026. június 07. 12:08
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Az ukrán elnök,

 Volodimir Zelenszkij pár napja egy olyan elnöki rendeletet írt alá, amiben az „Ukrán Felkelő Hadsereg Hősei” tiszteletbeli címet adományozta

 az ukrán különleges erők egyik alakulatának. Az Ukrán Felkelő Hadsereg a szélsőjobboldali Ukrán Nacionalisták Szervezetének fegyveres szárnyaként működött, és a második világháború során szerepet játszott a lengyelek és zsidók elleni atrocitásokban, például a volhíniai mészárlásban, ami egy etnikai tisztogatás volt:

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 az Ukrán Felkelő Hadsereg fegyveresei 1943 és 1945 között mintegy 100 ezer lengyelt mészároltak le Volhíniában,

 a mai nyugat-ukrajnai Volinyi területen – erről a Telex számol be a France24-re hivatkozva.

Hozzáteszik: 

Zelenszkij ráadásul egy nappal korábban részt vett Andrij Melnik újratemetési szertartásán 

– Melnik az Ukrán Nacionalisták Szervezete egyik irányzatának vezetője volt, és határozottan támogatta az együttműködést az ukrán nacionalista mozgalom és a náci Németország, valamint annak szövetségesei között. Zelenszkij nemzeti hősnek nevezte Melniket, annak ellenére, hogy ő maga korábban büszkén beszélt arról, hogy ő maga zsidó származású, és a nagyapja a vörös hadsereg soraiban szolgált a náci rezsim ellen.

A portál szerint Lengyelországot megdöbbentette Zelenszkij viselkedése. Emlékeztetnek: az Ukrán Nacionalisták Szervezete két fő irányzata, amelyeket Andrij Melnik és radikálisabb riválisa, Sztepan Bandera vezetett, úgy tekintett Adolf Hitler Harmadik Birodalmára, mint arra az erőre, amely képes lehet kiszakítani egy független Ukrajnát Moszkva és Varsó fennhatósága alól – egy 

olyan Ukrajnát, „amit megtisztítanak a zsidóktól, lengyelektől és oroszoktól”.

Leszja Bidocsko, a Kijev-Mohila Akadémia oktatója szerint Zelenszkij törekvése, hogy egységes történelmi narratívát alakítson ki Ukrajna függetlenségért folytatott hosszú küzdelméről. 

„Sokak számára az a fontos, hogy ezek a személyek bosszantják Oroszországot.

 Egyfajta dacos ellenállás szimbólumaivá váltak. Ez az érzelmi és politikai jelentőség gyakran háttérbe szorítja a történelmi tények részletesebb vizsgálatát” – mondta.

Egyes elemzők szerint 

Zelenszkij igyekszik gesztust gyakorolni az ideológiailag keményvonalas nacionalista körök felé,

 miközben az ország polgárai már nem akarnak meghalni a háborúban, és alig találni mozgósítható embert.

A szélsőjobboldali Azov brigád egyre nagyobb befolyást szerez az ukrán hadseregben,

 és régóta kampányol az ultranacionalista történelmi alakok nyilvános rehabilitációjáért – írják.

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Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 07. 12:27
KI MIT SZAKÍT AZT SZAGOLJA MENJENEK A LENGYELEK A BÚS PICSÁBA UKRÁN LENGYEL KÉT JÓ BARÁT
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nemecsekerno-007-01
2026. június 07. 12:24
Szivecskés Emoji. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ezt a kibaszott képmutató világot, baszd meg. Hányok.
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Nagyhuba1
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2026. június 07. 12:19 Szerkesztve
Puszi puszi csak az a kérésem , hogy vedd ki a kést a hátamból amit beledöftél.
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0
nyúlgerinc
2026. június 07. 12:16
Csak így tovább Ukrajna- A lengyeleknek már tök mindegy, hogy Tusk vagy a náci ukránok. Választottak.
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