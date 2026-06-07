Zelenszkij ráadásul egy nappal korábban részt vett Andrij Melnik újratemetési szertartásán

– Melnik az Ukrán Nacionalisták Szervezete egyik irányzatának vezetője volt, és határozottan támogatta az együttműködést az ukrán nacionalista mozgalom és a náci Németország, valamint annak szövetségesei között. Zelenszkij nemzeti hősnek nevezte Melniket, annak ellenére, hogy ő maga korábban büszkén beszélt arról, hogy ő maga zsidó származású, és a nagyapja a vörös hadsereg soraiban szolgált a náci rezsim ellen.

A portál szerint Lengyelországot megdöbbentette Zelenszkij viselkedése. Emlékeztetnek: az Ukrán Nacionalisták Szervezete két fő irányzata, amelyeket Andrij Melnik és radikálisabb riválisa, Sztepan Bandera vezetett, úgy tekintett Adolf Hitler Harmadik Birodalmára, mint arra az erőre, amely képes lehet kiszakítani egy független Ukrajnát Moszkva és Varsó fennhatósága alól – egy