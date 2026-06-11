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spanyolország kanári - szigetek migráns pápa

Leó pápa a migránsok jogainak védelmére szólított fel a Kanári-Szigeteken tett látogatása során

2026. június 11. 20:03

A katolikus egyház vezetője szerint Európa nem hagyhatja, hogy a tenger sírkövek nélküli temetővé váljon.

2026. június 11. 20:03
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Migránsokkal és a migránsokat segítő önkéntesekkel találkozott a Kanári-szigeteken XIV. Leó pápa. Az Euronews beszámolója szerint a katolikus egyházfő csütörtökön kezdte meg látogatását a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoporton. A pápa látogatásának fő üzenete a migrációs válságra és a közös válasz szükségességére összpontosított, amely az egyik legnagyobb kihívás a térség számára.

A pápát csütörtökön délelőtt Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök, valamint a helyi hatóságok vezetői fogadták Gran Canarián. A szigeten elsőként migránsokkal, valamint a migránsokat segítő szervezetek dolgozóival találkozott.

Beszédében figyelmeztetett, hogy Európának nem szabad hozzászoknia ahhoz, hogy a Földközi-tengert és az Atlanti-óceánt „sírkövek nélküli temetőkké” változtassák, és nagyobb együttműködésre szólított fel a származási, tranzit- és célországok között a migránsok jogainak védelme érdekében.

„Az emberi méltóságnak nincs útlevele” – mondta. A pápa hangsúlyozta a biztonságos és legális migrációs útvonalak létrehozásának, a befogadórendszerek megerősítésének, valamint az emberkereskedelemből profitáló bűnözői hálózatok elleni fellépés szükségességét.

Dél-Gran canaria-i látogatása után a pápa Las Palmas de Gran Canariába utazik, ahol felkeresi a Santa Ana-székesegyházat, és találkozik a helyi egyház tagjaival. A napot a Gran Canaria Stadionban tartott nagyszabású szabadtéri mise zárja, amelyre körülbelül 40 000 embert várnak.

A Kanári-szigetekre tett látogatás – amely az első pápai látogatás a szigetcsoportban – XIV. Leó spanyolországi apostoli útjának utolsó állomása.

Nyitókép forrása: Stefano RELLANDINI / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
uranvaros
2026. június 11. 20:31
De, hagyhatja. Egyéni döntés betörni egy másik országba hívatlanul és jogokat követelni.
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0
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. június 11. 20:30
Leó, a fogatlan oroszlán.
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0
0
schwabisch2026
2026. június 11. 20:28
A pápa ne szóljon bele. Őt védik. Minket nem.
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3
0
Burg_kastL71-C
2026. június 11. 20:13
Ha nem azt a nótát fújná, akkor hamar nyugdíjaznák, ... őt is.
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5
0
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