Leó pápa a migránsok jogainak védelmére szólított fel a Kanári-Szigeteken tett látogatása során

Migránsokkal és a migránsokat segítő önkéntesekkel találkozott a Kanári-szigeteken XIV. Leó pápa. Az Euronews beszámolója szerint a katolikus egyházfő csütörtökön kezdte meg látogatását a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoporton. A pápa látogatásának fő üzenete a migrációs válságra és a közös válasz szükségességére összpontosított, amely az egyik legnagyobb kihívás a térség számára.

A pápát csütörtökön délelőtt Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök, valamint a helyi hatóságok vezetői fogadták Gran Canarián. A szigeten elsőként migránsokkal, valamint a migránsokat segítő szervezetek dolgozóival találkozott.