Lenyűgöző, ahogy a kilométeres mélységű, függőleges északi szakadékok és a lankásabb déli hegyoldalak peremén átbuknak a felhők, s közben hol tejfehér köd, hol vakító napsütés, hol eső váltakozik. E sorok írójának felejthetetlen élmény volt a Fogarasi-havasok. Felejthetetlen ma is bárkinek, aki felkapaszkodik a meredek ormaira, s megkezdi az éles hegygerinc mentén az akár többnapos túrát, érintve Erdély, illetve Románia legmagasabb csúcsát, a Negojt és a Moldoveanut is.

Fogaras határvidék, és mindig is az volt. A havasbeli szakadékok miatt itt volt tán a legáthatolhatatlanabb az ezeréves határ – de ez nem akadályozta meg sem az ellenséges seregeket, sem a jámbor román pásztornépeket, hogy a századok során a völgyekben, szorosokon bejöjjenek Erdélybe. A hősi és harcos idők elmúltával Fogaras vármegye csendes, eldugott határszéli vidékké vált, de már a Monarchia delén is a 90 százalékot ostromolta a román lakosság aránya. És ahogy másutt a peremvidékeken, itt is a vármegye vezetésében és a fontosabb intézményekben tömörült a csekély számú magyarság. Köztük a tanárok is. A tanárok között pedig egy bizonyos Babits Mihály, aki a Dunántúlról származott el e távoli helyre.