Rossz hír a románoknak: szenzációs magyar régészeti lelet került elő a Partiumban

Nemzetközi viszonylatban is jelentős régészeti felfedezéssel zárult a bihari földvár részleges feltárása. A legmodernebb georadaros és geomágneses vizsgálatoknak köszönhetően a föld alatt megtalálták Szent László király egykori püspöki székesegyházának maradványait, ezzel egyértelműen bizonyítva, hogy az egykori magyar püspöki székhely nyomaira bukkantak – írja a Maszol.ro. A felfedezés részleteit Emődi Tamás műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök ismertette a nagyváradi Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében tartott szakmai konferencián.

Elmondása szerint a bihari földvár építése nagy valószínűséggel az 1040-es években kezdődött.

Szent László hercegként aktívan használta ezt az erődítményt, amely a hercegség központi védelmi bázisaként szolgált az uralkodása előtti két évtizedben.