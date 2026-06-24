Regék földje, Háromszék

Kézdiszék, Orbaiszék és Sepsiszék – középkori eredetű kis székely egységekből állt össze az 1562. esztendőben Háromszék. A katonás székely rendből és a régi magyar világ organikus fejlődéséből eredt sajátossága: a három önálló, egyenrangú törvényszék élén közös főkirálybíró állt, aki egyúttal Várhegy várának, a mai Székelybánja várnak a kapitánya is volt.

Az egyesült Háromszék vármegyét meghatározta az Olt folyó völgye és a körülötte magasodó hegységek, amik tagolttá tették ezt a vidéket. Erdély és a régi Magyarország egyik legszebb tája ez: hegyóriások tekintenek le az alant fekvő, falvakkal pettyezett lapályra, a vadonban pedig mitikus lényeket, tündéreket és óriásokat képzeltek maguknak a régi emberek, ma pedig nagyon is valóságos medvék járják az erdőket. A misztikumot csak erősítették az olyan különös természeti jelenségek mint a torjai Büdös-barlang, Európa legnagyobb működő mofettája, ahol kénes gáz árad ki a föld mélyéből; és innen nem messze áll az egykori Apor-birtok Bálványosvár, amelyet a mára elfeledett ősi magyar vallás egyik utolsó, a 12. századig kitartó fellegvárának tartott a hagyomány.