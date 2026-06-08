Cukiságbomba robbant Erdélyben: medvebocs látogatta meg Székelyudvarhely központját (VIDEÓ)

A Székelyhon arról ír, hogy Székelyudvarhely központjában vasárnap hajnalban egy medvebocs kóborolt, az alpolgármester, Dávid Endre felvétele gyorsan bejárta az internetet.

A bejegyzés alatt Szakács-Paál István polgármester közzétette a térfigyelő kamerák által rögzített képsorokat, amelyeken az látszik, hogy az eltévedt medvebocs a városi könyvtár mellett is elszalad, majd eltűnik a Varga-patak irányába – teszi hozzá a Magyar Nemzet.