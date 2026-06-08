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erdély székelyudvarhely dávid endre szakács - paál istván medvebocs

Cukiságbomba robbant Erdélyben: medvebocs látogatta meg Székelyudvarhely központját (VIDEÓ)

2026. június 08. 08:29

Az apró, bundás maci a belvárosban kóborolt.

2026. június 08. 08:29
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A Székelyhon arról ír, hogy Székelyudvarhely központjában vasárnap hajnalban egy medvebocs kóborolt, az alpolgármester, Dávid Endre felvétele gyorsan bejárta az internetet.

A bejegyzés alatt Szakács-Paál István polgármester közzétette a térfigyelő kamerák által rögzített képsorokat, amelyeken az látszik, hogy az eltévedt medvebocs a városi könyvtár mellett is elszalad, majd eltűnik a Varga-patak irányába – teszi hozzá a Magyar Nemzet.

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„Egy medvebocs jelenléte azt is jelentheti, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik, ami fokozott veszélyt jelent. 

Soha ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni!” – hívja fel a figyelmet az alpolgármester, arra biztatva az udvarhelyieket, hogy minden esetben jelentsék a 112-n, ha medvét látnak. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 5 komment

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Bicsike
2026. június 08. 09:07
A sör nem alkohol, a nő nem ember és a medve nem játék!
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0
0
Upuaut
2026. június 08. 08:58
Addig cuki a maci, amig fel nem bukkan az anyuci.
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0
0
Tehetős Totó
2026. június 08. 08:52
Tegnap, Csíkszeredába menet, szintén elkotródott egy cukiság az út rézsűjén az erdőbe. Nincs nap, hogy ne bukkantunk fel, vagy ne hagyná nyokoat maga után...
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2
0
gullwing
2026. június 08. 08:32
Ne feledd a medve nem játék, még ha ilyen csöpp is...
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2
0
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