Cukiságbomba robbant Erdélyben: medvebocs látogatta meg Székelyudvarhely központját (VIDEÓ)

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A Székelyhon arról ír, hogy Székelyudvarhely központjában vasárnap hajnalban egy medvebocs kóborolt, az alpolgármester, Dávid Endre felvétele gyorsan bejárta az internetet.
A bejegyzés alatt Szakács-Paál István polgármester közzétette a térfigyelő kamerák által rögzített képsorokat, amelyeken az látszik, hogy az eltévedt medvebocs a városi könyvtár mellett is elszalad, majd eltűnik a Varga-patak irányába – teszi hozzá a Magyar Nemzet.
„Egy medvebocs jelenléte azt is jelentheti, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik, ami fokozott veszélyt jelent.
Soha ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni!” – hívja fel a figyelmet az alpolgármester, arra biztatva az udvarhelyieket, hogy minden esetben jelentsék a 112-n, ha medvét látnak.
Nyitókép: Facebook