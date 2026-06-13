Megtalálták a 19 éves Fülöp István holttestét, öngyilkosságra utalnak az eltűnés körülményei

Eltűnt a 19 éves Fülöp István – nagy erőkkel keresik a hatóságok
A fiatalt kedd késő este látták utoljára. Azóta már több keresőcsapat és civilek is kutatnak utána.
A fiatalember iskolája is elbúcsúzott egykori tanulójától.
Amint azt korábban megírtuk, gyanús körülmények között eltűnt a Budapesten született 19 éves Fülöp István. A fiatalember június 9-én, kedden indult el Dunaföldvárról egy ismerőséhez, ám úti céljára nem érkezett meg, és azóta életjelet sem adott magáról. Iskolája, a Székesfehérvári SzC Bugát Pál Technikum közben bejelentette, hogy őszinte részvétét fejezi ki Fülöp István családjának és szeretteinek.
Ezt is ajánljuk a témában
A fiatalt kedd késő este látták utoljára. Azóta már több keresőcsapat és civilek is kutatnak utána.
Mint írják,
felfoghatatlan veszteség érte iskolánkat! Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk Istitől”
– emlékezett meg közösségi oldalán a székesfehérvári intézmény.
A fiú utáni kutatás azonnal megkezdődött, amely kiterjed a szárazföldre és a vízre is, miután a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület információi szerint Fülöp Istvánt kedd késő este még Dunaújvárosban látták, szerdán azonban járókelők megtalálták a táskáját.
A mentőcsapat három fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával folytatta a keresést, munkájukat egy másik egyesület további mentőkutyája is segítette. Szombaton érkezett a hír, hogy Fülöp István holttestét megtalálták, az eltűnés körülményei pedig egyértelműen öngyilkosságra utalnak – írta a Blikk. A cikkben úgy fogalmaztak, a hozzátartozók is megerősítették a közösségi médiában, hogy Fülöp István „saját akaratából távozott”.
Fotó: Pixabay