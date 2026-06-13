Ft
Ft
25°C
11°C
Ft
Ft
25°C
11°C
06. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tinédzser halál elhunyt

Megtalálták a 19 éves Fülöp István holttestét, öngyilkosságra utalnak az eltűnés körülményei

2026. június 13. 15:45

A fiatalember iskolája is elbúcsúzott egykori tanulójától.

2026. június 13. 15:45
null

Amint azt korábban megírtuk, gyanús körülmények között eltűnt a Budapesten született 19 éves Fülöp István. A fiatalember június 9-én, kedden indult el Dunaföldvárról egy ismerőséhez, ám úti céljára nem érkezett meg, és azóta életjelet sem adott magáról. Iskolája, a Székesfehérvári SzC Bugát Pál Technikum közben bejelentette, hogy őszinte részvétét fejezi ki Fülöp István családjának és szeretteinek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írják,

felfoghatatlan veszteség érte iskolánkat! Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk Istitől”

– emlékezett meg közösségi oldalán a székesfehérvári intézmény.

A fiú utáni kutatás azonnal megkezdődött, amely kiterjed a szárazföldre és a vízre is, miután a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület információi szerint Fülöp Istvánt kedd késő este még Dunaújvárosban látták, szerdán azonban járókelők megtalálták a táskáját.

A mentőcsapat három fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával folytatta a keresést, munkájukat egy másik egyesület további mentőkutyája is segítette. Szombaton érkezett a hír, hogy Fülöp István holttestét megtalálták, az eltűnés körülményei pedig egyértelműen öngyilkosságra utalnak – írta a Blikk. A cikkben úgy fogalmaztak, a hozzátartozók is megerősítették a közösségi médiában, hogy Fülöp István „saját akaratából távozott”.

Fotó: Pixabay

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
•••
2026. június 13. 16:37 Szerkesztve
A genderelmélet intézményi és politikai Magyarországon is egy évtizede virágba borult, a buzi szervezetek által Sorosék által pénzelt terjesztése – amely a hagyományos normák erőszakos felülírására törekszik – jelentős és jól azonosítható társadalmi, politikai, kulturális és pszichés ellenhatásokat vált ki. A nemi kategóriák fellazítása nemhogy felszabadítja, hanem inkább összezavarja a serdülőket, növelve a szorongást és a depressziót. A lázadásból vagy más okból felvállalt másság most is egy rendkívül súlyos lelki zsákutcává válhatott, azzal szembesülve, hogy a belső problémák valójában megoldatlanok maradtak. Az áldozat esetleg rájött arra, hogy az új identitása is csak egy szerep, és valójában elvágta magát a saját múltjától és valódi énjétől. Holott a serdülőkori lázadás a felnőtté válás kötelező és egészséges állomása, a szülőkről való leválás, az egyéni autonómia kivívása és a saját identitás határainak tesztelése útján, amely az esetünkben sajnálatos módon sikerült félre.
Válasz erre
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. június 13. 16:09
a genderlobbi áldozata
Válasz erre
3
0
auditorium
2026. június 13. 15:58
Őszinte részvét a szülőknek. Az itt mutatott képen látszik a szép, inkább lányos arcú István, kifestett szájjal. Az ilyen 3. nemhez tartozó a természet gonosz játékának áldozata sajnos gyakran végzi öngyilkossággal. Akkor is ha 18. életévét betöltő transzról van szó, aki átoperáltatta magát nővé, mert nőnek érezte magát és kinézete is inkább nőies. Ismertünk egy tornatanárnőt. Ő fiúnak nézett ki, a hangja is mély volt, a haját rövidre vágatta. 21 évesen eltűnt, öngyilkos lett, nem birta a társadalmi bizalmatlanságot és időnként a megalázást. Nagyon KÉNYES TÉMA ez, és az öngyilkosság okáról kevés hir szivárog ki a család kérésére. Adjon hálát a Mindenhatónak, az, akinek gyereke nem transz v. egyéb deviációra hajlamos, mert gyakran ezek a személyek tragikusan végzik vagy boldogtalanok egész életükben. A GENDERelmélet felhivja a figyelmet a problémára, de ugyanakkor befolyásolhatja a kisgyerekeket a nemiségük korai megkérdőjelezésében.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!