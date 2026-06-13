Megtalálták a 19 éves Fülöp István holttestét, öngyilkosságra utalnak az eltűnés körülményei

A fiú utáni kutatás azonnal megkezdődött, amely kiterjed a szárazföldre és a vízre is, miután a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület információi szerint Fülöp Istvánt kedd késő este még Dunaújvárosban látták, szerdán azonban járókelők megtalálták a táskáját.

A mentőcsapat három fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával folytatta a keresést, munkájukat egy másik egyesület további mentőkutyája is segítette. Szombaton érkezett a hír, hogy Fülöp István holttestét megtalálták, az eltűnés körülményei pedig egyértelműen öngyilkosságra utalnak – írta a Blikk. A cikkben úgy fogalmaztak, a hozzátartozók is megerősítették a közösségi médiában, hogy Fülöp István „saját akaratából távozott”.

Fotó: Pixabay