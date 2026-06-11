Eltűnt a 19 éves Fülöp István – nagy erőkkel keresik a hatóságok

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A fiatalt kedd késő este látták utoljára. Azóta már több keresőcsapat és civilek is kutatnak utána.
Eltűnt a Budapesten született, 19 éves Fülöp István – közölte a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatására hivatkozva a FEOL.hu.
A fiatalember június 9-én, kedden indult el Dunaföldvárról egy ismerőséhez, ám úti céljára nem érkezett meg, és azóta életjelet sem adott magáról.
A fiú utáni kutatás azonnal megkezdődött, amely kiterjed a szárazföldre és a vízre is.
A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület információi szerint Fülöp Istvánt kedd késő este még Dunaújvárosban látták, szerdán azonban járókelők megtalálták a táskáját – írja a BAON.hu.
A mentőcsapat jelenleg három fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával folytatja a keresést, munkájukat egy másik egyesület további mentőkutyája is segíti.
A kutatás jelenleg a dunaújvárosi Pentelei híd térségében zajlik. Mivel a rendőrség korábban már átfésülte a környéket, a koordinációt a vízi rendészet vette át, akik jelenleg a meder és a vízfelszín szakszerű átkutatását végzik.
A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri a megtalálásához. A körözési adatbázisban szereplő leírás szerint a fiatalember 186–190 centiméter magas, vékony testalkatú (61–70 kg), sápadt, hosszúkás arcú, sötétbarna szemű, vállig érő, fekete hajú. Eltűnésekor kék dzsekit, fekete pólót, fekete, bő szárú, bokáig érő melegítőnadrágot és zöld alapon rózsaszín mintás bőrcipőt viselt.
A hatóságok kérik, hogy aki a képen látható fiatalember jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot a 06-25/510-510-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívón. Emellett névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszáma is rendelkezésre áll.
Nyitókép: Police.hu