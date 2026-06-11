Eltűnt a 19 éves Fülöp István – nagy erőkkel keresik a hatóságok

A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület információi szerint Fülöp Istvánt kedd késő este még Dunaújvárosban látták, szerdán azonban járókelők megtalálták a táskáját – írja a BAON.hu.

A mentőcsapat jelenleg három fővel, hőkamerás drónnal és két keresőkutyával folytatja a keresést, munkájukat egy másik egyesület további mentőkutyája is segíti.

A kutatás jelenleg a dunaújvárosi Pentelei híd térségében zajlik. Mivel a rendőrség korábban már átfésülte a környéket, a koordinációt a vízi rendészet vette át, akik jelenleg a meder és a vízfelszín szakszerű átkutatását végzik.