Óriási tömeg előtt mondta ki Orbán Viktor: csak nemzeti egységgel maradhatunk ki a háborúból, április 12-én újítsuk meg a szövetségünket

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcstalálkozó lesz Brüsszelben, ahol azért fog harcolni, hogy Zelenszkij ne kényszeríthesse Magyarországot a leválásra az olcsó orosz energiáról. Hangsúlyozta, a magyarok egyhavi fizetése a tét.
„Mészáros Lajos mandátuma nélkül nem lett volna kétharmadunk” – méltatta a helyi jelöltet Orbán Viktor országjárása dunaújvárosi állomásán. A miniszterelnök beszédében mindenkihez szólt: külön az idősekhez, a fiatalokhoz és a családosokhoz is.
A rendezvényen külön köszöntötték a közönségben Spányi Antal megyéspüspököt, Radulovics Bojana kézilabdázót és Müller Cecília tisztifőorvost.
Orbán Viktor beszéde elején felidézte, Egerben azt mondták neki: „Többé kevésbé pariban vagyunk az ellenfeleinkkel: mi vagyunk többé, ők kevésbé.”
Ezt követően köszönetet mondott a helyi képviselőnek és elismerte: „Mészáros Lajos mandátuma nélkül nem lett volna kétharmadunk.”
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban elmondta:
a magyar nem lelketlen népség. A háború kitörése óta mindent megadtunk azért, hogy segítsük a bajba jutott ukránokat, de azt nem kérhetik tőlünk, hogy úgy segítsük őket, hogy közben kárt okozzunk magunknak.
Hangsúlyozta,a családtámogatásokat annak köszönhetően sikerült megvalósítani, hogy nem küldték el a magyarok pénzét Ukrajnába.
„Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő”
– foglalta össze röviden, és elmondta, a magyar kormány igazságtalannak tartja, hogy azok, akik gyermeket vállalnak, rosszabbul éljenek, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.
A fiatalokhoz fordulva úgy fogalmazott: szép és hasznos dolog külföldön tanulni és dolgozni, de higgyék el, el fog jönni az a pillanat, amikor hiányozni fog a hazájuk.
„De akkor kell, hogy legyen hazátok. Ezért most és az elkövetkező választásokon ki kell állnotok a hazátokért”, és azért, hogy a magyarok dönthessenek az ország biztonságáról, szabadságáról és függetlenségéről – figyelmeztetette a fiatalokat.
Hangsúlyozta: a magyar kormány a munkásokat tekinti a társadalom és a gazdaság felhajtóerejeként.
„A munka becsülete is helyreállt Magyarországon” – mondta, és szerinte Magyarország eljutott addig, hogy az embert a munkája minősége alapján ítélik meg.
„Többre megyünk egy, a munkáját jól végző munkással, mint tíz rosszul dolgozó észkombájnnal”– állapította meg.
A miniszterelnök figyelmeztetett, sajnos a háború közelebb jött, Európa pedig úgy döntött, egyre mélyebbre masírozik ebben a háborúban. Hangsúlyozta: Magyarország feladata kimaradni a háborúból. A konfliktus finanszírozásáról elmondta:
„Egy forintot csak egyszer lehet elkölteni”
– emlékeztetett, és kiemelte, Magyarország nem küldheti el azt a pénzt Ukrajnába, amit a magyar adófizetők jólétére is költhetne.
Elmondta, csütörtökön miniszterelnöki csúcstalálkozó lesz Brüsszelben, ahol azért fog harcolni, hogy Zelenszkij ne zsarolhassa ki Magyarországból, hogy leváljon az olcsó orosz energiáról.
„A magyar emberek egyhavi fizetésüket veszítenék el, ha a drága energiára kényszerítenének bennünket”
– magyarázta.
A kétharmaddal kapcsolatban úgy fogalmazott, az a fontos, hogy „legyen egy olyan erős többség a magyar parlamentben, akik képesek arra, hogy a legnehezeb pillanatokban is kitartsanak a nemzet és a kormány mellett”. Megjegyezte, ez kétharmaddal egyszerűbb lenne.
Hangsúlyozta, csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból.
„Április 12-én újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket”
– kérte a választókat.
Felidézte, 2010 óta a nagy nemzetközi multicégektől 15 ezer milliárd forintot vont el a magyar kormány,a mit odaadtak a magyar családoknak, nyugdíjasoknak, adófizetőknek.
„Ne lepődjünk meg, ha ezek a vállalatok nem boldogok ettől”
– mondta, és figyelmeztetett, ezeknek a vállalatoknak a képviselői most feltűnnek az ellenzékben a politikai porondon, hogy visszaszerezzék ezt a pénzt.
„Köszönök minden imát és bátorítást” az elmúlt harminc évre visszamenően – mondta búcsúzóul a miniszterelnök.
Süli János országgyűlési képviselő, Paks korábbi polgármestere felszólalásában figyelmeztetett, hogy Magyar Péterék ígéretet tettek az alapítványi egyetemek megszüntetésére és Paks II. megépítésének akadályozására. Előbbi kapcsán a Dunaújvárosi Egyetem kuratóriumi elnökeként elmondta, a diákok tapasztalataiból és elmondásából is tudják: a fiatalok hálásak a jelenlegi rendszerért, a Pannónia Program keretében pedig olyan sok diák vett részt külföldi tanulmányi úton, mint korábban soha. Hozzátette, a Dunaújvárosi Egyetemről rengetegen mennek a paksi atomerőműbe dolgozni, ami jól mutatja a két település közötti virágzó együttműködését.
Emlékeztetett: Brüsszelben is elismerték, hogy Magyarországnak volt igaza az atomerőmű kérdésében: mind Friedrich Mert, mind Ursula von der Leyen bevallotta, hogy hatalmas tévedés volt az erőművek bezárása.
Hangsúlyozta:
„Minden egyes kérdésben igaza volt Magyarországnak és a magyar miniszterelnöknek Európával szemben.”
Mészáros Lajos, a Fidesz dunaújvárosi kiépviselőjelöltje, 2022 óta országgyűlési képviselő, korábban a dunaújvárosi kórház főigazgatója felidézte, 2022-ben az egész ország Dunaújvárosra figyelt a Fidesz sorsfordító győzelme miatt.
Emlékeztetett, a településen található Dunaferr gyárat Gyurcsányék 2004-ben privatizálták, amely ezt követően környezetszennyezően és veszteségesen működött. Hangsúlyozta, 2022 óta a kormány több mint száz millió forintot fordított a bérek kifizetésére, az üzem megóvására, hogy a gyárnak legyen esélye új befektetőt találni.
„Higgyék el, ennek az ipari centrumnak igenis van jövője!” – ígérte.
Curtis nem sokkal fél hét előtt a helyszínről jelentkezett be, ahol Raics Gigivel közösen lépnek fel a miniszterelnök előtt. Az énekes mögött a háttérben jól látható a gyülekező tömeg.
Mint ismert, Orbán Viktor március 16., hétfő óta szinte minden nap más településre látogat el, hogy találkozzon a helyiekkel. A hét első, kaposvári állomásán hatalmas sikert aratott. Azt követően kedden Egerben volt a miniszterelnök, ahol szintén óriási tömeg fogadta, a mai után legközelebb pedig pénteken pedig Szentendrén, a Fő téren találkozik az emberekkel.
