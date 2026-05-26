Sohasem tudjuk meg, hogy mi történt volna, ha hallgatnak a kritikusokra. Megszólaltam ezekben az ügyekben? Nem. Azt gondoltam – és gondolom –, hogy a küldetésem fontosabb ennél. Mivel így is volt elég befolyásos ellenségem, nem akartam még másokat is magamra haragítani.

Hallgattak volna rám? Nem hiszem. S nem is az én asztalom volt. Nem véletlenül ragaszkodtam a múltkutatáshoz, még ennyire sem akartam belefolyni az aktuál-politizálásba.

Az ellen-propaganda most azt akarja elhitetni, hogy itt minden rossz volt, mindenki csaló, propagandista, bűnöző, Magyarország a padlón van. Nem, ez messze nem igaz. Magyarország nincs a padlón. Az elmúlt tizenhat évben számtalan előremutató dolog történt. Csak az állampolgárok megszokták a fejlődést, a növekedést, és az elmúlt időszakban ez elmaradt. És arra is ráuntak, hogy valójában annyira hallgatják meg őket, ahogyan a rossz tanár a diákokat.

Az is világos, hogy Orbán Viktor az ún. »ellenzéktől«, az ún. »ellenzéki sajtótól« sohasem kapta meg az esélyt. Már 2010 után olyan lejáratást kapott a Fidesz-kormány, hogy azután váltott, szépen lassan elkezdte felépíteni a saját propagandáját. Onnantól fogva két ember üvöltözött egymásra, meg sem hallgatták egymást.