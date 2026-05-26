A Fidesz szépen lassan elkezdte felépíteni a saját propagandáját

2026. május 26. 13:36

Többféleképpen is dönthet egy vezető. Például úgy, hogy hallgat a kritikusokra.

2026. május 26. 13:36
Mező Gábor
Mező Gábor
„Hatvanpusztáról. Többféleképpen is dönthet egy vezető. Például úgy, hogy hallgat a kritikusokra. Sőt, szántszándékkal olyan emberekkel veszi körbe magát, akik kritikusak. Akik a kellő pillanatban azt mondják: ne, ne legyen élvonalbeli csapat a Felcsútból, ne töltsék fel légiósokkal, ha már ez az álmod, akkor legyen utánpótlás-együttes. Bázis. 

Aztán meg azt mondják, ne, ne építsen a papa magánbirtokot, rettenetesen rossz üzenete van. Másnak meg azt mondják, ne, ne vegyél ilyen méregdrága repülőt és jachtot, ez még azoknak is sok, akik politikailag veled lennének. 

Később meg azt mondják, ne, ne központosítsd a médiát, ez teljesen kontraproduktív lesz igen rövid időn belül. Le fog épülni a sajtód. 
Mondta valaki? Ha mondta, hallgattak rá? Mi lett végül a következmény? Nem csak emiatt, de emiatt is: egy másik kétharmad. Egy új mese tökéletesítése. Ahol az új király szerény, már-már altruista, semmit sem akar, a történelmi székbe se ülnek bele, a fizetéseket is megvágja, íme a jó, a szerény király. 

Sohasem tudjuk meg, hogy mi történt volna, ha hallgatnak a kritikusokra. Megszólaltam ezekben az ügyekben? Nem. Azt gondoltam – és gondolom –, hogy a küldetésem fontosabb ennél. Mivel így is volt elég befolyásos ellenségem, nem akartam még másokat is magamra haragítani. 
Hallgattak volna rám? Nem hiszem. S nem is az én asztalom volt. Nem véletlenül ragaszkodtam a múltkutatáshoz, még ennyire sem akartam belefolyni az aktuál-politizálásba.

Az ellen-propaganda most azt akarja elhitetni, hogy itt minden rossz volt, mindenki csaló, propagandista, bűnöző, Magyarország a padlón van. Nem, ez messze nem igaz. Magyarország nincs a padlón. Az elmúlt tizenhat évben számtalan előremutató dolog történt. Csak az állampolgárok megszokták a fejlődést, a növekedést, és az elmúlt időszakban ez elmaradt. És arra is ráuntak, hogy valójában annyira hallgatják meg őket, ahogyan a rossz tanár a diákokat. 

Az is világos, hogy Orbán Viktor az ún. »ellenzéktől«, az ún. »ellenzéki sajtótól« sohasem kapta meg az esélyt. Már 2010 után olyan lejáratást kapott a Fidesz-kormány, hogy azután váltott, szépen lassan elkezdte felépíteni a saját propagandáját. Onnantól fogva két ember üvöltözött egymásra, meg sem hallgatták egymást.

De nem is a másik oldalt kellett volna meghallgatni. Hanem legalább azokat, akik jószándékkal kritizáltak és figyelmeztettek. Persze, egy ideig nem volt rájuk szükség, hiszen minden működött, a NER alatt rendbe jött az ország, a gazdasági mutatók mindig kiválóak voltak, úgy tűnt, minden rendben van. 
Már sosem tudjuk meg, hogy mi történik áprilisban, ha ez a rendszer már az elejétől fogva jobban hallgat a kritikusokra. A jó szándékú kritikusokra. Simán lehet, hogy ugyanez.

A nagy kérdés, hogy Magyar Péter, illetve a Tisza hogyan építi fel a rendszerét. Tanulnak ebből is? Egyelőre nem úgy fest. Pedig a kritikusokra szükség van. Nem a hőbörgőkre, a kritikus szellemekre.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. május 26. 14:49
Sztem várható volt ez már, hogy sokan egyszerűen ráunnak egy párt állandó hatalmára. Ráadásul közben több új generáció lépett be a szavazók közé, akik már a fidesz világban nőttek fel, váltak felnőtté, nem is imerve mást, és jóval rosszabbat. A fiatalok ezt ismerték "rossznak", mert akik befolyásolták a véleményüket, azoktól nem hallottak mást.
vensarkanygyik61
2026. május 26. 14:47 Szerkesztve
Eddig csiptem a Mezőt,de most ezzel az írással, Török Gábori "magaslatokra" emelkedett!
Búvár Kund
2026. május 26. 14:41
Fidesz szemszögből nagyon jó kis írás ez. Hasonlóképp vélekedtem én is a 16 év alatt. Igen, sztem sem kellett volna élvonalbeli klubot csinálni a Felcsútból, és a Fradit sem kellett volna túltolni, ahogy néhány nagyhatalmú fideszes helyi fociklubját sem. Gondolok itt a Kisvárdára meg a Mezőkövesdre. Talán a szurkolótáborok jobban kitartottak volna a fidesz mellett, habár a magyar táborok közismerten szélsőjobbosok. Egyik ismerősöm azért szavazott az MH-ra mert már irritálta őt, hogy miket engedtek meg maguknak a helyi fidesz közeli befolyásos emberek. Nem is maguk a fideszesek, hanem az őket befolyásolni tudó vállalkozók.
tapir32
2026. május 26. 14:38 Szerkesztve
Az emberekben az évtizedek óta az MSZP és a DK élesztette irigység előtört és aszerint választottak. Amint valaki előbbre jut, az irigyelni kell és nem azzal próbálkozni, hogy neki is sikerüljön. Ez a legkényelmesebb. Gyűlölködni, irigykedni. A lusta, buta emberek mentalitása győzött Magyar Péterrel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!