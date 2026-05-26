Feljelentené Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt egy liberális svéd képviselő

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Karin Karlsbro szerint sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat.
Nem tetszik Brüsszelnek, hogy a magyar kormány újra megtiltja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát, miután a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette az Orbán-kormány idején bevezetett korlátozás. Az Európai Parlamentből máris érkezett a bírálat a tilalom ellen, sőt, az egyik európai parlamenti képviselő feljelenti Brüsszelnél Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt – tudatta a Világgazdaság. A portál a Kyiv Independent cikkére hivatkozva azt írta, hogy
a mostani lépés potenciálisan sértheti az uniós jogot, a kere4skedelempolitika ugyanis jogilag az Európai Unió brüsszeli hatáskörébe tartozik, nem a tagállamokéba.
Karin Karlsbro, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja a lapnak elmondta, hogy szerinte „mélyen sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat”.
Az Európai Parlament régóta sürgeti az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel keményebben azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezekkel az importtilalmakkal megsértik az uniós szabályokat. Azonnal fel fogom vetni az ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek
– tette hozzá a Renew Europe liberális svéd képviselője.
A lap felidézte, hogy Ukrajna mezőgazdasági ágazatának erejét és méretét azonban nem csak Budapesten tekintik fenyegetésnek. Varsó szintén blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak egyik részét, mert attól tart, hogy Ukrajna belépése ártana a lengyel gazdáknak.
Mint ismert, az Orbán-kormány veszélyhelyzetet hirdetett, aminek keretében az ukrán termékekre tilalmat vezettek be. Mivel a Magyar-kormány egyik első döntése az volt, hogy megszüntette ezt a veszélyhelyzetet, a kereskedelmi tilalom is hatályát vesztette. Ezt Bóna egy Facebook-bejegyzésben „súlyos jogalkotási csapdának” nevezte a magyar gazdák számára.
Nem engedjük, hogy ukrán vagy bármilyen más import termék veszélyeztesse a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdák védelme nemzeti érdek
– írta a miniszter.
Hozzátette, hogy a kormány „a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát”, és közölte, hogy a jogszabály előkészítése már zajlik. Ez a húsoktól a zöldségeken és gabonán át egészen a borig mindent érintene.
A vg.hu kitért arra, hogy Magyarország ugyanakkor békülékenyebb hangnemet ütött meg Ukrajnával, szemben a Fidesz-éra alatt. Például áprilisban felhagyott azzal, hogy blokkolja az EU Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós, vagyis 106 milliárd dolláros hitelét. Május 20-án pedig tárgyalások kezdődtek a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyar magyar kisebbség jogairól szóló vita rendezésére. Ennek megnyugtató lezárása előtt Magyar Péter kormánya nem hajlandó tárgyalni Ukrajna uniós csatlakozásáról.
