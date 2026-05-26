Feljelentené Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt egy liberális svéd képviselő

Nem tetszik Brüsszelnek, hogy a magyar kormány újra megtiltja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát, miután a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette az Orbán-kormány idején bevezetett korlátozás. Az Európai Parlamentből máris érkezett a bírálat a tilalom ellen, sőt, az egyik európai parlamenti képviselő feljelenti Brüsszelnél Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt – tudatta a Világgazdaság. A portál a Kyiv Independent cikkére hivatkozva azt írta, hogy

a mostani lépés potenciálisan sértheti az uniós jogot, a kere4skedelempolitika ugyanis jogilag az Európai Unió brüsszeli hatáskörébe tartozik, nem a tagállamokéba.

Karin Karlsbro, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja a lapnak elmondta, hogy szerinte „mélyen sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat”.