„Minket senki nem keresett” – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kisebbséggel kapcsolatos tárgyalásokról

Orbán Anita május 18-án a közösségi oldalán a következtőt írta: „A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során.”

A külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a kisebbségi jogokat sikerül mielőbb rendezni.