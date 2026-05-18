05. 18.
hétfő
orbán anita kárpátaljai magyar kulturális szövetség külügyminiszter

„Minket senki nem keresett” – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kisebbséggel kapcsolatos tárgyalásokról

2026. május 18. 15:00

A külügyminiszter hétfőn tárgyalásokat jelentett be.

2026. május 18. 15:00
Orbán Anita május 18-án a közösségi oldalán a következtőt írta: „A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során.”  

A külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a kisebbségi jogokat sikerül mielőbb rendezni. 

Lapunk a hír kapcsán megkereste a legnagyobb támogatottsággal rendelkező kárpátaljai szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét. 

Brenzovics László kérdésünkre annyit mondott: őket senki nem kereste, velük senki nem vette fel mindezidáig a kapcsolatot a tárgyalások ügyében, találgatásokba viszont nem kívánt bocsátkozni. 

Emlékezetes, Marta Kos bővítési biztos tavaly Kárpátaljára is ellátogatott, hogy a nemzeti kisebbségek helyzetéről tájékozódjon az EU-ba igyekvő Ukrajnában, ám a vele összehozott találkozóról az ukrán fél éppen a KMKSZ-t hagyta ki, sőt, az ülésen megjelenő, oktatásügyben legkompetensebb vezetőktől – Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, tovább Csernicskó István a Rákóczi Egyetem rektora – a felszólalás lehetőségét is megtagadták.


Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2026. május 18. 17:20
Cserébe támogatják az EU-s csatlakozást.
formaegy-2
2026. május 18. 17:17
Nem is fognak megkeresni. Itt csak a náci alvilági puccosseggű, és a hazaáruló, magyarellenes új kormány seggnyalásáról van szó.
alenka
2026. május 18. 15:58 Szerkesztve
Nem lennék Kárpátalján a magyarok helyében: az anyaország dicső kormánya is ellenük nyomul!... Anitáčka, ez miféle szervezés?????
tikkadt-szocske
2026. május 18. 15:41
Most jön az, hogy alapítanak egy ukrán Tisza pártot. Erdélyben már megkezdték. Na, annak a vezetőjével lesz hajlandó Tevearcú Péter cár kommunikálni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!