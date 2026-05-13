Reagált a kormány a kárpátaljai dróntámadásra (VIDEÓ)

Most érkezett: brutális dróntámadás érte Kárpátalját!
A háború kitörése óta ez a legnagyobb támadás a térségben.
Orbán Anita elítélte az orosz támadást, amelyről a kormányülésen is tárgyalnak.
„Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket” – hangsúlyozta Facebook-videójában Orbán Anita.
A külügyminiszter a részletekkel kapcsolatban elmondta, eddig öt drón csapódott be, ebből kettő Szojka mellett, egy vasúti területen egy pedig Ungváron, ipari létesítmény közelében. Személyi sérülésről egyelőre nincs információ.
