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rubio amerikai külügyminiszter kongresszus

Rubio egyértelműen fogalmazott: Irán kizárólag ebben az esetben reménykedhet szankcióenyhítésben

2026. június 02. 22:18

Az amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén beszélt.

2026. június 02. 22:18
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Irán akkor reménykedhet bármilyen szankcióenyhítésben, ha engedményekre lesz hajlandó nukleáris programját illetően – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden a Kongresszusban tartott meghallgatásán.

A miniszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén kifejtette, hogy az Irán elleni szankciók nagy része a nukleáris program és urándúsítás miatt van érvényben, ezért, ha beleegyeznek ezek egyes elemeinek feladásába, akkor az megnyitja az utat a büntetőintézkedések feloldásába. Hozzátette, hogy 

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a Hormuzi-szoros feltétel nélküli megnyitása első lépés ahhoz, hogy részletes tárgyalások következzenek az atomprogramról.

Rubio közölte, hogy az egyeztetések zajlanak Iránnal, ugyanakkor azt mondta, hogy a folyamat nehézkesen halad, többszöri megtorpanással, aminek egyik oka az iráni vezetés összetettsége és megosztottsága. Esetenként több nap is eltelik, amíg iráni részről válasz születik a megállapodás egy-egy részletét tekintve – hangoztatta a külügyminiszter a helyenként feszült hangulatú kongresszusi meghallgatáson. A miniszter kedden délután a Kongresszus alsóháza, a képviselőház bizottságának ülésén is megjelent.

(MTI)

Kép forrása: AFP

 

Összesen 1 komment

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Dixtroy
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2026. június 02. 23:12 Szerkesztve
"Rubio egyértelműen fogalmazott: Irán kizárólag ebben az esetben reménykedhet szankcióenyhítésben" Haha! Valójában pedig az usa akkor reménykedhet Hormuz megnyitásában, ha teljesíti Irán feltételeit. Nem a fing csinálja a segget.
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