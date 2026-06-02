Rubio egyértelműen fogalmazott: Irán kizárólag ebben az esetben reménykedhet szankcióenyhítésben

Irán akkor reménykedhet bármilyen szankcióenyhítésben, ha engedményekre lesz hajlandó nukleáris programját illetően – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden a Kongresszusban tartott meghallgatásán.

A miniszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén kifejtette, hogy az Irán elleni szankciók nagy része a nukleáris program és urándúsítás miatt van érvényben, ezért, ha beleegyeznek ezek egyes elemeinek feladásába, akkor az megnyitja az utat a büntetőintézkedések feloldásába. Hozzátette, hogy