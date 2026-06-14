Megújulás fordulat nélkül, avagy Orbán nélkül (egyelőre) tényleg nincs Fidesz

A változás, a szembenézés és a megújulás természetes igény, egyúttal politikailag is elkerülhetetlen a Fidesz számára, ám egy minden korábbi mondatot és stratégiát felülíró fordulat aligha oldaná meg a problémáit.
Sőt, lehet, hirtelen politikai öngyilkossággal érne fel. Vagyis lehet cizellálni, nagyjából nem maradt más opció a radikális és a polgári közép felé nyitó szárny között feszülő valós (?) ellentét által is terhelt formáció előtt, mint ami most történt. Így nyilván lesznek elégedetlenek, tapasztalataim szerint akadnak is bőséggel, ám a Fidesz sikertelenségében érdekeltek által sugallt totális önfeladás, mondván, ezt üzenték a választók, bizonyosan nem lehet egy párt stratégiája.
Hogy mire lesz elég ez a mostani muníció, majd kiderül a következő hónapokban, ahogy az is, beindulhat-e egy valódi mozgalmi építkezés az épp mézesheteit töltő, de hamarosan húsbavágó döntésekre kényszerülő, belső vitákkal is terhelt kormányzattal szembeni alternatívaként. Ja, és a legnagyobb kérdés: