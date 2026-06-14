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európai unió Magyar Péter stratégia kongresszus orbán viktor

Megújulás fordulat nélkül, avagy Orbán nélkül (egyelőre) tényleg nincs Fidesz

2026. június 14. 06:02

Hiába várnak sokan jó vagy rossz szándékkal radikális változásokat a Fideszben, az most tragikus is lehetne a párt számára. Kongresszus-elemzés.

2026. június 14. 06:02
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Megújulna a Fidesz, de Orbánt nem lehet kitenni a képből – ezt a címet adta a szombati kongresszus egyes résztvevőit megszólaltató riportjának a Partizán. Ilyen és ehhez hasonló, végeredményben jogos megállapítások érkeztek a többi, korábban ellenzéki műhelyből is, amiből – jegyezzük meg – akad  bőséggel tizenhat évnyi jobboldali „elnyomás” után.

Mintha az Orbán-korszak ellenzéke immár a Fideszért aggódna.

Jó, ez ilyen formában nyilván dőreség, ám a gyászmunkában tengődő közösség nehézségein és kihívásain örömmel élcelődnek az áprilisi eredmény miatt alig leplezetten ujjongó médiamunkások. Nagyon várták már ezt.

Ugyancsak nem bírt magával a tanácskozás előtt a regnáló miniszterelnök: Magyar Péter egy relatíve könnyen megmagyarázható 2024-es kormányzati dokumentummal igyekezett tematizálni a napot, mondván, nincs jobboldali megújulás, mert a vezetők hazudtak a saját szavazóiknak is. Ez a vád a migrációval szembeni kemény kiállás tekintetében nyilván ugyancsak dőreség:

ha valaki késhegyre menő, talán túlzásba is vitt konfliktusokat vállalt az Európai Unióval a bevándorlás elutasítása kapcsán, az épp Orbán Viktor.

De miért tartja fontosnak a Tisza által tizenhat év után csúnyán elvert, épp középpárttá zsugorodó Fideszbe még szombat reggel is belerúgni egyet a Magyar köztársaság első embere? Egyrészt alighanem ilyen a természete, akkor lehet csak nyugodt, ha róla szólnak a hírek, vele van tele a sajtó – és a közösségi média! Másrészt ez egyúttal a választási eredményben is közrejátszó kommunikációs és/vagy politikai stratégia része. Nevezetesen: aki előre keretez és meghatározza a tematikát, az uralja a napirendet. Ebben – és még sok másban – semmit nem változott Magyar Péter a kampány óta.

Csakhogy ez a nap mégis a Fideszről szólt, márpedig nem pusztán a külső szemlélők és az ellendrukkerek éltek javaslatokkal a folytatást illetően, hanem nyilván az elvert formáció tagjai is, akik közül sokan nem pusztán csalódottak, hanem konkrétan egzisztenciális kihívásokkal néznek szembe.

Akadtak olyanok, akik a kongresszuson is kendőzetlen őszinteséggel rótták fel a hibákat,

Hidvégi Balázs az oroszpártság látszata, a korrupciós vádak és a fényűző elit mellett a kegyelmi ügy tisztázatlanságait is felhozta,

a ferencvárosi Gyurákovics Andrea kullancsokról beszélt, Révész Máriusz morális hibákról, amikkel szembe kell nézni. Nem kapott szót ugyanakkor az egyik legnagyobb kritikus, Ferencz Orsolya, ám ő azért a sajtónak ismét elmondta a véleményét. Ami lesújtó.

Maga Orbán Viktor is beszélt a vereség okairól, kitért a rossz kampányra, a hiányzó gazdasági növekedésre, a fiatalok felé való nyitás totális kudarcára és még sok másra. És persze megint magára vállalta a felelősséget, mondván, a stratégiai döntéseket ő hozta meg. Ez igaz. Ugyanakkor aláhúzta, ő személy szerint soha nem adja fel. Soha. Soha. „Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni. Nem teszek se fél-, se teljes fordulatot” – üzente az őt egyébként lelkesen megtapsoló és újraválasztó küldötteknek.

Na de a lényeg!

Tehet mást a Fidesz ebben a helyzetben, egy olyan időszakban, amikor épp össztűz alatt van a közösség a berendezkedő, láthatóan korántsem visszafogott, ám rendkívül népszerű hatalom által?

Hiteles lenne-e egy teljes sorcsere, új üzenetekkel és jelszavakkal alig pár hónappal azt követően, hogy a Fidesznek volt egy érvényes ajánlata a választók felé? Az éppen belső vitákkal is szembenéző párt éléről épp most kéne leváltani az azt évtizedek óta, ellenzékben és kormányon is meghatározó Orbán Viktort? Lehet-e egyáltalán hosszú távú stratégiát megalkotni ilyen gyorsan egy ilyen helyzetben? Magára lehet-e hagyni több mint kétmillió választót, akik továbbra is figyelnek arra, amit a volt kormányfő mond?

Meggyőződésem, hogy nem.

A változás, a szembenézés és a megújulás természetes igény, egyúttal politikailag is elkerülhetetlen a Fidesz számára, ám egy minden korábbi mondatot és stratégiát felülíró fordulat aligha oldaná meg a problémáit.

Sőt, lehet, hirtelen politikai öngyilkossággal érne fel. Vagyis lehet cizellálni, nagyjából nem maradt más opció a radikális és a polgári közép felé nyitó szárny között feszülő valós (?) ellentét által is terhelt formáció előtt, mint ami most történt. Így nyilván lesznek elégedetlenek, tapasztalataim szerint akadnak is bőséggel, ám a Fidesz sikertelenségében érdekeltek által sugallt totális önfeladás, mondván, ezt üzenték a választók, bizonyosan nem lehet egy párt stratégiája.

Hogy mire lesz elég ez a mostani muníció, majd kiderül a következő hónapokban, ahogy az is, beindulhat-e egy valódi mozgalmi építkezés az épp mézesheteit töltő, de hamarosan húsbavágó döntésekre kényszerülő, belső vitákkal is terhelt kormányzattal szembeni alternatívaként. Ja, és a legnagyobb kérdés:

mi lesz a fiatalok bevonásával, ha az arc továbbra is a volt kormányfő? Ez bőven a jövő zenéje.

És még valami. Orbán Viktor igen erősen utalt rá, hogy ha eltelik az egy esztendő, és megvan a megfelelő legény a gátra, ő bizony leléphet a színről. Csak kudarccal nem akarja zárni a politikai életművét.

(Nyitókép: AFP)

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Összesen 113 komment

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B_kanya
2026. június 14. 08:50
buktorsógor 2026. június 14. 08:48 "A soroshoz köthető buktorsógor fajtajellegesen HAZUDOTT "Hónapok óta megy a találgatás, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tulajdonában lévő tíz zebrából". Te bukott szar ezt nem tudod kimagyarázni.😂🤦‍♂️" A buktorsógor, az ötkerti befosó a közpénzből hazudozó latexből CÁFOLTA MEG SAJÁT MAGÁT. ELQURTAD. "De a kérdés az volt miből épült a 20 milliárdos hatvanpuszta ?A zebrák nem is ott vannak " Ugye, hogy a zebrák nem is ott vannak? HAZUDTÁL, mipetink nadrágja 🤡🤡🤡🤡
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buktoragyufaarus
2026. június 14. 08:49
Amíg ilyen bukott kanyák lézengenek a mandineren és fullba nyomják a kretént .a fidesz teljesen reményvesztett.😂😁
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ekeke1
2026. június 14. 08:49
Bastyaelvtars A választások óta pedig 70%-on Tisza tamogatottsaga, a fidesz 20%-on..." Lehetséges, nem fogok vitatkozni, azok után hogy nézőponték, századvégek úgy cserben hagytak. Viszont, megjegyzem, még a négy millió is kevesebb mint a szavazásra jogosultak fele... És Magyarország lakosságának negyven százaléka. De már láttam gyurcsányi sikert, 2006-ban."igen, igen, igen", énekelték mindenfelé diadalittasan. Aztán, már nyártól agónia volt. Ez a görény is hasonlóképpen jár. Magyar állampolgár szavazásra jogosultak : 8 085 920 Ebből az un. A Tisza a voksok 41%át, 3 385 890 szavazatot kapott. Még egy érdekesség. A 2016. október 2.-i népszavazáson(kérdés:„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”) Nem szavazatok száma: 3 362 224 db volt, hajszálra annyi mint most az un. tiszának. És azt akkor a ballibák ünnepelték hogy nem volt érvényes, mert kevesen mentek el, bíbíbí...
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B_kanya
2026. június 14. 08:48
Rettegatisza
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