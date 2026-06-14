Megújulás fordulat nélkül, avagy Orbán nélkül (egyelőre) tényleg nincs Fidesz

Megújulna a Fidesz, de Orbánt nem lehet kitenni a képből – ezt a címet adta a szombati kongresszus egyes résztvevőit megszólaltató riportjának a Partizán. Ilyen és ehhez hasonló, végeredményben jogos megállapítások érkeztek a többi, korábban ellenzéki műhelyből is, amiből – jegyezzük meg – akad bőséggel tizenhat évnyi jobboldali „elnyomás” után.

Mintha az Orbán-korszak ellenzéke immár a Fideszért aggódna.

Jó, ez ilyen formában nyilván dőreség, ám a gyászmunkában tengődő közösség nehézségein és kihívásain örömmel élcelődnek az áprilisi eredmény miatt alig leplezetten ujjongó médiamunkások. Nagyon várták már ezt.