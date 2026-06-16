Kormánypártból mozgalom: újraindul a mozgalom? – Havasi Bertalan a Stratégában

2026. június 16. 19:03

Magyar Péter kormányzóképessége, a Fidesz belső szervezeti reformja és a megváltozott médiaviszonyok. A Stratéga adásában górcső alá vesszük, hogyan reagál a nemzeti oldal az új politikai valóságra, és milyen stratégiával fordul rá a kampány következő etapjára. A Stratéga vendége Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

2026. június 16. 19:03 1 p 5 1 11 Mentés

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:



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