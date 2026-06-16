Kormánypártból mozgalom: újraindul a mozgalom? – Havasi Bertalan a Stratégában

Az út a Professzorok Batthyányi Körétől Jaberig vezetett
Úgy gondolom, hogy a Fidesz régi és új vezetésének egyaránt szembe kell néznie ezzel a valósággal.
Magyar Péter kormányzóképessége, a Fidesz belső szervezeti reformja és a megváltozott médiaviszonyok. A Stratéga adásában górcső alá vesszük, hogyan reagál a nemzeti oldal az új politikai valóságra, és milyen stratégiával fordul rá a kampány következő etapjára. A Stratéga vendége Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
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