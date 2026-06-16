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megújulás Fidesz kongresszus

Kormánypártból mozgalom: újraindul a mozgalom? – Havasi Bertalan a Stratégában

2026. június 16. 19:03

Magyar Péter kormányzóképessége, a Fidesz belső szervezeti reformja és a megváltozott médiaviszonyok. A Stratéga adásában górcső alá vesszük, hogyan reagál a nemzeti oldal az új politikai valóságra, és milyen stratégiával fordul rá a kampány következő etapjára. A Stratéga vendége Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

2026. június 16. 19:03
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A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:


 

 

Összesen 11 komment

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google-2
2026. június 16. 20:32
Nem kell várni semmire, dokumentálni kell minden kihágást, minden nem demokratikus cselekedetet. Most!
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0
0
nuevas-reglas
2026. június 16. 19:49
Ha Havasi is benne lesz, akkor tok mind1 minek hivjatok, maris VEGE VAN
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0
2
redl1986
2026. június 16. 19:39
A bercivel aztán lesz eredményes megújulás...... Legközelebb is meglesz az egyharmad.
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1
2
tapir32
2026. június 16. 19:34
A szólás-, vélemény-, és sajtószabadság eltörlése felé tart a fasisztoid Magyar Péter diktatúra.
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2
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