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tisza ferencz orsolya stumpf istván fidesz vereség kongresszus

Ferencz Orsolya is értékelt a Fidesz-kongresszus után: „Az erényeink tartópillérei összeroskadtak a hibáink és bűneink súlya alatt”

2026. június 14. 12:52

Nem erre várt.

2026. június 14. 12:52
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Éles hangvételű értékelést tett közzé közösségi oldalán Ferencz Orsolya a Fidesz 32. kongresszusa után. Az egykori űrügyi biztos szerint a párt nem nézett őszintén szembe az április 12-i választási vereséggel, és a felelősök háttérbe vonulása helyett egy érdemi szakmai vita nélküli kongresszust bonyolítottak le, amelyen megválaszolatlanul maradtak a belső bírálatok.

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Csalódás a kongresszus lebonyolítása miatt

Ferencz Orsolya bejegyzését egy sommás megállapítással indította:

„Nem erre vártunk.”

Kifejtette, hogy a választások óta szorgalmazza az őszinte szembenézést, ám a kongresszus nem adott erre lehetőséget. Felidézte, hogy az alapszabály lényegesen újraírt tervezetét csupán órákkal a rendezvény előtt kapták meg, így azt „érdemben megvitatni nem lehetett”, és maga a kongresszus sem nyújtott teret a valódi eszmecserére.

„Az elhangzott hozzászólások is jórészt válaszok nélkül maradtak. Ilyen volt Stumpf István rendkívül fontos megszólalása is” – írta, hozzátéve, hogy a pártelnök által kiadott „Küldetés – röpirat” érdemi megvitatására sem nyílt alkalom.

A 16 évnyi kormányzás hibái és bűnei

Az exbiztos szerint a vereség oka nem a rossz kampányban, külső tényezőkben vagy „a Tisza zsenialitásában” keresendő, hanem abban, hogy a választók többségének egyetlen cél lebegett a szeme előtt: „a Fidesz 16 évének legyen vége.” Úgy látja, az utolsó kormányzati ciklusban elszaporodtak az elfogadhatatlan jelenségek.

„Az erényeink tartópillérei összeroskadtak a hibáink és bűneink súlya alatt”

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a vereségért felelős politikai vezetők és a holdudvar tagjai nem tudják hitelesen vezetni a megújulás folyamatát.

Ferencz Orsolya megerősítette az április 12-i választási éjszakán tett nyilatkozatát, amelyben élesen kikelt a belső anomáliák ellen. Bejegyzésében újra idézte akkori, ma is fenntartott szavait:

„Ez a vereség azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással. Ez a vereség azoknak szól, akik a szakmaiságot kidobták és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat…”

A politikus szerint tarthatatlanná váltak a jobboldali holdudvar bizonyos megnyilvánulásai:

„Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk.”

Visszatérés a morális alapokhoz

Az egykori biztos szerint a közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy a választók szerint „a Fidesz nem értette meg, mi is történt április 12-én.” Úgy véli, a megújuláshoz szakmaiságra és valódi érvekre van szükség, nem pedig hangoskodásra.

Értékelését egy morális megtisztulásra való felhívással zárta:

„Ideje végre megszabadulnunk az árnyékoktól, kinyitnunk az ablakot és beengedni a friss levegőt, visszatérve azokhoz az örök morális alapokhoz, amiket egy pillanatra sem lett volna szabad elhagynunk.”

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Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala

Összesen 80 komment

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cinkegolyó
2026. június 14. 13:57
„Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái." Tévedés, a Tiszásoknak pont erre van igényük. A Poloskás azzal győzött, hogy azt ígérte a híveinek: "kijavítjuk" a mindensz@rt. A szavazói jól fizető állásokat várnak tőle, nem véletlen lett 16 minisztérium a 10 helyett, 55 államtitkári hely a csókosoknak - a racionalizálás, a takarékosság, az észszerűség, stb jegyében. „A tiszásoknak nem igazuk lett, hanem csak nyertek” – Lukács Adorján
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olajfa-0
2026. június 14. 13:57
Az, hogy létezik egy bütyök, - ahogy többen nevezik - az ország élén, hát nehogy már a Fidesz legyen a felelős. Egyszerűen az a világszélhámos típus, akit megszavaztak és odáig vannak érte sokan. Olyan lett a társadalmunk talán túlnyomó többsége, hogy nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, az őszinte beszédet a hazugságtól és még folytathatnám. Ez persze végtelenül szomorú, de így van. Azt szoktam mondani, a Jóisten tisztánlátással nem mindenkit ajándékozott meg. Úgyhogy ez van most és nagyon sajnálom, de a megoldást erre nem tudom.
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Fábián Györgyi
2026. június 14. 13:56
Ferencz Orsolya is csak későn állt a rajthoz, hogy a Tiszába szaladjon. Nem a luxizás, nem a kivagyiság vezetett a bukáshoz, hiszen látjuk, hogy az új kormány sem szőrcsuhában érkezett a Parlamentbe, hanem a 2019 óta a brüsszeliták által felépített szövevényes aknamunka, a Meta - világából érkező szennyáradat. Ferenxz Orsolya persze féltheti az egzisztenciáját, hiszen az úrkutatás témában nem tud túl sok álláskínálatból választani.
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falcatus-2
2026. június 14. 13:56
nemecsek-3: "Oesika...de szintén kevés a gerinced, hogy nyílt lapokkal játssz és oda állj ahová az érdeked kívánja, helyette bölcsességnek okosságnak álcázott képmutató viselkedéssel lavírozol !!!!!!!!..." Ápr, 12.-én még le sem zárták a jegyzőkönyveket, de már éjfél előtt arcul köpte a fideszt. " oda állj ahová az érdeked kívánja..." Oda állt, azóta minden másnap vendége valamelyik tiszás podcastnak és ott folytatja, ahol azon az éjjelen elkezdte. Azt hiszi a jellemtelen liba, arról álmodik, hogy, ha az egyik árulóból miniszterelnököt kreáltak, akkor ő spacewoman maradhat. Ugyanis végzettsége van, de semmihez nincs képzettsége és valamiből meg kéne a régi szinten élnie. Hát ez biztosan nem fog sikerülni neki. Még hagyják köpködni , de ha elfogy a nyála, mehet a Lölőhöz állást kérni, mint a nagy elődje.
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