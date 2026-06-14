Ferencz Orsolya is értékelt a Fidesz-kongresszus után: „Az erényeink tartópillérei összeroskadtak a hibáink és bűneink súlya alatt”

Navracsics elárulta, mit gondol a Fidesz megújulásáról
A volt miniszter szerint még nem dőlt el, megmaradhat-e a Fidesz.
Nem erre várt.
Éles hangvételű értékelést tett közzé közösségi oldalán Ferencz Orsolya a Fidesz 32. kongresszusa után. Az egykori űrügyi biztos szerint a párt nem nézett őszintén szembe az április 12-i választási vereséggel, és a felelősök háttérbe vonulása helyett egy érdemi szakmai vita nélküli kongresszust bonyolítottak le, amelyen megválaszolatlanul maradtak a belső bírálatok.
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A volt miniszter szerint még nem dőlt el, megmaradhat-e a Fidesz.
Ferencz Orsolya bejegyzését egy sommás megállapítással indította:
„Nem erre vártunk.”
Kifejtette, hogy a választások óta szorgalmazza az őszinte szembenézést, ám a kongresszus nem adott erre lehetőséget. Felidézte, hogy az alapszabály lényegesen újraírt tervezetét csupán órákkal a rendezvény előtt kapták meg, így azt „érdemben megvitatni nem lehetett”, és maga a kongresszus sem nyújtott teret a valódi eszmecserére.
„Az elhangzott hozzászólások is jórészt válaszok nélkül maradtak. Ilyen volt Stumpf István rendkívül fontos megszólalása is” – írta, hozzátéve, hogy a pártelnök által kiadott „Küldetés – röpirat” érdemi megvitatására sem nyílt alkalom.
Az exbiztos szerint a vereség oka nem a rossz kampányban, külső tényezőkben vagy „a Tisza zsenialitásában” keresendő, hanem abban, hogy a választók többségének egyetlen cél lebegett a szeme előtt: „a Fidesz 16 évének legyen vége.” Úgy látja, az utolsó kormányzati ciklusban elszaporodtak az elfogadhatatlan jelenségek.
„Az erényeink tartópillérei összeroskadtak a hibáink és bűneink súlya alatt”
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a vereségért felelős politikai vezetők és a holdudvar tagjai nem tudják hitelesen vezetni a megújulás folyamatát.
Ferencz Orsolya megerősítette az április 12-i választási éjszakán tett nyilatkozatát, amelyben élesen kikelt a belső anomáliák ellen. Bejegyzésében újra idézte akkori, ma is fenntartott szavait:
„Ez a vereség azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással. Ez a vereség azoknak szól, akik a szakmaiságot kidobták és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat…”
A politikus szerint tarthatatlanná váltak a jobboldali holdudvar bizonyos megnyilvánulásai:
„Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk.”
Az egykori biztos szerint a közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy a választók szerint „a Fidesz nem értette meg, mi is történt április 12-én.” Úgy véli, a megújuláshoz szakmaiságra és valódi érvekre van szükség, nem pedig hangoskodásra.
Értékelését egy morális megtisztulásra való felhívással zárta:
„Ideje végre megszabadulnunk az árnyékoktól, kinyitnunk az ablakot és beengedni a friss levegőt, visszatérve azokhoz az örök morális alapokhoz, amiket egy pillanatra sem lett volna szabad elhagynunk.”
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Négy szó a kongresszus előtt, amitől a teljes jobboldal függ. Varga Mátyás Zsolt írása.
Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala