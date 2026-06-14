Ferencz Orsolya is értékelt a Fidesz-kongresszus után: „Az erényeink tartópillérei összeroskadtak a hibáink és bűneink súlya alatt”

„Az elhangzott hozzászólások is jórészt válaszok nélkül maradtak. Ilyen volt Stumpf István rendkívül fontos megszólalása is” – írta, hozzátéve, hogy a pártelnök által kiadott „Küldetés – röpirat” érdemi megvitatására sem nyílt alkalom.

A 16 évnyi kormányzás hibái és bűnei

Az exbiztos szerint a vereség oka nem a rossz kampányban, külső tényezőkben vagy „a Tisza zsenialitásában” keresendő, hanem abban, hogy a választók többségének egyetlen cél lebegett a szeme előtt: „a Fidesz 16 évének legyen vége.” Úgy látja, az utolsó kormányzati ciklusban elszaporodtak az elfogadhatatlan jelenségek.