Vona Gábor Magyar Péterék alaptörvény-módosításáról: „Nem a jogállam alapja lesz, hanem az aktuális politikai érdek tervezőasztala”

Figyelmeztet az alkotmányjogász: súlyos aggályokat vet fel Magyar Péterék Sulyok Tamás ellen irányuló alaptörvény-módosítása
Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Tisza-kormány tervezett lépését az alkotmányos garanciák megkerüléseként is értelmezhetjük.
Vona Gábor szerint három lehetséges kimenetele van a Sulyok Tamás körül kialakult helyzetnek.
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki azonban nem lát alkotmányos okot a lemondásra, így pozíciójában kíván maradni. A Tisza-frakció ezt követően Alaptörvény-módosítással tervezi elérni az államfő elmozdítását.
Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke szerint a kialakult helyzetnek három lehetséges kimenetele van.
Az első forgatókönyv szerint Sulyok Tamás hivatalban marad, ami a kormányfő és az államfő közötti elhúzódó konfliktushoz vezet, amire az országnak jelenleg nincs kapacitása.
A második lehetőség, hogy a kormány kétharmados többséggel módosítja az Alaptörvényt az elnök elmozdítása érdekében, ami a jogszabályt az aktuális politikai érdekek eszközévé tenné.
„A kormány 2/3-os fabrikálásba kezd, hogy elmozdítsa az államfőt (...).
Az alaptörvény nem a jogállam alapja lesz, hanem az aktuális politikai helyzet és érdek tervezőasztala.”
Vona szerint az egyetlen helyes megoldás az államfő önkéntes lemondása lenne, amit közvetlen elnökválasztás követne; ezen bárki elindulhatna, a győztes pedig teljes jogi és erkölcsi legitimitással tölthetné be az államfői tisztséget a következő öt évben.
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Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Tisza-kormány tervezett lépését az alkotmányos garanciák megkerüléseként is értelmezhetjük.
Nyitókép: Lakatos Péter / MTI
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