Vona Gábor Magyar Péterék alaptörvény-módosításáról: „Nem a jogállam alapja lesz, hanem az aktuális politikai érdek tervezőasztala”

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki azonban nem lát alkotmányos okot a lemondásra, így pozíciójában kíván maradni. A Tisza-frakció ezt követően Alaptörvény-módosítással tervezi elérni az államfő elmozdítását.

Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke szerint a kialakult helyzetnek három lehetséges kimenetele van.

Az első forgatókönyv szerint Sulyok Tamás hivatalban marad, ami a kormányfő és az államfő közötti elhúzódó konfliktushoz vezet, amire az országnak jelenleg nincs kapacitása.