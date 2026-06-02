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vona sulyok tamás alaptörvény módosítás Magyar Péter

Vona Gábor Magyar Péterék alaptörvény-módosításáról: „Nem a jogállam alapja lesz, hanem az aktuális politikai érdek tervezőasztala”

2026. június 02. 21:29

Vona Gábor szerint három lehetséges kimenetele van a Sulyok Tamás körül kialakult helyzetnek.

2026. június 02. 21:29
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Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki azonban nem lát alkotmányos okot a lemondásra, így pozíciójában kíván maradni. A Tisza-frakció ezt követően Alaptörvény-módosítással tervezi elérni az államfő elmozdítását.

Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke szerint a kialakult helyzetnek három lehetséges kimenetele van. 

Az első forgatókönyv szerint Sulyok Tamás hivatalban marad, ami a kormányfő és az államfő közötti elhúzódó konfliktushoz vezet, amire az országnak jelenleg nincs kapacitása. 

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A második lehetőség, hogy a kormány kétharmados többséggel módosítja az Alaptörvényt az elnök elmozdítása érdekében, ami a jogszabályt az aktuális politikai érdekek eszközévé tenné. 

„A kormány 2/3-os fabrikálásba kezd, hogy elmozdítsa az államfőt (...).

Az alaptörvény nem a jogállam alapja lesz, hanem az aktuális politikai helyzet és érdek tervezőasztala.”

Vona szerint az egyetlen helyes megoldás az államfő önkéntes lemondása lenne, amit közvetlen elnökválasztás követne; ezen bárki elindulhatna, a győztes pedig teljes jogi és erkölcsi legitimitással tölthetné be az államfői tisztséget a következő öt évben.

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Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. június 02. 22:03
„Nem a jogállam alapja lesz, hanem az aktuális politikai érdek tervezőasztala” Jajjj, de szép romantikus tiráda! Hol tanulta a szürke farkas nebuló?
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1
0
hernadvolgyi-2
•••
2026. június 02. 21:47 Szerkesztve
"Vona Gábor az általa vélt jó megoldásért demonstrációt szervez szerda 19 órára a Sándor-palotához." Kivel, Rangos Katalinnal?
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2
0
benkő péterné
2026. június 02. 21:44
Vona ahelyett, hogy közvetlen elnökválasztást javasol, mindössze annyit kéne üzennie Magyarnak, hogy nyugodtan kövesse Caligulát (aki a lovát akarta a szenátus vezetőjének kinevezni), hogy bátran bárkit, bármit nyugodtan ültessen az elnöki székbe, gyorsan, amíg a hívek el nem kezdenek ébredezni. Addig bárkit/bármit megszavaznának, kár a választással bíbelődni. Úgyhogy ez egy farizeus javaslat, Vona!
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2
0
templar62
2026. június 02. 21:41
Szerda este , már indítja is elnökÖNjelési kampányát , a Sándor palotánál ?
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4
0
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