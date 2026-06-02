06. 02.
kedd
sulyok tamás lomnici zoltán országgyűlés alaptörvény alkotmánybíróság garancia

Figyelmeztet az alkotmányjogász: súlyos aggályokat vet fel Magyar Péterék Sulyok Tamás ellen irányuló alaptörvény-módosítása

2026. június 02. 10:53

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Tisza-kormány tervezett lépését az alkotmányos garanciák megkerüléseként is értelmezhetjük.

2026. június 02. 10:53
Magyar Péter az alaptörvény módosításával teremtene lehetőséget Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltására. Ifj. Lomici Zoltán alkotmányjogász szerint ezt az alkotmányos garanciák megkerüléseként is értelmezhetjük – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek.

Mint ismert, május 31-én, vasárnap lejárt a határidő, amit Magyar Péter szabott a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. Miután Sulyok nem mondott le, Magyar Péter bejelentette: megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében. A kormányfő szerint erre több alkotmányos lehetőség is rendelkezésre áll, ugyanakkor jelezte, hogy nem a megfosztási eljárást választanák, hanem az alaptörvény módosítását.

Az alkotmányjogász szerint önmagában az alaptörvény módosítása jogilag lehetséges, hiszen azt az Országgyűlés kétharmados többséggel megváltoztathatja. Ugyanakkor 

súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, ha egy módosítás nyíltan egy konkrét, hivatalban lévő köztársasági elnök eltávolítását célozza.

Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy a jogállamiság és a jogbiztonság elvéből az következik, hogy az alkotmányos szabályoknak általános és absztrakt jellegűeknek kell lenniük, nem pedig egyetlen személyre szabottan készülhetnek. Felidézte az Alkotmánybíróság egyik korábbi határozatát is, amely szerint a jogbiztonság a jogállamiság elengedhetetlen eleme.

Uniós jogállamisági aggályokat is felvethet Magyar Péterék lépése

A Századvég tudományos igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy nehezen egyeztethető össze a jogállamiság követelményével, ha egy közjogi tisztségviselő megbízatásának feltételeit a mandátuma ideje alatt úgy módosítják, hogy az közvetlenül a hivatalban lévő személyt érintse.

Majd arra is rámutatott, hogy a köztársasági elnök jogállását és megbízatásának megszűnését az alaptörvény részletesen szabályozza.

Egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten a hivatalban lévő államfő eltávolítását célozza, a közjogi stabilitás és a jogbiztonság sérelméhez vezethet”

– húzta alá.

Ifj. Lomnici szerint 

egy személyre szabott alkotmánymódosítás emellett akár európai uniós jogállamisági aggályokat is felvethet. 

A szakértő emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unióról szóló szerződés a jogállamiságot az unió egyik alapértékeként rögzíti, és egy ilyen lépés akár az uniós eljárások szempontjából is vizsgálat tárgyává válhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Meglévő garanciákat kerülnének meg

Ifj. Lomnici a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta, hogy az alaptörvény jelenleg is tartalmaz egy pontosan meghatározott eljárást arra az esetre, ha a köztársasági elnököt meg kell fosztani tisztségétől. Ehhez kétharmados parlamenti döntés és az alkotmánybíróság eljárása szükséges.

Véleménye szerint, 

ha ugyanazt a célt egy személyre szabott alaptörvény-módosítással próbálnák elérni, az éppen ezeket a garanciákat kerülné meg.

Példaként az örményországi alkotmánymódosításokat említette, amelyek nyomán több alkotmánybíró megbízatása idő előtt megszűnt. A Velencei Bizottság akkor hangsúlyozta, hogy a megbízatás biztonsága a független intézmények egyik alapvető garanciája, és elfogadhatatlan lenne, ha minden új politikai többség lecserélhetné a hivatalban lévő tisztségviselőket a saját jelöltjeire.

Nem véletlen, hogy ezt az utat akarja járni a Tisza-kormány

Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy az alaptörvény pontosan meghatározza, milyen esetekben lehet megfosztani tisztségétől a köztársasági elnököt.

Erre kizárólag akkor van lehetőség, 

ha az államfő szándékosan megsérti az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékos bűncselekményt követ el.

Az eljárás megindításához az országgyűlési képviselők egyötödének kezdeményezése, majd az Országgyűlés kétharmados, titkos szavazással meghozott döntése szükséges, míg a közjogi felelősség megállapítása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik – sorolta.

Ifj. Lomnici Zoltán gondolatait azzal zárta, abból, hogy a kormány nem ezt az utat kívánja választani, arra lehet következtetni, hogy nem állnak fenn azok az alkotmányos feltételek, amelyek a megfosztási eljárás sikeres lefolytatásához szükségesek.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. június 02. 11:52
lehet tiltakozni az europai forumokon
radler
2026. június 02. 11:44
"az alkotmányos garanciák megkerüléseként is értelmezhetjük." Ki nem szarja le, hogy értelmezitek? A 2/3 úgy módosítja az alaptörvényt ahogy akarja, ti meg úgy értelmezitek ahogy akarjátok, oszt jó napot. Amikor a drogos csatorna szökevény a vonaton megalkotta, meg amikor a fidesz kénye kedve szerint módosítgatta, mi is úgy értelmeztük ahogy akartuk, oszt a pofánkba röhögtetek. A fagyi visszanyalt, lehet kussolni a témában!
ördöngös pepecselés
2026. június 02. 11:37
PoloskaPöti nem engedheti meg magának , hogy gyengeséget mutasson az agyhalottai előtt ezért túllőtt a célon. Bukik vagy keménykezű diktátorrá válik. De túl kicsi és nyersanyag szegény ez az ország ahhoz, hogy önerőből sokáig meg tudja tartani a trónját. Külföld pedig már most a bukásában érdekelt. Lásd a brüsszeli sikereit amik össze se hasonlíthatók Tusk autonómiájával.
Agricola
2026. június 02. 11:29
"súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, ha egy módosítás nyíltan egy konkrét, hivatalban lévő köztársasági elnök eltávolítását célozza." Volt már rá precedens: A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 1948 július végén határozta el, hogy megfosztja hivatalától az államfőt. Rákosi Mátyás azzal indokolta a döntést, hogy Tildy nem következetesen demokrata, és veje révén veszélyezteti a rendszert. A koholt vádak: Tildy vejét, Csornoky Viktort letartóztatták, majd hazaárulás és valutaüzérkedés vádjával 1948 novemberében kivégezték. A család elleni támadással a kommunisták közvetlen zsarolási és nyomásgyakorlási eszközt találtak a köztársasági elnök megtörésére. Akkor Magyarországon Rákosit az itt áálomásozó szovjet csapatok bátorították a gaztettre. Most a Tisza Pártot az Európai Bizottság hatalmas befolyása bátorítja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!