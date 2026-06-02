Figyelmeztet az alkotmányjogász: súlyos aggályokat vet fel Magyar Péterék Sulyok Tamás ellen irányuló alaptörvény-módosítása

Magyar Péter az alaptörvény módosításával teremtene lehetőséget Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltására. Ifj. Lomici Zoltán alkotmányjogász szerint ezt az alkotmányos garanciák megkerüléseként is értelmezhetjük – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek.

Mint ismert, május 31-én, vasárnap lejárt a határidő, amit Magyar Péter szabott a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. Miután Sulyok nem mondott le, Magyar Péter bejelentette: megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében. A kormányfő szerint erre több alkotmányos lehetőség is rendelkezésre áll, ugyanakkor jelezte, hogy nem a megfosztási eljárást választanák, hanem az alaptörvény módosítását.