Toroczkai László reagált, miután Magyar Péter váratlanul meglepte a Parlamentben
A Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot.
Itt egyszemélyi döntés született.
„Néztem a mai plenáris ülést, napirend előtti felszólalások, interpellációk, azért ez már politikai mélyvíz, kíváncsi voltam, ki hogy teljesít. És akkor jött Toroczkai László szóvá téve, hogy a Tisza-kétharmad lesöpörte a kezdeményezésüket, hogy egy-egy parlamenti vizsgálóbizottságot ellenzéki képviselők vezessenek, mert például a végrehajtói ügyekben a Mi Hazánk mennyit melózott. És valóban, ez tény.
Amire Magyar Péter váratlanul és általános meglepetést keltve úgy reagált, hogy akkor vezesse a Mi Hazánk elnöke a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, csupán annyit kér tőle, hogy de akkor legyenek rendesen kivizsgálva a fideszes galádságok.
Én meg elsőre, hogy na, ez dög, ez rendben van.
De aztán a demokratikus kisördög odakuporodott a vállamra sutyorogni, hogy hát izé, azért ez így mégsem klafa, mert itt egyszemélyi döntés született, miközben egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásáról, annak összetételéről és az elnök személyéről az Országgyűlésről szóló törvény és a Házszabály alapján az Országgyűlés egésze határoz, ráadásul a miniszterelnök egyeztetés nélkül írta felül a Tisza-frakció addigi álláspontját.”
