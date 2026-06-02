tisza mi hazánk toroczkai lászló országgyűlés Magyar Péter házszabály

Azért ez így mégsem klafa

2026. június 02. 06:04

Itt egyszemélyi döntés született.

2026. június 02. 06:04
Dévényi István
„Néztem a mai plenáris ülést, napirend előtti felszólalások, interpellációk, azért ez már politikai mélyvíz, kíváncsi voltam, ki hogy teljesít. És akkor jött Toroczkai László szóvá téve, hogy a Tisza-kétharmad lesöpörte a kezdeményezésüket, hogy egy-egy parlamenti vizsgálóbizottságot ellenzéki képviselők vezessenek, mert például a végrehajtói ügyekben a Mi Hazánk mennyit melózott. És valóban, ez tény.

Amire Magyar Péter váratlanul és általános meglepetést keltve úgy reagált, hogy akkor vezesse a Mi Hazánk elnöke a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, csupán annyit kér tőle, hogy de akkor legyenek rendesen kivizsgálva a fideszes galádságok.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Én meg elsőre, hogy na, ez dög, ez rendben van.

De aztán a demokratikus kisördög odakuporodott a vállamra sutyorogni, hogy hát izé, azért ez így mégsem klafa, mert itt egyszemélyi döntés született, miközben egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásáról, annak összetételéről és az elnök személyéről az Országgyűlésről szóló törvény és a Házszabály alapján az Országgyűlés egésze határoz, ráadásul a miniszterelnök egyeztetés nélkül írta felül a Tisza-frakció addigi álláspontját.” 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Almassy
2026. június 02. 08:33
Hát ezért nem kell arra szavazni, ami első blikkre dög, meg klafa, mert a dög hamar büdösödik...
Haifisch
2026. június 02. 08:32
Klafa...OMG. Az nem klafa, hogy élsz, Dévényi.
csandala
2026. június 02. 08:10
Meglep, hogy az előttem szólók közül voltak, akik emberileg részben indokolható motívumokat tulajdonítottak Dévényinek, hogy most éppen véletlenül tévedett..., ugyan már! Dévényi egyszerűen játssza a hülyét, mert most éppen ezért fizetik. Ennyi! (Vagy aki mégsincs képben, nézze meg valamelyik tévés szereplését: selyemmajom 2.0.)
ördöngös pepecselés
2026. június 02. 07:58
már csak az utolsó lépést kell megtenned Dévényi! a diktatúra amire vágytál már megvan és már csak azt kell megmagyaráznod magadnak, hogy PoloskaPöti aki a legjobb diktátor a te érdekeidért dolgozik. Menni fog!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!