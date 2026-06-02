A Tisza térnyerésével (sajnos) a XXI. századi magyar politika végleg szakított a száraz tényekkel és a kormányzóképesség racionális bizonyításával. Helyét átvette a totális látványpolitizálás, ahol a lájk-számok, a hatásvadász videók és a mesterségesen generált felháborodás diktálják a tempót. Ebben a berendezkedésben a választópolgár már nem racionális döntéshozó, hanem egy interaktív politikai reality show nézője és aktív kommentelője. A politikai üzeneteket nem programokban mérik, hanem abban, hogy hány másodpercig képesek fenntartani az ingerfüggő közönség figyelmét.

Különösen aggasztó az a nyelvi és retorikai transzformáció, amely teljesen úrrá lett a Tisza Párton. Bár a formáció igyekszik magát centristának pozicionálni, kommunikációs eszköztára – a politikai ellenfelek teljes dehumanizálása, a bűnbakképzés és a folyamatos egzisztenciális fenyegetettség érzetének fenntartása – kísérteties hasonlóságot mutat a történelmi szélsőbaloldali demagógiával.

Ez a típusú gátlástalan populizmus ráadásul a politikai patkóelmélet mentén összeér a múlt századi nyilas kommunikáció legrosszabb reflexeivel is: a tömeghangulat gátlástalan meglovaglásával, az intézményrendszer elleni agresszív fellépéssel és az elitellenes uszítással. A nyelv radikalizálódása pedig törvényszerűen maga után vonja a politikai kultúra brutális erózióját.