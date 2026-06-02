Magyar Péter erőszakos fellépésével éppen diktatúrát épít – és nem jogállamot, nem demokráciát
Magyar Péter igazán irigységben, gyűlöletkeltésben, bosszúforralásban, de mindenekelőtt valótlanságok sorozatos állításában jó. Horváth K. József írása.
A kormányzati szereplők kénytelenek felvenni ezt a stílust, ez a kényszerű idomulás azonban felőrli a hitelességet. Lásd Sándor-palota.
„Nyilvánvaló, hogy a szélsőbaloldali, radikális taktikai elemekkel operáló miniszterelnök, valamint a mellette csupán biodíszletként asszisztáló igazságügyi miniszter asszony egyetlen céllal érkezett a Sándor-palotába: megfélemlíteni a köztársasági elnököt.
A klasszikus jogászi etikát és erkölcsöt zárójelbe tevő akció azonban kudarcot vallott. Az államfő nem hátrált meg, a politikai ValóVilág viszont dübörög tovább.
A következő napokban borítékolható az újabb és újabb látványos show-elemek emelése. A Tisza Párt kényszeresen igyekszik kiszolgálni azt a 2026 tavaszára felébresztett, a politikai mélyállamból előbújt »újválasztói réteget«, amely a politikára csupán olcsó valóságshow-ként tekint. Számukra egy-egy politikai gyűlés vagy demonstráció semmiben sem különbözik a pálinka-, rétes- vagy lángosfesztiválok népünnepélyi hangulatától. A tartalom másodlagos; a cirkusz a lényeg.
A Tisza térnyerésével (sajnos) a XXI. századi magyar politika végleg szakított a száraz tényekkel és a kormányzóképesség racionális bizonyításával. Helyét átvette a totális látványpolitizálás, ahol a lájk-számok, a hatásvadász videók és a mesterségesen generált felháborodás diktálják a tempót. Ebben a berendezkedésben a választópolgár már nem racionális döntéshozó, hanem egy interaktív politikai reality show nézője és aktív kommentelője. A politikai üzeneteket nem programokban mérik, hanem abban, hogy hány másodpercig képesek fenntartani az ingerfüggő közönség figyelmét.
Különösen aggasztó az a nyelvi és retorikai transzformáció, amely teljesen úrrá lett a Tisza Párton. Bár a formáció igyekszik magát centristának pozicionálni, kommunikációs eszköztára – a politikai ellenfelek teljes dehumanizálása, a bűnbakképzés és a folyamatos egzisztenciális fenyegetettség érzetének fenntartása – kísérteties hasonlóságot mutat a történelmi szélsőbaloldali demagógiával.
Ez a típusú gátlástalan populizmus ráadásul a politikai patkóelmélet mentén összeér a múlt századi nyilas kommunikáció legrosszabb reflexeivel is: a tömeghangulat gátlástalan meglovaglásával, az intézményrendszer elleni agresszív fellépéssel és az elitellenes uszítással. A nyelv radikalizálódása pedig törvényszerűen maga után vonja a politikai kultúra brutális erózióját.
Ebben a toxikus környezetben szinte semmi esély nem maradt arra, hogy a saját szakterületükön korábban sikeres, technokrata miniszterek és szakértők megőrizzék a méltóságukat. Magyar Péter olyan kényszerpályára tette a politikai diskurzust, amelyből a szakmaiság teljesen kiszorult.”
