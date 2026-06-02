06. 02.
kedd
06. 02.
kedd
tisza párt sándor - palota diktatúra Magyar Péter gyűlölet

A Tisza Párt kommunikációs eszköztára kísérteties hasonlóságot mutat a történelmi szélsőbaloldali demagógiával

2026. június 02. 06:10

A kormányzati szereplők kénytelenek felvenni ezt a stílust, ez a kényszerű idomulás azonban felőrli a hitelességet. Lásd Sándor-palota.

null
Kötter Tamás
„Nyilvánvaló, hogy a szélsőbaloldali, radikális taktikai elemekkel operáló miniszterelnök, valamint a mellette csupán biodíszletként asszisztáló igazságügyi miniszter asszony egyetlen céllal érkezett a Sándor-palotába: megfélemlíteni a köztársasági elnököt.

A klasszikus jogászi etikát és erkölcsöt zárójelbe tevő akció azonban kudarcot vallott. Az államfő nem hátrált meg, a politikai ValóVilág viszont dübörög tovább.

A következő napokban borítékolható az újabb és újabb látványos show-elemek emelése. A Tisza Párt kényszeresen igyekszik kiszolgálni azt a 2026 tavaszára felébresztett, a politikai mélyállamból előbújt »újválasztói réteget«, amely a politikára csupán olcsó valóságshow-ként tekint. Számukra egy-egy politikai gyűlés vagy demonstráció semmiben sem különbözik a pálinka-, rétes- vagy lángosfesztiválok népünnepélyi hangulatától. A tartalom másodlagos; a cirkusz a lényeg.

A Tisza térnyerésével (sajnos) a XXI. századi magyar politika végleg szakított a száraz tényekkel és a kormányzóképesség racionális bizonyításával. Helyét átvette a totális látványpolitizálás, ahol a lájk-számok, a hatásvadász videók és a mesterségesen generált felháborodás diktálják a tempót. Ebben a berendezkedésben a választópolgár már nem racionális döntéshozó, hanem egy interaktív politikai reality show nézője és aktív kommentelője. A politikai üzeneteket nem programokban mérik, hanem abban, hogy hány másodpercig képesek fenntartani az ingerfüggő közönség figyelmét.

Különösen aggasztó az a nyelvi és retorikai transzformáció, amely teljesen úrrá lett a Tisza Párton. Bár a formáció igyekszik magát centristának pozicionálni, kommunikációs eszköztára – a politikai ellenfelek teljes dehumanizálása, a bűnbakképzés és a folyamatos egzisztenciális fenyegetettség érzetének fenntartása – kísérteties hasonlóságot mutat a történelmi szélsőbaloldali demagógiával.

Ez a típusú gátlástalan populizmus ráadásul a politikai patkóelmélet mentén összeér a múlt századi nyilas kommunikáció legrosszabb reflexeivel is: a tömeghangulat gátlástalan meglovaglásával, az intézményrendszer elleni agresszív fellépéssel és az elitellenes uszítással. A nyelv radikalizálódása pedig törvényszerűen maga után vonja a politikai kultúra brutális erózióját.

Ebben a toxikus környezetben szinte semmi esély nem maradt arra, hogy a saját szakterületükön korábban sikeres, technokrata miniszterek és szakértők megőrizzék a méltóságukat. Magyar Péter olyan kényszerpályára tette a politikai diskurzust, amelyből a szakmaiság teljesen kiszorult.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
redl1986
2026. június 02. 08:43
ördöngös pepecselés folyamatos hazudozás és gyűlöletkeltés A fidesznél tanult, mire számitottál?
Élő Éva
2026. június 02. 08:31
Mattias Desmet: A totalitarizmus pszichológiája. Nem árt hozzá némi IQ.
urga
•••
2026. június 02. 08:09 Szerkesztve
Most képzeljük el a minisztereket. Füttyszó: este sorakozó a Karmelitánál. Sípszó: reggel gyülekező Ópusztaszeren. Csettintés: 8-kor Sándor-palota vizit. Szerintem már felsejlett egyesekben, hogy mihez statisztálnak, és ez még csak az első hónap..
ördöngös pepecselés
2026. június 02. 07:44
a korábban sikeres, technokrata miniszterek és szakértők akkor veszítették el a méltóságukat mikor beálltak az asszony lehallgatásával politikai karriert ácsoló, majd azt folyamatos hazudozással és gyűlöletkeltéssel kiteljesítő PoloskaPöti mögé. Annyival rosszabbak ők az egykori náciknál és komcsiknál, hogy hírhedt elődeik többnyire még akkor szegődtek a tömeggyilkosok táborába amikor azok még bimbódzó nemesnek látszó eszmék voltak. Itt azonban már a genezis is romlott erkölcsű és beteg lelkületű embereken alapszik. Ezeket is túléljük!
