mi hazánk toroczkai lászló országgyűlés Magyar Péter

Toroczkai László reagált, miután Magyar Péter váratlanul meglepte a Parlamentben

2026. június 01. 18:23

A Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot.

null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben kijelentette: a Mi Hazánk elnöke vezeti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A kinevezésre Toroczkai László az X-en reagált, a következőket írta: 

„Addig vitatkoztunk ma Magyar Péterrel az Országgyűlésben, szokás szerint parázs hangulatban, hogy a heves vita végére sikerült elérni, hogy én vezessem a végrehajtó maffia ügyeit feltáró vizsgálóbizottságot. Azért is meglepő ez az eredmény, mert a múlt héten szavazta le a Tisza Párt azt a javaslatunkat, hogy mi vezessük a végrehajtók visszaéléseit vizsgáló bizottságot, helyette a Tisza Pártra akarták bízni ezt is. Egyelőre elég rendhagyó módon működik az új kormány. Persze, jobb későn, mint soha!” – írta a Mi Hazánk elnöke.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csakazigaz-az1xbiztos
2026. június 01. 19:37
Látszatkormányzás, csak sodródik az eseményekkel piti pöti.
Csubszi
2026. június 01. 19:34
Maffia az, ami most kezdődött!!! De figyelünk ám, meglakoltok!
Tapeino
2026. június 01. 19:33
Lesz itt még forradalom!!!
Ernest01
2026. június 01. 19:25
Ez azért van Laci, hogy legyen kire mutogatni ha nincs eredmény, márpedig nem lesz. Ne örülj ennek annyira.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!