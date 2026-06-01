Toroczkai László reagált, miután Magyar Péter váratlanul meglepte a Parlamentben

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben kijelentette: a Mi Hazánk elnöke vezeti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A kinevezésre Toroczkai László az X-en reagált, a következőket írta:

„Addig vitatkoztunk ma Magyar Péterrel az Országgyűlésben, szokás szerint parázs hangulatban, hogy a heves vita végére sikerült elérni, hogy én vezessem a végrehajtó maffia ügyeit feltáró vizsgálóbizottságot. Azért is meglepő ez az eredmény, mert a múlt héten szavazta le a Tisza Párt azt a javaslatunkat, hogy mi vezessük a végrehajtók visszaéléseit vizsgáló bizottságot, helyette a Tisza Pártra akarták bízni ezt is. Egyelőre elég rendhagyó módon működik az új kormány. Persze, jobb későn, mint soha!” – írta a Mi Hazánk elnöke.