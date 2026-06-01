Kiszabadították a romok alá szorult férfit Székesfehérváron: életveszélyes állapotban van (VIDEÓ)

Négyemeletes épület dőlt össze Székesfehérváron – megszólalt a polgármester
Sajtóértesülések szerint a romok alá legkevesebb egy ember is beszorult. A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást.
Instabil állapotban került kórházba a sérült, akinek a mentését a katasztrófavédelmi vezető a legbonyolultabb bevetések közé sorolta.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, összeomlott egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron, egy ember pedig a romok alatt rekedt.
A szakemberek órákon át tartó, rendkívül nehéz és bonyolult mentési műveletet után hétfő estére sikeresen kiemelték a törmelékek közül a bajba jutott férfit
– írja a Magyar Nemzet.
Dr. Hábermayer Tamástól, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője a mentést a létező legbonyolultabb káresetek egyikének minősítette.
Tájékoztatása szerint a beavatkozást szinte teljes egészében kézi erővel kellett végrehajtani, mivel az omlásveszély miatt gyorsabb megoldásokra nem volt lehetőség. A mentőegységeknek a sérült szerkezet folyamatos megtámasztása mellett kellett biztonságos utat kialakítaniuk a férfihoz, akinek a lába beszorult a romok közé, így rendkívüli óvatossággal kellett dolgozniuk. A munkát jelentősen lassította, hogy a szakembereknek helyenként mindössze 20-30 centiméteres réseken keresztül kellett dolgozniuk.
A hosszú és összehangolt akció végül sikerrel zárult, a férfit kiszabadították a romok alól.
A mentők tájékoztatása szerint a sérültet instabil, súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Nyitókép: Képernyőkép / X / Magyar Nemzet
