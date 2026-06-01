Kiszabadították a romok alá szorult férfit Székesfehérváron: életveszélyes állapotban van (VIDEÓ)

Dr. Hábermayer Tamástól, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője a mentést a létező legbonyolultabb káresetek egyikének minősítette.

Tájékoztatása szerint a beavatkozást szinte teljes egészében kézi erővel kellett végrehajtani, mivel az omlásveszély miatt gyorsabb megoldásokra nem volt lehetőség. A mentőegységeknek a sérült szerkezet folyamatos megtámasztása mellett kellett biztonságos utat kialakítaniuk a férfihoz, akinek a lába beszorult a romok közé, így rendkívüli óvatossággal kellett dolgozniuk. A munkát jelentősen lassította, hogy a szakembereknek helyenként mindössze 20-30 centiméteres réseken keresztül kellett dolgozniuk.