06. 01.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
diákhitel központ tisza párt mi hazánk országgyűlés bizottság Magyar Péter

Magyar Péter elárulta, ki fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot

2026. június 01. 16:33

A miniszterelnök meglepő indoklást adott.

2026. június 01. 16:33
Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.

Toroczkai László azt kifogásolta: a Tisza Párt „lesöpörte” a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a „végrehajtó-maffia” ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját tölthesse be a Mi Hazánk elnöke.

Toroczkai László az mondta: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább tíz éve üldözte a „végrehajtó-maffiát”. Azt is kiemelte: a „végrehajtó-maffia” felett szervezetileg éppen Magyar Péter akkori felesége, Varga Judit állt a csúcson, akinek helyettese, Völner Pál "nyakig benne volt ebben a maffiában".

Azt kérdezte, hogyan idézi majd be a vizsgálóbizottság az ügy szereplőit, amelyben a miniszterelnök családja is érintett lehet.

Magyar Péter a válaszában úgy fogalmazott: 

lássa, hogy kivel van dolga, Ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot”.

Ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését.

„Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!” – folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán.

Kijelentette: korábbi felesége semmilyen módon nem érintett a „végrehajtó-maffia” ügyében.

Azt is kérte, miután „azt tudjuk”, hogy Völner Pál érintett, „találja meg Völner Pál főnökét”, hogy valóban be tudjanak számolni a magyar embereknek arról, mi zajlott 10-15 éven keresztül.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyzoltan-2
2026. június 01. 17:35
"lássa, hogy kivel van dolga, Ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot”. Ismerjük el, frappáns döntés volt! -sőt, még lényegesen több is volt..! Első olvasásra szenzációsnak, jól átgondolt döntésnek tűnik, melyben rákényszerül Toroczkai, hogy helytállással kivágja magát, avagy feladhatja az ingyen-élést, a politikai pályát..! Nincs kitérésre lehetősége, egy-csapásra megszűnik a kényelmes lehetősége, hogy felelősség nélkül, kívülről kritizáljon! Hebegni-habogni fog, vagy tényleg beleáll a feladatba..?! -mit ne mondjak, derűsen várom a fejleményeket Végül is Toroczkai is lehet hasznos tagja a társadalomnak...
madre79
2026. június 01. 17:23
Ezt kivel beszélte meg? Mert sajnos láttam a közvetítést és a Toroczkai beszéde után gondolt egyet és azt mondta, hogy Toroczkai vezeti majd a vizsgálatot, persze minden mást félre kell tennie. Toroczkaiban pont annyira nem bízom meg, mint MP-ben!
Ergit
•••
2026. június 01. 17:23 Szerkesztve
Láttam annak a videónak az elejét, ami pár hónapja készült és abban azt ecsetelte Toroczkai, hogy Magyar Péter és Magyar Péter anyja is vastagon benne van a bírói mutyikban, vagyis, hogy ők összejátszottak a magyarok kárára.
lynx
2026. június 01. 17:17
Toroczkai ugyanaz makkban, mint Magyar Péter. A tv ostromot száraz lábbal megúszta, míg pár szerencsétlent meghurcoltak, lecsuktak. Valakik vigyáznak rá. Nagy kaméleon. Hiszem ha látom.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.