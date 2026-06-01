Magyar Péter elárulta, ki fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot

Körvonalazódik a lista: ők lehetnek a tiszás bizottsági elnökök
A 14 elnöki és 36 alelnöki poszt: Magyar Péter pártja közel 150 tagot ad a különböző testületekbe.
A miniszterelnök meglepő indoklást adott.
Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
Toroczkai László azt kifogásolta: a Tisza Párt „lesöpörte” a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a „végrehajtó-maffia” ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját tölthesse be a Mi Hazánk elnöke.
Toroczkai László az mondta: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább tíz éve üldözte a „végrehajtó-maffiát”. Azt is kiemelte: a „végrehajtó-maffia” felett szervezetileg éppen Magyar Péter akkori felesége, Varga Judit állt a csúcson, akinek helyettese, Völner Pál "nyakig benne volt ebben a maffiában".
Azt kérdezte, hogyan idézi majd be a vizsgálóbizottság az ügy szereplőit, amelyben a miniszterelnök családja is érintett lehet.
Magyar Péter a válaszában úgy fogalmazott:
lássa, hogy kivel van dolga, Ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot”.
Ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését.
„Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!” – folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán.
Kijelentette: korábbi felesége semmilyen módon nem érintett a „végrehajtó-maffia” ügyében.
Azt is kérte, miután „azt tudjuk”, hogy Völner Pál érintett, „találja meg Völner Pál főnökét”, hogy valóban be tudjanak számolni a magyar embereknek arról, mi zajlott 10-15 éven keresztül.
(MTI)
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A 14 elnöki és 36 alelnöki poszt: Magyar Péter pártja közel 150 tagot ad a különböző testületekbe.