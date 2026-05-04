kormány tisza bizottsági hely KDNP Mi Hazánk Mozgalom Országgyűlés Magyar Péter Fidesz

Körvonalazódik a lista: ők lehetnek a tiszás bizottsági elnökök

2026. május 04. 13:28

A 14 elnöki és 36 alelnöki poszt: Magyar Péter pártja közel 150 tagot ad a különböző testületekbe.

Gabay Dorka

Körvonalazódni látszik a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben működő bizottságok delegáltjainak névsora. A Mandiner által megismert lista szerint 

végül 20 bizottság alakul, melyek közül 14-ben a Tisza adja az elnököt, négyben a Fidesz, míg a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom egy-egy elnököt ad: Apáti István a Nemzetbiztonsági, Nacsa Lőrinc pedig a Magyarságpolitikai bizottságot vezeti majd. 

A kormányzó Tisza által vezetett bizottságok az alábbiak szerint így nézne ki:

  • Agrár-és Élelmiszer bizottság: Kovács Petra Judit
  • Digitalizációs és Technológiai bizottság: Varga Balázs
  • Egészségügyi bizottság: Ruzsa Diána
  • Európai ügyek bizottsága: Sopov Ildikó Éva
  • Gazdasági és Energetikai bizottság: Csőszi Attila
  • Honvédelmi – és Rendvédelmi bizottság: Bakos Csaba Attila
  • Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottság: Hantosi István
  • Közlekedési és Beruházási bizottság: Kácsor Andrea
  • Külügyi bizottság: Hajdu Márton Ádám
  • Mentelmi bizottság: Sasi-Nagy Edit
  • Oktatási bizottság: Szűcs Dóra
  • Társadalmi részvétel bizottság: Jakab Zsuzsanna
  • Törvényalkotási bizottság: Rák Richárd
  • Vidék- és Területfejlesztési bizottság: Szabó Tibor
GULYÁS Gergely; SUCH György; MAGYAR Péter
Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások megkezdése Gulyás Gergellyel és Magyar Péter leendő miniszterelnökkel Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Mandinerhez eljuttatott, május 1-én rögzített lista szerint a Tisza összesen 36 alelnököt, valamint 136 tagot delegál a bizottságokba, így a kormánypárti képviselők összesen 186 posztot tölthetnek be a különböző testületekben. Ezek közül kiemelkedik

a Törvényalkotási bizottság, ahol 14 tagot ad a Tisza az elnök és a 4 alelnök mellé, valamint a Gazdasági, ahol 12 kormánypárti tag lesz az elnök és a 3 alelnök mellett.

Úgy tudjuk, a Mi Hazánk a Nemzetbiztonsági bizottságon kívül csak a Művelődésiben képviselteti magát Szabadi István alelnök személyében.

A párt lemondott a Törvényalkotási bizottsági tagságról, hogy elnököt adhasson a Nemzetbiztonsági bizottságnak.

Mint ismert, a Fidesz részéről Bencsik János lesz a Pénzügyi, V. Németh Zsolt az Élő környezetért, Zsigó Róbert a Szociális, illetve Vitályos Eszter a Művelődési bizottság elnöke.

A Fidesz részéről Szentkirályi Alexandra és Héjj Dávid lesznek a Törvényalkotási bizottság alelnökei, és 5 tagot adnak Gulyás Gergely, Balla György, Budai Gyula, Németh Balázs, valamint Szűcs Gábor személyében. 

Az Igazságügyi bizottság alelnöke lesz Tuzson Bence, rajta kívül tagként vesz részt a bizottság munkájában Szűcs Gábor és Csuzda Gábor. 

A Pénzügyi bizottságot Bencsik János vezetheti a jövőben, az alelnök Panyi Miklós lesz, további fideszes tagok Tilki Attila és Radics Béla. A Gazdasági bizottságba két fideszes alelnök, Szalai Piroska, valamint Witzmann Mihály mellett tagként dolgozik majd F. Kovács Sándor és Ágh Péter. A Honvédelmi bizottság alelnöke Takács Árpád lehet a Fidesz részéről, míg Papp Zsolt az Agrár- és Élelmiszergazdasági testületnek lehet alelnöke. Az Élőkörnyezetért Felelős bizottság fideszes elnöke mellett Varga Gábor és Koncz Zsófia ülhet be a testületbe, míg Bóka János az Európai Ügyek bizottságának munkáját felügyelheti alelnökként. Kocsis Máté és Hegedűs Barbara a Nemzetbiztonsági bizottságba, Molnárné Lezsák Anna és Csibi Krisztina pedig a Magyarságpolitikai bizottságnak lesz tagja. 

Németh Zsolt alelnökként kapott helyet a Külügyi bizottságban, míg Hankó Balázs az Oktatási bizottság fideszes alelnöke lesz. 

Hidvéghi Balázs (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A Mentelmi bizottságban jelen lesz Hidvéghi Balázs és Budai Gyula, míg az Egészségügyi bizottság egyik alelnöke Takács Péter lehet. Fideszes elnöke lesz a Szociális bizottságnak Zsigó Róbert személyében, a testületnek Orbán Balázs is tagja lesz. Alelnöki posztot tölt be Gyopáros Alpár a Vidékfejlesztési bizottságban, és Hidvéghi Balázs a Társadalmi részvétel bizottságban. A Művelődési bizottságot Vitályos Eszter vezetheti majd. 

A parlamenti mandátumáról lemondott Szécsi Zoltán két bizottsági tagságot töltött volna be, kérdés, hogy az ő helyét átvevő Horváth László beül-e az Egészségügyi, valamint a Művelődési bizottságba.

A KDNP összesen kilenc bizottsági helyet töltene be, egy elnöki, három alelnöki, illetve öt tagsági poszttal. Simicskó István a Honvédelmi, Hargitai János a Mentelmi, Máthé Zsuzsa pedig a Szociális bizottság alelnöke lesz. Tagként segíti a testületi munkát Seszták Miklós a Gazdasági, Juhász Hajnalka az Európai Ügyek és a Külügyi, Máthé Zsuzsa a Művelődési, valamint Rétvári Bence a Társadalmi Részvétel bizottságában.

Nyitókép: Pixabay

 

