Körvonalazódik a lista: ők lehetnek a tiszás bizottsági elnökök

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
A Tisza kétharmados győzelme után vajon újabb államreform érkezik?
A 14 elnöki és 36 alelnöki poszt: Magyar Péter pártja közel 150 tagot ad a különböző testületekbe.
Körvonalazódni látszik a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben működő bizottságok delegáltjainak névsora. A Mandiner által megismert lista szerint
végül 20 bizottság alakul, melyek közül 14-ben a Tisza adja az elnököt, négyben a Fidesz, míg a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom egy-egy elnököt ad: Apáti István a Nemzetbiztonsági, Nacsa Lőrinc pedig a Magyarságpolitikai bizottságot vezeti majd.
A kormányzó Tisza által vezetett bizottságok az alábbiak szerint így nézne ki:
A Mandinerhez eljuttatott, május 1-én rögzített lista szerint a Tisza összesen 36 alelnököt, valamint 136 tagot delegál a bizottságokba, így a kormánypárti képviselők összesen 186 posztot tölthetnek be a különböző testületekben. Ezek közül kiemelkedik
a Törvényalkotási bizottság, ahol 14 tagot ad a Tisza az elnök és a 4 alelnök mellé, valamint a Gazdasági, ahol 12 kormánypárti tag lesz az elnök és a 3 alelnök mellett.
Úgy tudjuk, a Mi Hazánk a Nemzetbiztonsági bizottságon kívül csak a Művelődésiben képviselteti magát Szabadi István alelnök személyében.
A párt lemondott a Törvényalkotási bizottsági tagságról, hogy elnököt adhasson a Nemzetbiztonsági bizottságnak.
Mint ismert, a Fidesz részéről Bencsik János lesz a Pénzügyi, V. Németh Zsolt az Élő környezetért, Zsigó Róbert a Szociális, illetve Vitályos Eszter a Művelődési bizottság elnöke.
A Fidesz részéről Szentkirályi Alexandra és Héjj Dávid lesznek a Törvényalkotási bizottság alelnökei, és 5 tagot adnak Gulyás Gergely, Balla György, Budai Gyula, Németh Balázs, valamint Szűcs Gábor személyében.
Az Igazságügyi bizottság alelnöke lesz Tuzson Bence, rajta kívül tagként vesz részt a bizottság munkájában Szűcs Gábor és Csuzda Gábor.
A Pénzügyi bizottságot Bencsik János vezetheti a jövőben, az alelnök Panyi Miklós lesz, további fideszes tagok Tilki Attila és Radics Béla. A Gazdasági bizottságba két fideszes alelnök, Szalai Piroska, valamint Witzmann Mihály mellett tagként dolgozik majd F. Kovács Sándor és Ágh Péter. A Honvédelmi bizottság alelnöke Takács Árpád lehet a Fidesz részéről, míg Papp Zsolt az Agrár- és Élelmiszergazdasági testületnek lehet alelnöke. Az Élőkörnyezetért Felelős bizottság fideszes elnöke mellett Varga Gábor és Koncz Zsófia ülhet be a testületbe, míg Bóka János az Európai Ügyek bizottságának munkáját felügyelheti alelnökként. Kocsis Máté és Hegedűs Barbara a Nemzetbiztonsági bizottságba, Molnárné Lezsák Anna és Csibi Krisztina pedig a Magyarságpolitikai bizottságnak lesz tagja.
Németh Zsolt alelnökként kapott helyet a Külügyi bizottságban, míg Hankó Balázs az Oktatási bizottság fideszes alelnöke lesz.
A Mentelmi bizottságban jelen lesz Hidvéghi Balázs és Budai Gyula, míg az Egészségügyi bizottság egyik alelnöke Takács Péter lehet. Fideszes elnöke lesz a Szociális bizottságnak Zsigó Róbert személyében, a testületnek Orbán Balázs is tagja lesz. Alelnöki posztot tölt be Gyopáros Alpár a Vidékfejlesztési bizottságban, és Hidvéghi Balázs a Társadalmi részvétel bizottságban. A Művelődési bizottságot Vitályos Eszter vezetheti majd.
A parlamenti mandátumáról lemondott Szécsi Zoltán két bizottsági tagságot töltött volna be, kérdés, hogy az ő helyét átvevő Horváth László beül-e az Egészségügyi, valamint a Művelődési bizottságba.
A KDNP összesen kilenc bizottsági helyet töltene be, egy elnöki, három alelnöki, illetve öt tagsági poszttal. Simicskó István a Honvédelmi, Hargitai János a Mentelmi, Máthé Zsuzsa pedig a Szociális bizottság alelnöke lesz. Tagként segíti a testületi munkát Seszták Miklós a Gazdasági, Juhász Hajnalka az Európai Ügyek és a Külügyi, Máthé Zsuzsa a Művelődési, valamint Rétvári Bence a Társadalmi Részvétel bizottságában.
