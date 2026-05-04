Von der Leyen nem lesz boldog: még a Politico is megmosolyogta Magyar Péter döntését

Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére
Magyar Péter saját sógorát és ügyvédjét emelte miniszteri székbe, ezzel már a rajt előtt megjelent a nepotizmus és a korrupciós kockázat a Tiszánál.
A brüsszeli lap szerint különös, hogy a Tisza Párt elnöke családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot Magyarországon, miközben az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállamisági előrelépést az uniós források felszabadításához.
Magyar Péter családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot – hívja fel a figyelmet a magyar belpolitikai abszurditásra a Politico.
A cikk idézi a Tisza Párt elnökét is, aki védelmébe vette döntését, miszerint sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezi ki igazságügyi miniszternek. Magyar hangsúlyozta Melléthei-Barna szakmai alkalmasságát és elmondta: nővére, Melléthei-Barna Anna Ilona bíróként lemond tisztségéről az összeférhetetlenség elkerülése érdekében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.