tisza párt von der leyen politico Magyar Péter európai bizottság

Von der Leyen nem lesz boldog: még a Politico is megmosolyogta Magyar Péter döntését

2026. május 04. 10:56

A brüsszeli lap szerint különös, hogy a Tisza Párt elnöke családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot Magyarországon, miközben az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállamisági előrelépést az uniós források felszabadításához.

Magyar Péter családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot – hívja fel a figyelmet a magyar belpolitikai abszurditásra a Politico.

A brüsszeli lap hangsúlyozza,

az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállamisági előrelépést az uniós források felszabadításához.

A cikk idézi a Tisza Párt elnökét is, aki védelmébe vette döntését, miszerint sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezi ki igazságügyi miniszternek. Magyar hangsúlyozta Melléthei-Barna szakmai alkalmasságát és elmondta: nővére, Melléthei-Barna Anna Ilona bíróként lemond tisztségéről az összeférhetetlenség elkerülése érdekében. 

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vucli Tóbiás
2026. május 04. 14:00
Jogos kifogás ez Ursula von der Pfizer részéről, akinek a férje nem is a Pfizernél dolgozik.
elfújta az ellenszél
2026. május 04. 13:40
A Politiconak ez már a második cikke Mellényi rokoni alapú kinevezéséről. Az elsőben úgy tettek, mintha ez volna a legtermészetesebb dolog a világon, de rögötn utána leírták, hogy MP-től elvárják Ukrajna feltétlen támogatását. Ha valaki nem értené az üzenetet, annak jön a második és a többi várható cikk. A Politico Sorosék üzenőfala, és az üzenet világos: ameddig a mi nótánat fújod, addig elnézzük a disznóságaid, de ha nem, akkor más hangon fogunk beszélni.
VeressZoltán
2026. május 04. 13:05
Azt a.., lemond a csaj, oszt kísz! Alakul ez, feleim!
madas
2026. május 04. 12:48
Nem a húgának kellene lemondani, hanem a sógorának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!