Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére

Ezenkívül a Freshfields többször is dolgozott együtt Soros György szervezeteivel. Például a 2015-ös New York-i Független Hatóság (egy szervezet, amely az önkormányzati elszámoltathatósággal és kormányzati átláthatósággal foglalkozik) elnökségében egymás mellett található Michael Vachon, a Soros Fund Management Elnökének Tanácsadója, valamint Timothy A. Wilkins, a Freshfields Bruckhaus Deringer vállalati felvásárlási és egyesülési partnere.

Forrás: nyc.gov

2008-ban a Freshfields képviselte Soros Györgyöt New York déli körzetének kerületi bíróságán, ahol egy bizonyos „Leslie” beperelte őt. Egy 2003 márciusában a Legal Business magazinban megjelent „Cash Cowboys” című cikkben is hasonlóan nyilatkoznak Soros és az ügyvédi iroda szoros kapcsolatáról, itt már a Soros Private Equity tanácsadójának nevezik a céget. Az tehát jól látszik, hogy a Melléthei által választott nemzetközi iroda jól fekszik Soros Györgynél és hálózatánál.

Melléthei 2007-ben csatlakozott az Oppenheim Ügyvédi Irodához, amely gyakorlatilag a Freshfields magyarországi leányvállalata egy új köntösben. Magyar Péter ügyvédje az Oppenheimnél partnerként és az igazgatóság tagjaként tevékenykedett és ő vezette az antitröszt és versenyjogi praxist, valamint a vizsgálati csoportot. 2009 óta saját praxist nyitott.