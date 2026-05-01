Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére

Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
A kulcsfontosságú igazságügyi tárcát családi és személyes bizalmi körből töltenék fel, ami már a kezdetekkor felveti a nepotizmus és a korrupció veszélyét. Magyar Péter ezzel egy olyan működési modellt indít el, ahol a lojalitás felülírhatja az elszámoltathatóságot.
A Tisza Párt szavazói fellélegezhetnek, hiszen végre vége a Fidesznél látott urambátyám kinevezéseknek. Ennek nyomatékot adva Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy sógorát (húgának férjét) és személyes ügyvédjét Melléthei-Barna Mártont nevezi ki igazságügyi miniszternek. De természetesen Melléthei karrierjét nem tegnap kezdte, lássuk mivel foglalkozott eddig.
Az Ellenpont cikke szerint Melléthei-Barna Márton Ádám pályafutását a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi irodában kezdte, ahol öt évig dolgozott a versenyjogi és antitröszt csoport tagjaként. Ez a cég egy elismert nagy nemzetközi iroda, amely olyan ügyeken dolgozott az elmúlt években, mint pl. az EU antitröszt szabályozásaihoz kapcsolódó tanácsadás tech cégeknek, valamint a Google és az UBS képviselete, a digitális piacok és szolgáltatások területén, ahogyan a Meta céget is. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy multicégeknek segített kikerülni az Európai Unió fogyasztókat védő jogszabályait.
„Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter sógorával kapcsolatban.
Ezenkívül a Freshfields többször is dolgozott együtt Soros György szervezeteivel. Például a 2015-ös New York-i Független Hatóság (egy szervezet, amely az önkormányzati elszámoltathatósággal és kormányzati átláthatósággal foglalkozik) elnökségében egymás mellett található Michael Vachon, a Soros Fund Management Elnökének Tanácsadója, valamint Timothy A. Wilkins, a Freshfields Bruckhaus Deringer vállalati felvásárlási és egyesülési partnere.
2008-ban a Freshfields képviselte Soros Györgyöt New York déli körzetének kerületi bíróságán, ahol egy bizonyos „Leslie” beperelte őt. Egy 2003 márciusában a Legal Business magazinban megjelent „Cash Cowboys” című cikkben is hasonlóan nyilatkoznak Soros és az ügyvédi iroda szoros kapcsolatáról, itt már a Soros Private Equity tanácsadójának nevezik a céget. Az tehát jól látszik, hogy a Melléthei által választott nemzetközi iroda jól fekszik Soros Györgynél és hálózatánál.
Melléthei 2007-ben csatlakozott az Oppenheim Ügyvédi Irodához, amely gyakorlatilag a Freshfields magyarországi leányvállalata egy új köntösben. Magyar Péter ügyvédje az Oppenheimnél partnerként és az igazgatóság tagjaként tevékenykedett és ő vezette az antitröszt és versenyjogi praxist, valamint a vizsgálati csoportot. 2009 óta saját praxist nyitott.
Érdekességként jegyezzük meg, hogy Melléthei irodája a Duna parton, a Bem rakparton található, melyből kiváló panoráma nyílik az Országházra. Az ingatlan.com adatai szerint a környéken bőven a budapesti átlag feletti, 2-5 millió forintos négyzetméter árak vannak.
Melléthei-Barna Márton ügyvédként szinte Magyar Péter színre lépése óta szoros kapcsolatban van Magyarral és pártjával. Több jelentős ügyben képviselte a Tiszát, és kapcsolatai révén fontos szereplővé vált a szervezet életében.
Valószínű, hogy Magyar Péter és a Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda már 2024. áprilisban együttműködtek, hiszen a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 129. évfolyam 15. számában megjelent, 2024. április 8-án beadott „Talpra Magyarok!” védjegybejelentés részleteiben a Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda már szerepel, mint a védjegybejelentő képviselője.
2024. június 17-én pedig a Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda nyert sajttópert egy, a Magyar Péter apjáról szóló 2024. májusában megjelenő cikkel kapcsolatban. De úgy tűnik, hogy azóta nem csak szakmai együttműködés van a párt tagjai és az ügyvéd között. Hiszen ahogy az az online elérhető információkból kiderült, 2024. július 7-én egy férfi tenisztornán már kétfős csapatban indult együtt Radnai Márkkal, a Tisza alelnökével. A Melléthei-Barna és Radnai páros a negyedik helyen végzett a IX. HEAD Hajdúnánási Páros Teniszverseny és Wellness hétvége versenyén.
A Nemzeti Választási Bizottság 2024. június 12-i és 17-i ülésén tanácskozási joggal vett részt, majd bizottsági tagként felszólalt, ekkor már, mint a Tisza képviselője.
Mindemellett a Soros pénzzel kitömött TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) választási kerekasztal beszélgetésén is felszólalt, mint a Tisza Párt képviselője.
2024. decemberében az óbudai gyermekotthonnál pedig már, mint Magyar Péter jogi képviselője tűnt fel az új igazságügyi miniszter.
Melléthei volt munkaadójának „áldásos tevékenysége” azonban nem áll meg itt. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnökének bejegyzése szerint az új igazságügyi miniszter ex-munkahelye képviselte a META-t (a Facebook anyacége) abban az ügyben, amit azért indított a politikus, mert a cég törölte és tiltja minden közösségi oldalát platformjain.
Ő annak az Oppenheim Ügyvédi Irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellenem abban a perben, amelyet a Facebook és Instagram platformok cenzúrája miatt indítottam a szilícium-völgyi globális cég ellen. Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján.”
- írta X-oldalán a Mi Hazánk elnöke.
A kinevezés így nemcsak politikai üzenet, hanem kockázat is: amikor a kulcspozíciókba családi és személyes bizalmi körből érkeznek emberek, elmosódik a határ a közérdek és a magánérdek között. Magyar Péter döntése ezzel olyan rendszert alapozhat meg, ahol a lojalitás megelőzi az elszámoltathatóságot, és a kontrollmechanizmusok formálissá válnak. A nepotizmus pedig nem pusztán erkölcsi kérdés: éppen azzal nyit teret a korrupciónak, hogy a döntések zárt körben, belső kapcsolati hálók mentén születnek – következmények nélkül.
Az egyre nagyobb botrányt végül pénteken Magyar Péter azzal próbálta meg elsikálni, hogy bejelentette: húga felfüggeszti bírói tevékenységét, amíg Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként dolgozik...
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala