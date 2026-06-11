Már Svájcban is Magyarországról beszélnek: Sulyok Tamás mindent elmondott Magyar Péter tervéről

Martonyi János nem fogta vissza magát: ízekre szedte Magyar Péter Sulyok Tamás elleni támadásait
A volt külügyminiszter szerint közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges.
A köztársasági elnök úgy véli, a kormányfő lépései veszélyeztetik a jogállamiságot és a hatalmi ágak egyensúlyát.
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Weltwochénak adott interjúban visszautasítja Magyar Péter miniszterelnök követelését, miszerint mondjon le posztjáról.
Sulyok szerint
Magyar lépései – beleértve az alkotmánymódosítás kilátásba helyezését személye eltávolítása érdekében – veszélyeztetik a jogállamiságot és a hatalmi ágak egyensúlyát.
Sulyok hangsúlyozza: nem volt Orbán Viktor „bábja”, mindig jogászként járt el, és minden együttműködést felajánlott az új kormánynak. A kialakult válságra válaszul Sulyok a Velencei Bizottsághoz fordult szakvéleményért; szerinte a jelenlegi folyamat politikai zsákmányszerzéshez vezethet, ami sérti az európai demokratikus normákat.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt külügyminiszter szerint közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.