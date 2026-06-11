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sulyok tamás magyarország svájc Magyar Péter orbán viktor

Már Svájcban is Magyarországról beszélnek: Sulyok Tamás mindent elmondott Magyar Péter tervéről

2026. június 11. 09:36

A köztársasági elnök úgy véli, a kormányfő lépései veszélyeztetik a jogállamiságot és a hatalmi ágak egyensúlyát.

2026. június 11. 09:36
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Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Weltwochénak adott interjúban visszautasítja Magyar Péter miniszterelnök követelését, miszerint mondjon le posztjáról.

Sulyok szerint

Magyar lépései – beleértve az alkotmánymódosítás kilátásba helyezését személye eltávolítása érdekében – veszélyeztetik a jogállamiságot és a hatalmi ágak egyensúlyát.

Sulyok hangsúlyozza: nem volt Orbán Viktor „bábja”, mindig jogászként járt el, és minden együttműködést felajánlott az új kormánynak. A kialakult válságra válaszul Sulyok a Velencei Bizottsághoz fordult szakvéleményért; szerinte a jelenlegi folyamat politikai zsákmányszerzéshez vezethet, ami sérti az európai demokratikus normákat.

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Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 18 komment

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buktoragyufaarus
•••
2026. június 11. 10:31 Szerkesztve
Jólétet teremtett büfögi ide a bukott paraszt evpusnyomi🤣😁És ki az anyádnak magának a 20 milliárdos hatvanpusztával,vagy a haverjának mészárosnak aki bent van a világ 1000 leggazdagabb embere között?Vagy tiborcnak a senkiházinak aki miután a veje lett magyaroszág második leggazdagabb embere lett?vagy lázár akinek 46 ngatlanja van és a lovak is memóriahabos párnána alszanak és kaviárral ízesített szalmát majszolnak?🤦‍♂️🤣🤣🤣
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csulak
2026. június 11. 10:30
a bruszelitak persze az adolfpeter fele diktaturat tamogatjak a hatterbol ! hallgatasuk az ekes bizonyitek erre
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evpus
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2026. június 11. 10:24 Szerkesztve
Nem alkalmas miniszterelnöknek az a bosszúálló pszichopata, aki eladta a hazát az ukránoknak! 3 millió lumpenproli és kocsmaparaszt rá szavazott, azt hiszik majd ő teszi rendbe az életüket. A nemzeti vagyont még nem tudta kiárulni, hülyíti a hívőket a "vagyon visszaszezéssel" és az uni-yos pénzekkel, de a választási ígéreteit sem tartotta be. A gyerekeink gender hülyítése folyamatban van. Legális bevándorlás válogatott bűnözőkkel mostantól katasztrófa.Belpolitikát nem visszük külföldre!Sulyok Tamás marad! Ami most folyik, az hazaárulás, a diktatúra kialakítása. Politikai tisztogatás zajlik, habzó szájjal szidják az előző kormányt, akik jólétet tudtak teremteni. A történészek kimutatták, hogy a trianoni országcsonkítást a magyar belpolitika baklövései okozták. Most ez zajlik! A legutóbbi választás a magyar szuverenitás végleges elvesztéséről szól, egy alkalmatlan drogos báb vezetésével! Az új kormányban egyébként egyetlen normális ember sincs, részletezni nincs kedvem ezeket!
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buktoragyufaarus
2026. június 11. 10:22
A rendeleti kormányzás idején mi volt a fék és mi az egyensúly?🤦‍♂️🤣Baszki ezeknek még van pofájuk ugatni.😁
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