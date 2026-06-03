Martonyi János nem fogta vissza magát: ízekre szedte Magyar Péter Sulyok Tamás elleni támadásait

Felmerül a kérdés, mennyiben tekinthető jogállaminak, ha egy választás után az új politikai elit a korábbi alkotmányos intézmények vezetőinek leváltását tűzi ki célul – hívta fel a figyelmet Martonyi János az Arsboni oldalon megjelent írásában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Az első és második Orbán-kormány volt külügyminisztere, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusa hangsúlyozta:

a parlamentáris demokrácia írott és íratlan szabályainak betartása a jogállamiság alapköve.

Martonyi szerint egy újonnan induló kormányzatnak óvatosnak és mérsékeltnek kell lennie a korábbi intézményvezetőkkel szemben, és konfrontáció helyett dialógusra van szükség. Kiemelte, hogy az államfőt ugyan lehet kritizálni vagy lemondásra felszólítani, de annak teljesítése a saját mérlegelésén alapul. Közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges.