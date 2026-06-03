Martonyi János nem fogta vissza magát: ízekre szedte Magyar Péter Sulyok Tamás elleni támadásait

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A volt külügyminiszter szerint közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges.
Felmerül a kérdés, mennyiben tekinthető jogállaminak, ha egy választás után az új politikai elit a korábbi alkotmányos intézmények vezetőinek leváltását tűzi ki célul – hívta fel a figyelmet Martonyi János az Arsboni oldalon megjelent írásában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Az első és második Orbán-kormány volt külügyminisztere, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusa hangsúlyozta:
a parlamentáris demokrácia írott és íratlan szabályainak betartása a jogállamiság alapköve.
Martonyi szerint egy újonnan induló kormányzatnak óvatosnak és mérsékeltnek kell lennie a korábbi intézményvezetőkkel szemben, és konfrontáció helyett dialógusra van szükség. Kiemelte, hogy az államfőt ugyan lehet kritizálni vagy lemondásra felszólítani, de annak teljesítése a saját mérlegelésén alapul. Közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges.
A professzor emlékeztetett, hogy a Velencei Bizottság alapos dokumentumai iránytűként szolgálhatnak az ilyen kérdésekben.
Mint ismert, Magyar Péter korábban ultimátumot adott több közjogi méltóságnak – köztük Sulyok Tamás köztársasági elnöknek – a távozásra, a határidő lejárta után pedig alaptörvény-módosítással távolítaná el az államfőt.
Sulyok Tamás korábban közölte: esküjéhez híven, az Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait. Az államfő szerint az eltávolítását célzó politikai követelések aggasztóak, mert sértik az elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét, a kialakult helyzet miatt pedig a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.
Nyitókép: MTI / Purger Tamás