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sulyok tamás Magyar Péter velencei bizottság

Martonyi János nem fogta vissza magát: ízekre szedte Magyar Péter Sulyok Tamás elleni támadásait

2026. június 03. 18:01

A volt külügyminiszter szerint közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges.

2026. június 03. 18:01
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Felmerül a kérdés, mennyiben tekinthető jogállaminak, ha egy választás után az új politikai elit a korábbi alkotmányos intézmények vezetőinek leváltását tűzi ki célul – hívta fel a figyelmet Martonyi János az Arsboni oldalon megjelent írásában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Az első és második Orbán-kormány volt külügyminisztere, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusa hangsúlyozta: 

a parlamentáris demokrácia írott és íratlan szabályainak betartása a jogállamiság alapköve.

Martonyi szerint egy újonnan induló kormányzatnak óvatosnak és mérsékeltnek kell lennie a korábbi intézményvezetőkkel szemben, és konfrontáció helyett dialógusra van szükség. Kiemelte, hogy az államfőt ugyan lehet kritizálni vagy lemondásra felszólítani, de annak teljesítése a saját mérlegelésén alapul. Közjogi méltóságokat elmozdítani kizárólag alkotmány- vagy törvénysértés esetén lehetséges. 

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A professzor emlékeztetett, hogy a Velencei Bizottság alapos dokumentumai iránytűként szolgálhatnak az ilyen kérdésekben.

Mint ismert, Magyar Péter korábban ultimátumot adott több közjogi méltóságnak – köztük Sulyok Tamás köztársasági elnöknek – a távozásra, a határidő lejárta után pedig alaptörvény-módosítással távolítaná el az államfőt.

Sulyok Tamás korábban közölte: esküjéhez híven, az Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait. Az államfő szerint az eltávolítását célzó politikai követelések aggasztóak, mert sértik az elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét, a kialakult helyzet miatt pedig a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

Összesen 23 komment

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kispipa
2026. június 03. 19:09
Sulyok Tamás marad. Ha a Tisza párt fel akarja rúgni az alkotmányos rendet, ám tegye. Lelkük rajta.
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dundi-fan
2026. június 03. 18:59
Hányszor szólaltatták meg Martonyit az elmúlt években a fidesz propaganda lapjai? Mi a véleménye a volt (amúgy atlantista) külügyminiszternek az orbáni moszkovita külpolitikáról? A gennyes szájú nyugger hozzászólók véleményét ismerem. Évek óta a legváltozatosabb módon gyalázták őt az itteni blogposztok alatt. Várom, hogy megjelenjenek itt is “szépeket” írjanak róla. Hajrá…
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1
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yalaelnok
2026. június 03. 18:56
Ezt akár Kiara Lord is elmondhatta volna, annyira nyilvánvaló. Martonyi csak hozza formáját, az óvatoskodó semmitmondást.
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0
Ízisz
2026. június 03. 18:51
🧡🇭🇺 A magyar emberek valóban megérdemlik ezt a drogos hulladék bolsevik férget!!!💯 Kivétel, akik nem rá szavaztak!!! 💯 👌❗
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1
0
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