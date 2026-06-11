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világbajnokság FIFA jegyvásárlás

Csillagászati áron, de még bárki bejuthat a foci-vb meccseire – mutatjuk, mennyiért árulják a belépőket!

2026. június 11. 09:12

Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a dinamikus jegyárképzés az észak-amerikai piacnak megfelelően lett kialakítva.

2026. június 11. 09:12
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Csütörtökön elkezdődik minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága, amelyet 48 csapattal három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek meg. A sportélmény mellett a történelmi esemény hatalmas üzlet is: a 16 rendező stadionban rekordárakon értékesíti a belépőket a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.

A FIFA dinamikus árazást alkalmaz, a jegyek tavaly ősszel kezdett árusítása óta folyamatosan emeli az árakat.

Gianni Infantino, a szervezet elnöke szerdán megvédte ezeket a csillagászati árakat, mondván, hogy azok az észak-amerikai piacnak megfelelően lettek kialakítva – írja az ABC News.

Így állunk a világbajnokság nyitányának napján:

A torna előestéjén 29 mérkőzésre volt telt ház, míg 75 mérkőzésre elérhető még jegy, beleértve mindkét elődöntőt, mind a négy negyeddöntőt, az öt nyolcaddöntős mérkőzést. A texasi Arlingtonban megrendezésre kerülő elődöntőre több száz, mindegyik kategóriájú jegy elérhető, de az atlantai elődöntőre is valamivel több mint 20 darab kapható a FIFA hivatalos jegyoldalán.

A legolcsóbb, 180 dolláros (55 ezer forint) jegyek már csak korlátozottan vásárolhatók az Egyiptom–Irán meccsre, de 4100 dollárért (1,26 millió forint) is árulnak még belépőket az Egyesült Államok–Paraguay csoportmeccsre.

„Vannak még eladó jegyek, de mindig meg kell tartanunk néhány jegyet azoknak a csapatoknak is, akik továbbjutnak a csoportkörből” – fogalmazott Infantino.

A FIFA-nak saját viszonteladási piactere van, ahol mind a vevőtől, mind az eladótól 15 százalékot szed be, ezenkívül más viszonteladási oldalakon, például a StubHubon és a SeatGeeken is kaphatók jegyek.

A július 19-i, a New Jersey állambeli East Rutherfordban található MetLife Stadionban megrendezésre kerülő döntőre a jegyek ára a SeatGeeken 7986 dollártól (2,45 millió forint), a StubHubon 8775 dollártól (2,70 millió forint), a FIFA-n pedig 9085 dollártól (2,79 millió forint) indult.

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

 

Összesen 5 komment

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24fokos32
2026. június 11. 10:03
"Én 10 forintot sem adnék érte,mert ez már nem foci...Dögunalom az egész." Teljesen igazad van. És már sok válogatottnak semmi köze ahhoz az országhoz, aminek a játékosai állítólag a mezét viselik (pl. a francia, hogy kezdjük az egyik ékes példával). Honosítják a fél menekültszállást, gyomorforgató az egész.+Amia fictudás ehylett döünt: pénz, sportdiplomácia, üzlet, intézményes csalás a szélsőbaloldlai bolondokházába be nem lépő kormányok által vezetett országok csapatai ellen, szivárványszínű LMBT-sátánizmus nyílt erőltetése, térdeplés egy dorgos bűnöző miatt (és a leszúrt angol fiatalemberért fognak vajon térdelni?)...Hányinger, amivé lett az egész az olimpiákkal együtt. Egy percet se fogok pocsékolni az életemből erre a hulladékra. Ha marad időm a hitélet, munka, család, gyerekek, kert mellett, inkább sporotlok magam. Egy kis erőedzés meg Krav Maga és íjászkodás, szablyavívás többet fog érni, mint másfél-két óra fotelban döglés ezért a szarért.
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dundi-fan
2026. június 11. 09:41
És hogy lehet oda eljutni? Gondolom, nem gyalog.
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krisztoforo48-2
2026. június 11. 09:38
Én 10 forintot sem adnék érte,mert ez már nem foci,mióta a kézimunkát engedélyezték nézhetetlen.Inkább alszom,nem is nézem.48 ország vesz részt benne,lehetne 197 is.Dögunalom az egész.
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Upuaut
2026. június 11. 09:29
Ha van akik megveszi, akkor valóban annyit ér. És lehet, hogy még így is lesznek jegyüzérek. Mellesleg, régen a FIFA egy nagy maffia volt, és minden bizonnyal most is az.
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