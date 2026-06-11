Csillagászati áron, de még bárki bejuthat a foci-vb meccseire – mutatjuk, mennyiért árulják a belépőket!

Csütörtökön elkezdődik minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága, amelyet 48 csapattal három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek meg. A sportélmény mellett a történelmi esemény hatalmas üzlet is: a 16 rendező stadionban rekordárakon értékesíti a belépőket a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.

A FIFA dinamikus árazást alkalmaz, a jegyek tavaly ősszel kezdett árusítása óta folyamatosan emeli az árakat.

Gianni Infantino, a szervezet elnöke szerdán megvédte ezeket a csillagászati árakat, mondván, hogy azok az észak-amerikai piacnak megfelelően lettek kialakítva – írja az ABC News.