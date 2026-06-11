Élmények, közösségépítés és szakmai fejlődés – fontos mérföldkőhöz ért az MCC Egyetemi Programjának Juniorképzése

Különleges mérföldkőhöz érkeztek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programjának Juniorképzésében részt vevő hallgatói: a zárótábor nemcsak az elmúlt időszak lezárását, hanem a következő szakmai fejezet kezdetét is jelentette számukra.

A tábor egyik legfontosabb eseménye az MCC hat Iskolájába történő továbbhaladás eredményeinek kihirdetése volt. A hallgatók kiscsoportos beszélgetések keretében értékelhették az elmúlt időszak tapasztalatait, és közösen gondolkodhattak jövőbeli szakmai céljaikról – közölte a Collegium hivatalos oldalán.