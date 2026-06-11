Élmények, közösségépítés és szakmai fejlődés – fontos mérföldkőhöz ért az MCC Egyetemi Programjának Juniorképzése

Az MCC-ben a tehetség minden formája teret kap (VIDEÓ)
Kollár Liza, az MCC Roma Tehetség Program középiskolás diákja hálás azért, hogy a művészi tehetségét is kibontakoztathatja.
A zárótábor nemcsak az elmúlt időszak lezárását, hanem a következő szakmai fejezet kezdetét is jelentette a diákok számára.
Különleges mérföldkőhöz érkeztek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programjának Juniorképzésében részt vevő hallgatói: a zárótábor nemcsak az elmúlt időszak lezárását, hanem a következő szakmai fejezet kezdetét is jelentette számukra.
A tábor egyik legfontosabb eseménye az MCC hat Iskolájába történő továbbhaladás eredményeinek kihirdetése volt. A hallgatók kiscsoportos beszélgetések keretében értékelhették az elmúlt időszak tapasztalatait, és közösen gondolkodhattak jövőbeli szakmai céljaikról – közölte a Collegium hivatalos oldalán.
Mint írták, a programot számos szakmai esemény színesítette.
Ezek mellett különleges élményt jelentett egy sakkmesterrel való találkozás és beszélgetés, illetve a hagyomány és identitás témáját feldolgozó program is.
A zárótábor ugyanakkor a közösségépítésről is szólt. Az MCC ARS előadásai és fellépései, a táncház, valamint a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó megemlékezés egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők közösen éljenek meg fontos kulturális és közösségi pillanatokat. Valamint a különböző EP városokból érkező diákok számára a tábor kiváló lehetőséget teremtett új kapcsolatok kialakítására és a meglévő közösségek megerősítésére – húzták alá.
Mint fogalmaztak, Aaz EP Juniorképzés Zárótábora idén is megmutatta, hogy az MCC-ben a szakmai fejlődés, a közösségépítés, a kultúra és a személyes élmények szorosan összekapcsolódnak. A résztvevők nemcsak új tudással és tapasztalatokkal, hanem megerősödött kapcsolatokkal és közös emlékekkel térhettek haza – olvasható a beszámolóban.
Nyitókép: MCC
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Kollár Liza, az MCC Roma Tehetség Program középiskolás diákja hálás azért, hogy a művészi tehetségét is kibontakoztathatja.