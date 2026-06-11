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közösségteremtés mathias corvinus collegium juniorképzés program élmény egyetemi program

Élmények, közösségépítés és szakmai fejlődés – fontos mérföldkőhöz ért az MCC Egyetemi Programjának Juniorképzése

2026. június 11. 11:08

A zárótábor nemcsak az elmúlt időszak lezárását, hanem a következő szakmai fejezet kezdetét is jelentette a diákok számára.

2026. június 11. 11:08
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Különleges mérföldkőhöz érkeztek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programjának Juniorképzésében részt vevő hallgatói: a zárótábor nemcsak az elmúlt időszak lezárását, hanem a következő szakmai fejezet kezdetét is jelentette számukra.

A tábor egyik legfontosabb eseménye az MCC hat Iskolájába történő továbbhaladás eredményeinek kihirdetése volt. A hallgatók kiscsoportos beszélgetések keretében értékelhették az elmúlt időszak tapasztalatait, és közösen gondolkodhattak jövőbeli szakmai céljaikról – közölte a Collegium hivatalos oldalán.

Mint írták, a programot számos szakmai esemény színesítette. 

  • A résztvevők városonként csapatokba osztva versenyblokkokban mérhették össze tudásukat, 
  • panelbeszélgetéseken vehettek részt, 
  • valamint aktuális szakmai kérdésekről folytathattak közös gondolkodást. 

Ezek mellett különleges élményt jelentett egy sakkmesterrel való találkozás és beszélgetés, illetve a hagyomány és identitás témáját feldolgozó program is.

Fókuszba került a közösségépítés

A zárótábor ugyanakkor a közösségépítésről is szólt. Az MCC ARS előadásai és fellépései, a táncház, valamint a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó megemlékezés egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők közösen éljenek meg fontos kulturális és közösségi pillanatokat. Valamint a különböző EP városokból érkező diákok számára a tábor kiváló lehetőséget teremtett új kapcsolatok kialakítására és a meglévő közösségek megerősítésére – húzták alá.

Mint fogalmaztak, Aaz EP Juniorképzés Zárótábora idén is megmutatta, hogy az MCC-ben a szakmai fejlődés, a közösségépítés, a kultúra és a személyes élmények szorosan összekapcsolódnak. A résztvevők nemcsak új tudással és tapasztalatokkal, hanem megerősödött kapcsolatokkal és közös emlékekkel térhettek haza – olvasható a beszámolóban.

Nyitókép: MCC

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Összesen 3 komment

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tapir32
2026. június 11. 11:33
Ki hiszi el, hogy Magyar Péter és tsi. rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak. Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
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szim-patikus
2026. június 11. 11:21
szakmai fejlődés ----- fogynak a kinyalható fiodesz-seggek ezért az extenzív fejlődés helyett eljött az intenzív nyelvcsapások számának növelésének az ideje....
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