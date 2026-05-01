Egy színtiszta globalista csapat alakít kormányt – Toroczkai László a Mandinernek

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
A következő évek nagy kihívása, hogy tudunk-e nagy párttá nőni – mondja Toroczkai László. Milyen politikát terveznek a következő négy évre? Miért gondolja, hogy romolhat a demokrácia állapota? Mire számít a gazdaságban? Interjú a Mi Hazánk Mozgalom elnökével.
Toroczkai László
1978-ban született Szegeden. A Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke és országgyűlési frakcióvezetője. Politikai tevékenységét 1996-ban a Magyar Igazság és Élet Pártjában kezdte, majd 2016-ban csatlakozott a Jobbikhoz, amelynek 2016-tól 2018-ig az alelnöke volt. A pártból kilépve megalakította a Mi Hazánk Mozgalmat, amely 2022-ben bejutott az Országgyűlésbe, 2024-ben pedig egy EP-mandátumot szerzett. 2013 és 2018 között Ásotthalom polgármestere volt.
Félig tele a pohár, vagy félig üres, hogy nem is nőtt, nem is csökkent a képviselőik száma?
Bevált a jóslatom, amit már másfél éve is mondtam, miszerint hárompárti parlament lesz. Az eredmény alapján a legjobb hír, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat nem mosta el a Tisza Párt.
Mi vagyunk az egyetlen parlamenti erő, amely tudta növelni a szavazóbázisát.
Alig néhány tízezerrel. Ez kielégítő?
Amilyen politikai turbulencia volt Magyarországon, és a cenzúra ellenére, amely minket ért a Meta beavatkozásával, ezt is sikerként kell értékelni. A Mi Hazánk szeretett volna megkerülhetetlen erővé válni a parlamentben, de nem így alakult. Ezzel együtt nem rejthetem véka alá a csalódottságunkat sem. Sokkal többen szimpatizálnak a Mi Hazánk Mozgalommal, mint amennyien ránk szavaztak.
Ezt miből gondolja?
A nagyhoz húzás elve érvényesült, illetve rengeteg szavazatot, elsősorban a fiatalok voksait vitte el az az akarat, hogy a Fidesz mindenképpen menjen, és valami más jöjjön helyette. A Bűnvadászok Youtube-csatornája a választás után indított egy szavazást, ahol 40 ezren nyilvánítottak véleményt. Ebből kiderült, hogy a Bűnvadászok kedvelőinek csak a 45 százaléka voksolt a Mi Hazánkra, majdnem ugyanennyi a Tiszára, és 11 százalék a Fideszre.
Azért, hogy kormányváltás legyen?
Igen. Mi elmondtuk, hogy nem show-műsort akarunk, én nem akarok életem végéig 5 százalékkal ülni valamilyen kétharmaddal szemben a parlamentben, mert nem megélhetési politikusnak szegődtem. Érdemben szeretném alakítani Magyarország sorsát, mert nagyon aggódom érte. Beigazolódott, hogy a hagyományos, még a francia forradalom idejéből származó jobb-bal felosztás megszűnt mind nálunk, mind Nyugat-Európában. Maradtak a szuverenisták és a globalisták. Most Magyarországon egy globalista kormány alakul. Ezt az üzenetet sokan nem értették meg, vagy erősebb volt a fiatalok körében az az érzés, hogy mindegy, mi lesz, csak ne a Fidesz. Mindenesetre mi szuverenistaként vagyunk jelen a parlamentben.
Milyen politikát terveznek a következő négy évre?
A Mi Hazánk előtt óriási pálya nyílik. A Fidesz szavazótáborában van egy hatalmas közösség, amely árvának érzi magát, magára van hagyva, de ez nem az én dolgom, a Fidesz belső ügye, hogyan tud felállni ekkora vereség után. Sokan érdeklődéssel fogják nézni a Mi Hazánkat, illetve a Tiszából is kikerülhetnek csalódottak – a következő évek nagy kihívása, hogy tudunk-e nagy párttá nőni.
Mekkora esély van rá?
Nyilván nem lesz könnyű. Én például nem számítok gazdasági visszaesésre az elkövetkező négy évben. Ott van az a 8000 milliárd forint, amellyel az Európai Bizottság zsarolta Magyarországot, és ezzel egyértelműen beavatkozott a választásba, hiszen utána azonnal jelezte, hogy jöhet a pénz. Meg fognak egyezni Magyar Péterrel, ami meg fogja lökni a magyar gazdaságot. Másrészt a korrupció mértéke radikálisan csökkenni fog, a nepotizmus, a kontraszelekció is csökkenni fog, vagyis lesz verseny, lesz forrás, ráadásul azok a gazdaságpolitikai intézkedések, amelyeket a Fidesz hozott, most fogják megdobni a GDP-t, ami a Tiszát fogja erősíteni.
A forint már a választás estéjén stabilizálódott.
A forint erősödése azon nemzetközi pénzügyi köröknek köszönhető, amelyek a Black Rockban és máshol tárolják felbecsülhetetlen vagyonukat, és úgy játszanak a forinttal politikai alapon, ahogy akarnak. Emlékezzünk vissza, Soros György hogyan döntötte be az angol fontot. Most Sorosnál sokkal nagyobb bankárok befolyásolják a politikát, a választást, az értékrendet. Ezek a körök azt csinálnak a forinttal, amit akarnak, és most erős forintot hagynak egy darabig. Emellett minimális az infláció, a korrupció, jönnek az uniós források, mindez erősíteni fogja a magyar gazdaságot. Kivéve, ha a Hormuzi-szorosnál történtek bedöntik a világgazdaságot, de az egy merőben más helyzet.
Ha jól értem, ön nem Magyar Péter érdemének tartaná, ha erősödne a gazdaság.
Lehet szidni Magyar Pétert, nekem is rengeteg bajom van vele, de okosan csinálta mindazt, amit az elmúlt két évben csinált. És ahogy állítja össze a kormányt, továbbra is megtéveszt sok nemzeti érzelmű embert. Ha megnézzük, kik állnak a Tisza-kormányban, látható, hogy vegyes a kép, amiből problémája is lehet, de a hatalom és egy erősödő gazdaság össze fogja tartani ezt a rettenetesen színes társaságot is.
Ott vannak ugyanis a vadliberálisok, az lmbtq-aktivisták, a régi Jobbik-szavazók közül sokan, akik lengetik a magyar zászlót.
Amikor Magyar Péter közli, hogy az uniós zászló kikerül az Országház homlokzatára, odateszi ugyanabba a mondatba, hogy a székely zászló mellé, így azokat, akik nem látnak át a szitán, továbbra is meg tudja vezetni.
Hosszú távon meg lehet felelni mindenkinek?
Nem. Az Európai Unió egy huszonhét pontos listával állt elő, amelynek egyes követeléseiről Magyar Péter egyáltalán nem beszél, vagy nemet mond rájuk. Ilyen például a migránskvóta. Kérdés, így hogyan lehet EU-s pénzekre szert tenni, ami egyébként az egyik legerősebb ígérete volt a Tiszának. A mi feladatunk az lesz, hogy árgus szemmel figyeljük a nemzet elleni árulásokat, amiket Magyar Péter az EU-s pénzekért cserébe el fog követni. Lehet, hogy ő azt gondolja, keresztül tudja vinni az akaratát az Európai Bizottságon – mert van annyi önbizalma – úgy, hogy ezek a progresszív feltételek ne valósuljanak meg. Ha komolyan gondolja, akkor nem tudja, hogy ezek az erők mély ideológiai alapokon állnak, amelyekhez ragaszkodnak. A tömeges migráció, az lmbtq-ügyek támogatása mind olyan elvárás, amelyből nem fognak engedni. A támogatottság láttán nem kell attól félniük, hogy a Fidesz visszatér, vagy a Mi Hazánk egy éven belül előre hozott választást eszközöl ki, így nem kell engedniük Magyar Péternek, sokkal inkább neki kell megtennie, amit Brüsszelben kérnek. Persze sok trükk lehet még itt, de ha ezekben enged, a mi dolgunk lesz, hogy az Országgyűlésben szembesítsük a megszegett ígéreteivel.
A média és a pártok finanszírozását is csökkentené az új kormány. Erről tárgyaltak az előkészítő ülésen?
Nem. Magyar Péter nem volt kíváncsi a mi véleményünkre. A tárgyalások után közölte, készüljünk arra, hogy radikálisan csökkenteni fogják a pártok állami támogatását. Mindez pedig arról szól, amiről beszéltem, ugyanis ha megteszi, márpedig nincs kétségem afelől, hogy megteszi, az azt jelenti, hogy a jövőben csak az oligarcháknak lesznek pártjaik, a népnek nem.
A Tiszának mindig lesz Action for Democracy-típusú finanszírozói köre,
alapítványok Amerikában, Norvég Alap itt, amelyek adnak majd neki pénzt, amikor kell. Magyarországon is vannak olyan oligarchák, akik a Tiszát támogatják, ez a választás előtti napokban egyértelművé vált. A Fidesz még néhány évig tudja takaréklángon működtetni a médiáját, a holdudvarát, a Mi Hazánknak viszont nincsenek oligarchái, nekünk szükségünk van az állami támogatásra a működéshez.
Ez a döntés vagy terv vonatkozik a pártalapítványokra és a frakciókra is?
Én úgy vettem ki Magyar Péter szavaiból, hogy mindegyikre vonatkozik. Ami nonszensz, és nem is várható el a magyar emberektől, hogy ők finanszírozzanak egy pártot. De azért várjuk ki a végét, mert az egy dolog, hogy mi Magyar Péter szándéka, mert ezt a saját frakciójával és annak vezetőjével is le kell tárgyalnia, ahol azt a választ kapja majd, hogy ne nullázzon le mindent. Hozzáteszem, az jól hangzik kifelé, hogy vegyük el a pártoktól a pénzt, de érdekes módon azt a javaslatot, hogy csökkentsük a képviselők fizetését, már nem akarja, nyilván a saját képviselői miatt.
Milyennek látja az alakuló kormányt?
A megismert személyek is azt mutatják, amit fentebb mondtam, azaz a hagyományos jobb- és baloldali felosztás már nem létezik. Magyar Péter ügyesen csinálja, mert úgy állítja össze a kormányt, hogy vesz egy kicsit innen, vesz egy kicsit onnan. Ha a miniszterek korábbi pártállását nézzük, akkor egy Fidesz–SZDSZ–MSZP nagykoalíciós kormány alakul, amely egy színtiszta globalista csapat. Ott van Kármán András, a bankárok embere, Orbán Anita, aki Bajnai Gordonnal a Globsecben, egy globalista nemzetközi hálózati szervezetben ült, és ott a csúcsminiszter Ruff Bálint, aki dolgozott már az SZDSZ-szel és az MSZP-vel, a milliárdokkal kitömött Márki-Zay Péterrel, valamint Botka László mellett. Ők a nemzetközi köröket képviselik. Miközben Magyar Péter nemzetiszín zászlót lobogtat, Wass Albert-idézeteket mond, a legkeményebb SZDSZ-esek szivárognak vissza.
Hogy állnak ahhoz, hogy Magyar Péter számos közjogi méltóságot lemondásra szólított fel?
Semmilyen diktatúra kiépítését nem támogatjuk; amit Magyar Péter mond, elfogadhatatlannak tartjuk. Jogállamot ugyanis nem lehet antidemokratikus, jogállammal ellentétes módszerekkel kialakítani.
Nem jó senkinek a túlhatalom, de hogy most ezzel visszaélve a Tisza Párt antidemokratikus eszközökkel neki nem tetsző államfőt vagy alkotmánybírót elmozdítson, azt elfogadhatatlannak tartom.
Nem szeretjük a bolsevik módszereket. Megengedhetetlen, hogy valaki, akit még fel sem kértek kormányfőnek, már közli, hogy takarodjon a köztársasági elnök.
Ilyesmire gondolt, amikor a demokrácia állapotának romlását vizionálta?
Én a választás éjszakáján még elsősorban a szólásszabadságra, a média állapotára utaltam. Emlékszem, mi volt 2010 előtt. Most úgy tűnik, mintha a közmédia az utóbbi tizenhat évben romlott volna ennyit, pedig 2010 előtt ugyanígy volt, csak a balliberális kormány felé húzott, ezért voltunk ott a tévészékháznál. De a köztévénél ma már sokkal hangsúlyosabbak a közösségi platformok, ott brutális cenzúra van a szuverenista gondolatokkal szemben. A kereskedelmi tévék közül nem tudni, melyik tud majd fennmaradni állami hirdetés nélkül. Mert az, amit a Tisza hangoztat, miszerint mikroadományokból működtetnek médiumokat, nem igaz.
A választás estéjén azt mondta, a Facebook csinált miniszterelnököt Magyar Péterből, és a Meta beavatkozása miatt óvást fog benyújtani. Ez hogy áll?
Két helyről lehet benyújtani az óvást, de mielőtt lépnénk, megvárjuk a hivatalos eredményt, utána fordulunk a Kúriához. Nincsenek illúzióim a taláros embereket illetően, de ha kell, akkor Strasbourgig viszem az ügyet. Mindez személyes ügy is, hiszen két évvel ezelőtt a magyar bíróság az esetemben olyan jogerős ítéletet hozott, amelyben arra kötelezte a Metát, hogy tizenöt napon belül állítsa vissza a közösségi oldalamat, amit 2019-ben lőtt ki. Ez a mai napig nem történt meg.
Milyen indokkal?
Állításuk szerint technikai akadályok merültek fel.
Kicsit hajaz a Barátság kőolajvezeték ügyére.
Igen. Ott is az első pillanattól tudtuk, hogy politikai okokból zárták el, és most a választás után rögtön meg tudták nyitni. Mind a két esetben beszélhetünk cinizmusról és szándékosságról.
Ezt az ügyet egyébként elengedte?
Nem. Újabb pereket fogok indítani, de nem hiszem, hogy a Meta végre fogja hajtani a magyar bíróság ítéletét, ezért az Amerikai Egyesült Államokba készülök, és ott fogok pert indítani, amerikai ügyvédekkel.
Nem lenne egyszerűbb egy új oldalt létrehozni?
Szerepelek a veszélyes személyek listáján, amelyen olyan nevek vannak, mint Oszáma bin Láden vagy Adolf Hitler; jugoszláv háborús bűnösök, az Iszlám Állam terroristái mellett található a nevem a Meta listáján. Ez önmagában is elfogadhatatlan, és azt is jelenti, hogy nem hozhatok létre új oldalt.
Hova költöznek, ha el kell hagyniuk a képviselői irodaházat?
Nem akarunk elmenni innen, négy éve itt vagyunk, de végül is mindegy, csak tudjunk dolgozni. Egy héten keresztül tárgyaltunk a pártokkal arról, ki hova költözik. A Tisza képviselői jártak a képviselői irodaházban, a mi irodáinkat is megnézték, majd Magyar Péter a Facebookon bejelentette, hogy a pártja képviselői ide nem jöhetnek, és mennek a Szabad György-irodaházba. Csakhogy ott nem fér el négy frakció az összes hivatali munkatárssal. Ráadásul arra hivatkozni, hogy Kádár János is ebben az épületben volt, azért nonszensz, mert Kádárék ott ültek az Országházban is. Magyar Péter azt is mondta a Karmelita kapcsán, hogy nem az épületek a fontosak, hanem azok, akik benne voltak, ők a bűnösök. Ebből is látszik, hogy az új kormányfő nem túl következetes, itt szimplán arról lehet szó, hogy meglátták, milyen állapotban vannak az irodák, a Szabad György-irodaház pedig egy gyönyörűen felújított épület, föld alatti folyosóval az Országházba. Nekem a régi irodák a régi bútorokkal is megfelelnek, nem kell felújítani sem, erre ne költsék az adófizetők pénzét. Mindenesetre nem bánom, ha nem egy épületben lesz a Mi Hazánk és a Tisza Párt frakciója.
