Egy színtiszta globalista csapat alakít kormányt – Toroczkai László a Mandinernek

Én úgy vettem ki Magyar Péter szavaiból, hogy mindegyikre vonatkozik. Ami nonszensz, és nem is várható el a magyar emberektől, hogy ők finanszírozzanak egy pártot. De azért várjuk ki a végét, mert az egy dolog, hogy mi Magyar Péter szándéka, mert ezt a saját frakciójával és annak vezetőjével is le kell tárgyalnia, ahol azt a választ kapja majd, hogy ne nullázzon le mindent. Hozzá­teszem, az jól hangzik kifelé, hogy vegyük el a pártoktól a pénzt, de érdekes módon azt a javaslatot, hogy csökkentsük a képviselők fizetését, már nem akarja, nyilván a saját képviselői miatt.

Milyennek látja az alakuló kormányt?

A megismert személyek is azt mutatják, amit fentebb mondtam, azaz a hagyományos jobb- és baloldali felosztás már nem létezik. Magyar Péter ügyesen csinálja, mert úgy állítja össze a kormányt, hogy vesz egy kicsit innen, vesz egy kicsit onnan. Ha a miniszterek korábbi pártállását nézzük, akkor egy Fidesz–SZDSZ–MSZP nagykoalíciós kormány alakul, amely egy színtiszta globalista csapat. Ott van Kármán András, a bankárok embere, Orbán Anita, aki Bajnai Gordonnal a Globsecben, egy globalista nemzetközi hálózati szervezetben ült, és ott a csúcsminiszter Ruff Bálint, aki dolgozott már az SZDSZ-szel és az MSZP-vel, a milliárdokkal kitömött Márki-Zay Péterrel, valamint Botka László mellett. Ők a nemzetközi köröket képviselik. Miközben Magyar Péter nemzetiszín zászlót lobogtat, Wass Albert-idézeteket mond, a legkeményebb SZDSZ-esek szivárognak vissza.

Hogy állnak ahhoz, hogy Magyar Péter számos közjogi méltóságot lemondásra szólított fel?

Semmilyen diktatúra kiépítését nem támogatjuk; amit Magyar Péter mond, elfogadhatatlannak tartjuk. Jogállamot ugyanis nem lehet anti­demokratikus, jogállammal ellentétes módszerekkel kialakítani.

Nem jó senkinek a túlhatalom, de hogy most ezzel visszaélve a Tisza Párt antidemokratikus eszközökkel neki nem tetsző államfőt vagy alkotmánybírót elmozdítson, azt elfogadhatatlannak tartom.

Nem szeretjük a bolsevik módszereket. Megengedhetetlen, hogy valaki, akit még fel sem kértek kormányfőnek, már közli, hogy takarodjon a köztársasági elnök.

Ilyesmire gondolt, amikor a demokrácia állapotának romlását vizionálta?

Én a választás éjszakáján még elsősorban a szólásszabadságra, a média állapotára utaltam. Emlékszem, mi volt 2010 előtt. Most úgy tűnik, mintha a közmédia az utóbbi tizenhat évben romlott volna ennyit, pedig 2010 előtt ugyanígy volt, csak a bal­liberális kormány felé húzott, ezért voltunk ott a tévészékháznál. De a köztévénél ma már sokkal hangsúlyosabbak a közösségi platformok, ott brutális cenzúra van a szuverenista gondolatokkal szemben. A kereskedelmi tévék közül nem tudni, melyik tud majd fennmaradni állami hirdetés nélkül. Mert az, amit a Tisza hangoztat, miszerint mikroadományokból működtetnek médiumokat, nem igaz.

A választás estéjén azt mondta, a Facebook csinált miniszterelnököt Magyar Péterből, és a Meta beavatkozása miatt óvást fog benyújtani. Ez hogy áll?

Két helyről lehet benyújtani az óvást, de mielőtt lépnénk, megvárjuk a hivatalos eredményt, utána fordulunk a Kúriához. Nincsenek illúzióim a taláros embereket illetően, de ha kell, akkor Strasbourgig viszem az ügyet. Mindez személyes ügy is, hiszen két évvel ezelőtt a magyar bíróság az esetemben olyan jogerős ítéletet hozott, amelyben arra kötelezte a Metát, hogy tizenöt napon belül állítsa vissza a közösségi oldalamat, amit 2019-ben lőtt ki. Ez a mai napig nem történt meg.

Milyen indokkal?

Állításuk szerint technikai akadályok merültek fel.

Kicsit hajaz a Barátság kőolajvezeték ügyére.

Igen. Ott is az első pillanattól tudtuk, hogy politikai okokból zárták el, és most a választás után rögtön meg tudták nyitni. Mind a két esetben beszélhetünk cinizmusról és szándékosságról.

Ezt az ügyet egyébként elengedte?

Nem. Újabb pereket fogok indítani, de nem hiszem, hogy a Meta végre fogja hajtani a magyar bíróság ítéletét, ezért az Amerikai Egyesült Államokba készülök, és ott fogok pert indítani, amerikai ügyvédekkel.

Nem lenne egyszerűbb egy új oldalt létrehozni?

Szerepelek a veszélyes személyek listáján, amelyen olyan nevek vannak, mint Oszáma bin Láden vagy Adolf Hitler; jugoszláv háborús bűnösök, az Iszlám Állam terroristái mellett található a nevem a Meta listáján. Ez önmagában is elfogadhatatlan, és azt is jelenti, hogy nem hozhatok létre új oldalt.

Hova költöznek, ha el kell hagyniuk a képviselői irodaházat?

Nem akarunk elmenni innen, négy éve itt vagyunk, de végül is mindegy, csak tudjunk dolgozni. Egy héten keresztül tárgyaltunk a pártokkal arról, ki hova költözik. A Tisza képviselői jártak a képviselői irodaházban, a mi irodáinkat is megnézték, majd Magyar Péter a Facebookon bejelentette, hogy a pártja képviselői ide nem jöhetnek, és mennek a Szabad György-irodaházba. Csakhogy ott nem fér el négy frakció az összes hivatali munkatárssal. Ráadásul arra hivatkozni, hogy Kádár János is ebben az épületben volt, azért nonszensz, mert Kádárék ott ültek az Országházban is. Magyar Péter azt is mondta a Karmelita kapcsán, hogy nem az épületek a fontosak, hanem azok, akik benne voltak, ők a bűnösök. Ebből is látszik, hogy az új kormányfő nem túl következetes, itt szimplán arról lehet szó, hogy meglátták, milyen állapotban vannak az irodák, a Szabad György-irodaház pedig egy gyönyörűen felújított épület, föld alatti folyosóval az Országházba. Nekem a régi irodák a régi bútorokkal is megfelelnek, nem kell felújítani sem, erre ne költsék az adófizetők pénzét. Mindenesetre nem bánom, ha nem egy épületben lesz a Mi Hazánk és a Tisza Párt frakciója.

