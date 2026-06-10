Magyar Péter megadta a zöldutat az idei Budapest Pride-nak

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
Nyitott a társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdésével kapcsolatban is.
„Jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet: ha egy gyülekezést megfelelően bejelentettek, akkor meg lehet tartani. Senki sem akarja ezt megakadályozni” – nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök kedden az RTL Híradónak a parlamentben az idei Budapest Pride felvonulásról.
Az Infostart azt írja, a szervezők június 27-re jelentették be a rendezvényt a rendőrségen. Tavaly a felvonulást a fővárosi önkormányzattal együttműködve kellett megszervezni, miután a rendőrség eredetileg megtiltotta a megtartását. A tiltás indoka egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvény, másrészt az volt, hogy a tervezett időpontra és helyszínre korábban már egy másik eseményt bejelentettek – emlékeztetett a hvg.hu. A „Büszkeség menete” névre átkeresztelt Pride-ot végül mégis megrendezték. Karácsony Gergely főpolgármester szerint mivel az eseményt a fővárossal közösen szervezték, nem kellett rendőrségi bejelentés, így tiltani sem lehetett.
A főpolgármester ellen később büntetőeljárás indult, amelyet a bíróság idén márciusban felfüggesztett és az Alkotmánybírósághoz fordult. Múlt héten ejtették a vádat Karácsony Gergely ellen, hasonlóan jártak el a pécsi Pride szervezője, Buzás-Hábel Géza esetében is.
Magyar Péter azt is elmondta az RTL-nek, hogy a kormány nyitott a társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdéséről.
A miniszterelnök szakmai szervezetek javaslatait várja ezzel kapcsolatban, valamint a tavalyi Pride-dal összefüggő törvény módosításáról is. Hozzátette azonban, hogy türelmet kér a témák feldolgozásához.
Az idei felvonulást is szervező Szivárvány Misszió Alapítvány szerint ők korábban is keresték a miniszterelnököt, de egyelőre nem érkezett válasz.
Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton
***