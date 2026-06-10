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Magyar Péter megadta a zöldutat az idei Budapest Pride-nak

2026. június 10. 14:38

Nyitott a társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdésével kapcsolatban is.

2026. június 10. 14:38
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„Jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet: ha egy gyülekezést megfelelően bejelentettek, akkor meg lehet tartani. Senki sem akarja ezt megakadályozni” – nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök kedden az RTL Híradónak a parlamentben az idei Budapest Pride felvonulásról.

Az Infostart azt írja, a szervezők június 27-re jelentették be a rendezvényt a rendőrségen. Tavaly a felvonulást a fővárosi önkormányzattal együttműködve kellett megszervezni, miután a rendőrség eredetileg megtiltotta a megtartását. A tiltás indoka egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvény, másrészt az volt, hogy a tervezett időpontra és helyszínre korábban már egy másik eseményt bejelentettek – emlékeztetett a hvg.hu. A „Büszkeség menete” névre átkeresztelt Pride-ot végül mégis megrendezték. Karácsony Gergely főpolgármester szerint mivel az eseményt a fővárossal közösen szervezték, nem kellett rendőrségi bejelentés, így tiltani sem lehetett. 

A főpolgármester ellen később büntetőeljárás indult, amelyet a bíróság idén márciusban felfüggesztett és az Alkotmánybírósághoz fordult. Múlt héten ejtették a vádat Karácsony Gergely ellen, hasonlóan jártak el a pécsi Pride szervezője, Buzás-Hábel Géza esetében is.

Magyar Péter azt is elmondta az RTL-nek, hogy a kormány nyitott a társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdéséről.

A miniszterelnök szakmai szervezetek javaslatait várja ezzel kapcsolatban, valamint a tavalyi Pride-dal összefüggő törvény módosításáról is. Hozzátette azonban, hogy türelmet kér a témák feldolgozásához.

Az idei felvonulást is szervező Szivárvány Misszió Alapítvány szerint ők korábban is keresték a miniszterelnököt, de egyelőre nem érkezett válasz.

Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton

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Összesen 30 komment

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nanemane-0
2026. június 10. 16:48
Nafene! Eddig tiltotta valaki?
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0
0
londonbaby
2026. június 10. 16:40
LEGALÁBB NEM KELL EDZÉSRE JÁRNI.. OTT LESZNEK A GENDERBUZIK EHHEZ... !!!! . te is buzi vagy a kurva anyádat tetves wéber kutya !!!! mint hallható is, sikerült már végre jól seggbe basznod radnait ????
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1
0
ruszvil
2026. június 10. 16:35
De jó! Most még jobban kedvelem miniszterelnök urat. Miért is kellene ezt megtámadni, betiltani? Lesz egy nagy buli, békés, mosolygós emberekkel. Hamarosan pedig jöhet a melegházasság, örökbefogadás is, ha a társadalom többsége támogatja. Csak így tovább, miniszterelnök úr!
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logoff-mihaly
2026. június 10. 16:28
Ezzel a PM-nek kell foglalkoznia? Komolyan? Annyira szeret a tiszap a százalékokon lovagolni akkor hány percent ilyen degenerált érintett ebben az országban?
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