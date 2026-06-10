Magyar Péter megadta a zöldutat az idei Budapest Pride-nak

„Jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet: ha egy gyülekezést megfelelően bejelentettek, akkor meg lehet tartani. Senki sem akarja ezt megakadályozni” – nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök kedden az RTL Híradónak a parlamentben az idei Budapest Pride felvonulásról.

Az Infostart azt írja, a szervezők június 27-re jelentették be a rendezvényt a rendőrségen. Tavaly a felvonulást a fővárosi önkormányzattal együttműködve kellett megszervezni, miután a rendőrség eredetileg megtiltotta a megtartását. A tiltás indoka egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvény, másrészt az volt, hogy a tervezett időpontra és helyszínre korábban már egy másik eseményt bejelentettek – emlékeztetett a hvg.hu. A „Büszkeség menete” névre átkeresztelt Pride-ot végül mégis megrendezték. Karácsony Gergely főpolgármester szerint mivel az eseményt a fővárossal közösen szervezték, nem kellett rendőrségi bejelentés, így tiltani sem lehetett.