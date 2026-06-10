Elszabadult egy sofőr Budapesten: két motorosrendőrnek is nekihajtott

A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök június 10-én 10 óra 40 perc körül Budapesten, az Andrássy úton – közölte a police.hu.

A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el.