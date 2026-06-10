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lánchíd budapest üldözés

Elszabadult egy sofőr Budapesten: két motorosrendőrnek is nekihajtott

2026. június 10. 13:43

Autóüldözés volt a fővárosban.

2026. június 10. 13:43
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A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök június 10-én 10 óra 40 perc körül Budapesten, az Andrássy úton – közölte a police.hu.

A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. 

A Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol 10 óra 50 perc körül nekihajtott két motorosrendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. 

A gépkocsit vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

***

 

Összesen 6 komment

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