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diw gazdaságkutató technikai recesszió GDP németország

Aggasztó hírek Németországból: nem tudják beindítani a gazdaságot

2026. június 10. 12:34

Újra a technikai recesszió fenyegeti Európa legfontosabb gazdaságát.

2026. június 10. 12:34
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Németország gazdasága technikai recesszióba süllyedhet az idén, mivel az iráni háború által kiváltott energiaár-sokk megzavarja a törékeny fellendülést - véli a DIW gazdaságkutató intézet, amely szerdán a felére vette vissza az idei német növekedési előrejelzését.

A DIW most azzal számol, hogy a német hazai össztermék (GDP) idén 0,5 százalékkal, jövőre 0,8 százalékkal nő, ami csaknem fél százalékpontos rontás a tavaszi előrejelzéshez képest. Az intézet szerint a GDP valószínűleg kis mértékben csökkenni fog az idei második és a harmadik negyedévben, mielőtt az év vége felé stabilizálódik.

A definíció szerint egy ország akkor kerül technikai recesszióba, ha a GDP két egymást követő negyedévben csökken.

A DIW szerint a magasabb olaj- és gázárak fölfelé hajtják a fogyasztói árakat, gyengítik a háztartások vásárlóerejét és növelik a bizonytalanságot a vállalatok körében. A gazdaságkutató szerint az idei infláció 2,9 százalék, a jövő évi 3 százalék lesz, ami magasabb az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célértékénél.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV  / AFP

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Összesen 10 komment

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5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 13:44
»nuevas-reglas 2026. június 10. 12:41 Ha a nemet nem szarik, a magyar nem eszik...« És! Aki másnak kertbe teréz, nem hityeg a retymetyütyü.
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pulsarito
2026. június 10. 13:43
De azért csak tolják fullba a kretént a 22. Szankciós csomaggal az oroszok ellen!
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 13:42
Tekerjék a kurblit gyorsabban.
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orokkuruc-2
2026. június 10. 13:24
ez a nuevas-reglas nevű fosadék nagyon szereti a melegbarnánkat! Most is itt eszi a fene, hogy kapjo pár falatot belőle, figyeljétek meg, hogy kunyerál.
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