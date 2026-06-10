Aggasztó hírek Németországból: nem tudják beindítani a gazdaságot

Németország gazdasága technikai recesszióba süllyedhet az idén, mivel az iráni háború által kiváltott energiaár-sokk megzavarja a törékeny fellendülést - véli a DIW gazdaságkutató intézet, amely szerdán a felére vette vissza az idei német növekedési előrejelzését.

A DIW most azzal számol, hogy a német hazai össztermék (GDP) idén 0,5 százalékkal, jövőre 0,8 százalékkal nő, ami csaknem fél százalékpontos rontás a tavaszi előrejelzéshez képest. Az intézet szerint a GDP valószínűleg kis mértékben csökkenni fog az idei második és a harmadik negyedévben, mielőtt az év vége felé stabilizálódik.