Sulyok Tamás aláírta: szerdától hatályos az új törvény

Hatályba lép a devizahiteles pereket érintő új törvény, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a jogszabályt, amelyet kedden a Magyar Közlönyben is kihirdettek. A Telex szerint ennek értelmében június 10-től felfüggesztik a folyamatban lévő eljárások jelentős részét a devizahiteles ügyekben.

A rendelkezés szerint szerdától nem lehet kilakoltatásokat, végrehajtásokat és árveréseket sem folytatni az érintett ügycsoportban,