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sulyok tamás forsthoffer ágnes országgyűlés

Sulyok Tamás aláírta: szerdától hatályos az új törvény

2026. június 09. 20:19

Június 10-től felfüggesztik a folyamatban lévő eljárások jelentős részét a devizahiteles ügyekben.

2026. június 09. 20:19
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Hatályba lép a devizahiteles pereket érintő új törvény, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a jogszabályt, amelyet kedden a Magyar Közlönyben is kihirdettek. A Telex szerint ennek értelmében június 10-től felfüggesztik a folyamatban lévő eljárások jelentős részét a devizahiteles ügyekben.

A rendelkezés szerint szerdától nem lehet kilakoltatásokat, végrehajtásokat és árveréseket sem folytatni az érintett ügycsoportban, 

ami gyakorlatilag azonnali eljárási moratóriumot jelent.

A jogszabályt az Országgyűlés június 8-án egyhangúlag fogadta el: 183 képviselő szavazott igennel. A javaslatot korábban Hantosi István és Melléthei-Barna Márton nyújtotta be, a parlamenti vitát követően pedig minden frakció támogatta az előterjesztést.

Az elfogadást követően a törvényt kedden írta alá az államfő és az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes, így a kihirdetés még aznap megtörténhetett. A döntés politikai hátterében a devizahiteles családok helyzetének rendezésére irányuló ígéret áll: a kezdeményezők szerint a végleges megoldás kidolgozásáig indokolt az eljárások átmeneti felfüggesztése.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 2 komment

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hexahelicene
2026. június 09. 20:40
"átmeneti felfüggesztés" Tehát nagy lószar. Gondoltam, hogy 2026 a tiszás politikai bosszúhadjárat és a látszat-tevékenységek időszaka lesz. Magyarék még engedik a hamis győzelem illúziójában fürödni tiszás megvezetetteket. 2027-ben bebasz a gebasz...
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