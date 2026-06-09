Sulyok Tamás aláírta: szerdától hatályos az új törvény

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Június 10-től felfüggesztik a folyamatban lévő eljárások jelentős részét a devizahiteles ügyekben.
Hatályba lép a devizahiteles pereket érintő új törvény, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a jogszabályt, amelyet kedden a Magyar Közlönyben is kihirdettek. A Telex szerint ennek értelmében június 10-től felfüggesztik a folyamatban lévő eljárások jelentős részét a devizahiteles ügyekben.
A rendelkezés szerint szerdától nem lehet kilakoltatásokat, végrehajtásokat és árveréseket sem folytatni az érintett ügycsoportban,
ami gyakorlatilag azonnali eljárási moratóriumot jelent.
A jogszabályt az Országgyűlés június 8-án egyhangúlag fogadta el: 183 képviselő szavazott igennel. A javaslatot korábban Hantosi István és Melléthei-Barna Márton nyújtotta be, a parlamenti vitát követően pedig minden frakció támogatta az előterjesztést.
Az elfogadást követően a törvényt kedden írta alá az államfő és az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes, így a kihirdetés még aznap megtörténhetett. A döntés politikai hátterében a devizahiteles családok helyzetének rendezésére irányuló ígéret áll: a kezdeményezők szerint a végleges megoldás kidolgozásáig indokolt az eljárások átmeneti felfüggesztése.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd