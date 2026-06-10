Instagram-poszt buktatta le Kerkezt: ezért hiányzott a válogatottból

Kerkez Milos minden bizonnyal azért hagyta ki a magyar labdarúgó-válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését, mert egy családi esküvőn vett részt – írta meg a Csakfoci.

A Liverpool balhátvédje múlt pénteken kezdőként 80 percet játszott a Finnország elleni találkozón (2–1), az MLSZ azonban a hétvégén arról tájékoztatott, hogy a kazahok elleni meccsre magánéleti okokból már nem tart a csapattal Debrecenbe. Bár ennél részletesebb magyarázat nem érkezett, több jel is arra utal a közösségi médiában, hogy Kerkez egy családi esküvőn vett részt. Ilyen például az a videó, amelyen egy görög fodrász készíti el a futballista frizuráját, a felvételhez pedig azt írta: „Friss frizura az esküvőre.”