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magyar válogatott Debrecen Nagyerdei Stadion MLSZ

Százhuszonöt forintba kerül a magyar válogatott edzése – több ezren lesznek a lelátón

2026. június 08. 11:37

Csupán 125 forintba kerülnek a belépők az MLSZ jegyértékesítési felületén. A magyar válogatott hétfőn nyílt edzést tart a debreceni Nagyerdei Stadionban.

2026. június 08. 11:37
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Már több mint 4000-en vásároltak jegyet a magyar labdarúgó-válogatott hétfői nyílt edzésére, amelyre a Kazahsztán elleni keddi felkészülési mérkőzés helyszínén, a debreceni Nagyerdei Stadionban kerül sor – számolt be róla az M4 Sport a Facebookon.

Az MLSZ hivatalos jegyértékesítő felületén 125 forintért még mindig lehet belépőket vásárolni a gyakorlásra, a jelképes jegyár arra utal, hogy a magyar sportági szövetség idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. A tréning 17 órakor kezdődik, a kapukat egy órával korábban nyitják meg. Szoboszlai Dominikék után a kazahok is a helyszínen edzenek, de arra a foglalkozásra a jegyek már nem lesznek érvényesek, ekkor értelemszerűen el kell majd hagyni a létesítményt.

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A magyar válogatott legutóbb 2024 júniusában játszott a Nagyerdei Stadionban, akkor Izrael ellen 3–0-s győzelmet aratott. A kazahok elleni meccsen Sallai Roland biztosan nem léphet pályára, mert a múlt pénteki, Finnország elleni találkozón (2–1) kapott rúgás óta fájdalmat érez az Achillesében, míg Kerkez Milos magánéleti okok miatt hagyja ki az összecsapást – tájékoztatott róla vasárnap az MLSZ.

 

A Magyarország–Kazahsztán mérkőzést kedden 19 órától rendezik.

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Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

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