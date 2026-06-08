Százhuszonöt forintba kerül a magyar válogatott edzése – több ezren lesznek a lelátón

Már több mint 4000-en vásároltak jegyet a magyar labdarúgó-válogatott hétfői nyílt edzésére, amelyre a Kazahsztán elleni keddi felkészülési mérkőzés helyszínén, a debreceni Nagyerdei Stadionban kerül sor – számolt be róla az M4 Sport a Facebookon.

Az MLSZ hivatalos jegyértékesítő felületén 125 forintért még mindig lehet belépőket vásárolni a gyakorlásra, a jelképes jegyár arra utal, hogy a magyar sportági szövetség idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. A tréning 17 órakor kezdődik, a kapukat egy órával korábban nyitják meg. Szoboszlai Dominikék után a kazahok is a helyszínen edzenek, de arra a foglalkozásra a jegyek már nem lesznek érvényesek, ekkor értelemszerűen el kell majd hagyni a létesítményt.