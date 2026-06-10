Botrány a Bundestagban: már hivatalosan is egy kategóriába esik a szivárványos és a nemzeti zászló

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Megtiltották a képviselőknek a német zászló használatát annak ellenére, hogy az egyébként folyamatosan ki van függesztve az épület homlokzatára.
Újabb botrány tört ki a német Bundestagban, miután Julia Klöckner, a Bundestag elnöke megtiltotta, hogy a képviselői irodákban olyan zászlókat helyezzenek ki, amelyek kívülről is láthatóak – ez a német nemzeti lobogóra is vonatkozik.
Klöckner hangsúlyozta, hogy az irodákban elhelyezett zászlók alapvetően tilosak, függetlenül attól, milyen szimbolikát hordoznak. A tiltás kiterjed a német és az európai uniós zászlóra, valamint minden egyéb zászlóra és kifüggesztésre, különösen akkor, ha azok az utcáról is láthatók – írja a Junge Freiheit.
Hétfőn nagy felháborodást keltett, hogy a Bundestag rendőrsége megjelent Stefan Keuter AfD-s képviselő irodájánál. Keuter Beatrix von Storch frakcióvezető-helyettessel és munkatársaival együtt a német zászlót lengette az iroda erkélyéről, miközben az épület előtt tüntetők vonultak, „Merznek mennie kell” skandálással.
A rendőri fellépés után azonban kiderült: a Bundestag házirendje nemcsak a német zászlót, hanem a szivárványzászlót is tiltja az irodákban. Ezzel egyértelművé vált, hogy a Bundestag vezetése nem tesz különbséget a politikai jelentésű szivárványzászló és a német nemzeti lobogó között.
A Bundestag házirendjének 4. paragrafusa szerint:
A Német Bundestag általánosan hozzáférhető épületeiben, valamint ezen épületek kívülről látható ablakain és homlokzatain plakátok, poszterek, táblák, matricák és egyéb kifüggesztések elhelyezése kivétel nélkül tilos.”
A szabályozás így most már egyértelműen a német zászlóra is vonatkozik – arra a nemzeti lobogóra, amely egyébként a parlament épületén folyamatosan látható.
Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP
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