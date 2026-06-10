Botrány a Bundestagban: már hivatalosan is egy kategóriába esik a szivárványos és a nemzeti zászló

Újabb botrány tört ki a német Bundestagban, miután Julia Klöckner, a Bundestag elnöke megtiltotta, hogy a képviselői irodákban olyan zászlókat helyezzenek ki, amelyek kívülről is láthatóak – ez a német nemzeti lobogóra is vonatkozik.

Klöckner hangsúlyozta, hogy az irodákban elhelyezett zászlók alapvetően tilosak, függetlenül attól, milyen szimbolikát hordoznak. A tiltás kiterjed a német és az európai uniós zászlóra, valamint minden egyéb zászlóra és kifüggesztésre, különösen akkor, ha azok az utcáról is láthatók – írja a Junge Freiheit.