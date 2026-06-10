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bundestag julia klöckner Németország

Botrány a Bundestagban: már hivatalosan is egy kategóriába esik a szivárványos és a nemzeti zászló

2026. június 10. 14:28

Megtiltották a képviselőknek a német zászló használatát annak ellenére, hogy az egyébként folyamatosan ki van függesztve az épület homlokzatára.

2026. június 10. 14:28
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Újabb botrány tört ki a német Bundestagban, miután Julia Klöckner, a Bundestag elnöke megtiltotta, hogy a képviselői irodákban olyan zászlókat helyezzenek ki, amelyek kívülről is láthatóak – ez a német nemzeti lobogóra is vonatkozik.

Klöckner hangsúlyozta, hogy az irodákban elhelyezett zászlók alapvetően tilosak, függetlenül attól, milyen szimbolikát hordoznak. A tiltás kiterjed a német és az európai uniós zászlóra, valamint minden egyéb zászlóra és kifüggesztésre, különösen akkor, ha azok az utcáról is láthatók – írja a Junge Freiheit.

Hétfőn nagy felháborodást keltett, hogy a Bundestag rendőrsége megjelent Stefan Keuter AfD-s képviselő irodájánál. Keuter Beatrix von Storch frakcióvezető-helyettessel és munkatársaival együtt a német zászlót lengette az iroda erkélyéről, miközben az épület előtt tüntetők vonultak, „Merznek mennie kell” skandálással.

A rendőri fellépés után azonban kiderült: a Bundestag házirendje nemcsak a német zászlót, hanem a szivárványzászlót is tiltja az irodákban. Ezzel egyértelművé vált, hogy a Bundestag vezetése nem tesz különbséget a politikai jelentésű szivárványzászló és a német nemzeti lobogó között.

A Bundestag házirendjének 4. paragrafusa szerint:

A Német Bundestag általánosan hozzáférhető épületeiben, valamint ezen épületek kívülről látható ablakain és homlokzatain plakátok, poszterek, táblák, matricák és egyéb kifüggesztések elhelyezése kivétel nélkül tilos.”

A szabályozás így most már egyértelműen a német zászlóra is vonatkozik – arra a nemzeti lobogóra, amely egyébként a parlament épületén folyamatosan látható.

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
Treeoflife
2026. június 10. 16:52
Semmi gond, a németek ezek szerint mind buzik, vagy "transzferek". a díszítés meg az iszlám lesz. Nekik "az" a nemzeti zászlójuk. Az országot majd át"keresztelik" Szodómisztán"-ra. Akkor megvan a "nemiség", a "SARIA" meg fentről figyel.
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1
0
nempolitizalok-0
2026. június 10. 16:29
A libsik rettegnek a nemzeti színektől. Emlékszem, a 90-es években az SZDSZ csürhe is azon problémázott, hogy némelyeknek a saját kertjében volt magyar zászló. Erről képeseék voltak az áltaul leuralt médiában felháborodni, betiltását követelni.
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0
0
Majdmegmondom
•••
2026. június 10. 16:20 Szerkesztve
Most ért be az önostorozó politika igazán. Ma már annyira hülyék ezek a németek, hogy ha egy migráns elkövet egy bűntényt, akkor is magukat büntetik meg... Őszintén remélem, hogy az AFD legalább 60%-kal győz! Akkor majd kiderül, hogy tényleg az összes német agyhalott-e...
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3
0
Hangillat
2026. június 10. 15:53
Szobor nem szerepel a tiltásban., német sas márványból, felfújható, gumiból, stb. illetve élő sas megteszi.
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0
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