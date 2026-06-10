„Mindenki ellenünk volt” – a kazahok a játékvezetőben látják a magyarok elleni vereség okát

A vesti.kz beszámolója szerint Kazahsztán a meccs elején „sokkolta” a magyarokat a vezetés megszerzésével, de aztán a hazaiak egy gyönyörű gólnak, valamint Szamorodov kiállításának is köszönhetően fordítottak, így az örményekkel néhány nappal ezelőtt 1–1-es döntetlenre végző kazah válogatott hárommeccses veretlenségi sorozata megszakadt.

A magyar nemzeti csapatot legközelebb ősszel láthatjuk újra a pályán, amikor Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával (Grúziával) küzd meg a Nemzetek Ligája B-divíziójában.