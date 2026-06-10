„Mindenki ellenünk volt” – a kazahok a játékvezetőben látják a magyarok elleni vereség okát

„Ha csinálják, akkor beleállok” – Szoboszlai nem gondolta volna, hogy ennyire rugdosni fognak a kazahok
De azt elismerte, hogy a nyári szünet előtt nem akart megsérülni.
Talgat Bajszufinov szerint a játékosai megtették a magyarok ellen, amit meg kellett tenniük. A kazah válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, a játékvezető többnyire a mieinknek kedvezett az ítéleteivel.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a keddi felkészülési mérkőzésén 3–1-re nyert Kazahsztán ellen Debrecenben. A szünetben még a vendégek vezettek, a második játékrész elején azonban a mieink Szoboszlai Dominik révén egyenlítettek, majd Makszim Szamorodov kiállítása után Schäfer András bombagóljával és az újonc Tóth Rajmund találatával bezsebelték a győzelmet. A kazahok szövetségi kapitánya, Talgat Bajszufinov szerint a vereségükben az is közrejátszott, hogy a szerb játékvezető az ítéleteivel többnyire a magyar csapatot segítette.
Azt mondtam a srácoknak az öltözőben, hogy megtettük, amit meg kellett tennünk. Most már látjuk, hogyan tudnak minket megverni, amikor a játékvezetők és mindenki más ellenünk van. Megköszöntem a fiúknak a meccset. Ha a stabilitásunkat sikerül megtartanunk, akkor ősszel jól fogunk kinézni
– mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón az 57 esztendős szakember.
A sports.kz kazah portál tudósítása szerint szintén jogtalan volt Szamorodov második sárga lapja, mert – mint írják – az Ahmat Groznij játékosa hozzá sem ért az ellenfele (Osváth Attila) lábához.
A helyi honlapok megjegyzik, a kazah válogatott a magyarok ellen
személyében két újoncot is avatott.
A football.kulichki.net portál Szoboszlai Dominiket nevezte meg a meccs legjobbjának.
A magyar válogatott csapatkapitánya volt a mérkőzés főszereplője. A hazaiak szinte minden támadása rajta futott keresztül, emellett Szoboszlai végezte el a pontrúgásokat, és két gólból is kivette a részét. A második félidő elején ő egyenlített, majd gólpasszt adott Schäfernek
– írták.
Ezt is ajánljuk a témában
De azt elismerte, hogy a nyári szünet előtt nem akart megsérülni.
A vesti.kz beszámolója szerint Kazahsztán a meccs elején „sokkolta” a magyarokat a vezetés megszerzésével, de aztán a hazaiak egy gyönyörű gólnak, valamint Szamorodov kiállításának is köszönhetően fordítottak, így az örményekkel néhány nappal ezelőtt 1–1-es döntetlenre végző kazah válogatott hárommeccses veretlenségi sorozata megszakadt.
A magyar nemzeti csapatot legközelebb ősszel láthatjuk újra a pályán, amikor Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával (Grúziával) küzd meg a Nemzetek Ligája B-divíziójában.
Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt