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magyar válogatott kazah válogatott Magyarország Kazahsztán

„Mindenki ellenünk volt” – a kazahok a játékvezetőben látják a magyarok elleni vereség okát

2026. június 10. 12:16

Talgat Bajszufinov szerint a játékosai megtették a magyarok ellen, amit meg kellett tenniük. A kazah válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, a játékvezető többnyire a mieinknek kedvezett az ítéleteivel.

2026. június 10. 12:16
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Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a keddi felkészülési mérkőzésén 3–1-re nyert Kazahsztán ellen Debrecenben. A szünetben még a vendégek vezettek, a második játékrész elején azonban a mieink Szoboszlai Dominik révén egyenlítettek, majd Makszim Szamorodov kiállítása után Schäfer András bombagóljával és az újonc Tóth Rajmund találatával bezsebelték a győzelmet. A kazahok szövetségi kapitánya, Talgat Bajszufinov szerint a vereségükben az is közrejátszott, hogy a szerb játékvezető az ítéleteivel többnyire a magyar csapatot segítette.

Talgat Bajszufinov, Kazahsztán, magyar válogatott, Magyarország, Debrecen, Nagyerdei Stadion
Talgat Bajszufinov szerint a szerb játékvezető nem a kazahokat segítette az ítéleteivel a debreceni mérkőzésen (Fotó: vesti.kz)

Azt mondtam a srácoknak az öltözőben, hogy megtettük, amit meg kellett tennünk. Most már látjuk, hogyan tudnak minket megverni, amikor a játékvezetők és mindenki más ellenünk van. Megköszöntem a fiúknak a meccset. Ha a stabilitásunkat sikerül megtartanunk, akkor ősszel jól fogunk kinézni

mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón az 57 esztendős szakember.

 

A sports.kz kazah portál tudósítása szerint szintén jogtalan volt Szamorodov második sárga lapja, mert – mint írják – az Ahmat Groznij játékosa hozzá sem ért az ellenfele (Osváth Attila) lábához.

Szamorodov kiállítása

A helyi honlapok megjegyzik, a kazah válogatott a magyarok ellen 

  • Szagi Szovet (FC Kajszar) 
  • és Magzsan Toktibaj (Ordabaszi) 

személyében két újoncot is avatott.

A football.kulichki.net portál Szoboszlai Dominiket nevezte meg a meccs legjobbjának.

A magyar válogatott csapatkapitánya volt a mérkőzés főszereplője. A hazaiak szinte minden támadása rajta futott keresztül, emellett Szoboszlai végezte el a pontrúgásokat, és két gólból is kivette a részét. A második félidő elején ő egyenlített, majd gólpasszt adott Schäfernek

– írták.

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A vesti.kz beszámolója szerint Kazahsztán a meccs elején „sokkolta” a magyarokat a vezetés megszerzésével, de aztán a hazaiak egy gyönyörű gólnak, valamint Szamorodov kiállításának is köszönhetően fordítottak, így az örményekkel néhány nappal ezelőtt 1–1-es döntetlenre végző kazah válogatott hárommeccses veretlenségi sorozata megszakadt.

A magyar nemzeti csapatot legközelebb ősszel láthatjuk újra a pályán, amikor Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával (Grúziával) küzd meg a Nemzetek Ligája B-divíziójában.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Összesen 2 komment

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frankie-bunn
2026. június 10. 12:48
Ja, leginkább a fizika törvényei, mint gravitáció, légellenállás, légnyomás, sirály tarkóján megpattanó labda....
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gullwing
2026. június 10. 12:34
Nem láttam a meccset de ha egy csapat 3 kap azt álltalába nem a játékvezető rúgja be...🤣
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