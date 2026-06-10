Közel másfél millió követője volt, egy kínai étterem asztalán végezte

A beszámolók szerint a Choutou nevű kutya gazdája, akinek a kalandjait milliók követték az interneten éppen külföldön volt, mikor ellopták az állatot. Guo ugyanis utazási blogger, és szülei vigyáztak a nyolcéves border collie-ra, de május 11-én Guo apja észrevette, hogy a kutya eltűnt a családi farmról – írja a Focus Online.

A biztonsági kamerák felvételei azt mutatták, hogy két idegen elektromos kerékpáron elhajtott a kutyával. A lap beszámolója szerint Guo, miután megtudta, hogy ellopták a kutyáját, azonnal hazautazott. Körülbelül két héttel az állat elrablása után rátalált a feltételezett tolvajra és 1300 eurót ajánlott fel a férfinak a kutya visszajuttatásáért.