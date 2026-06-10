Közel másfél millió követője volt, egy kínai étterem asztalán végezte

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Kína egyik leghíresebb kutyáját ellopták, majd 23 euróért eladták egy étteremnek, ahol végül az étlapon kötött ki.
A beszámolók szerint a Choutou nevű kutya gazdája, akinek a kalandjait milliók követték az interneten éppen külföldön volt, mikor ellopták az állatot. Guo ugyanis utazási blogger, és szülei vigyáztak a nyolcéves border collie-ra, de május 11-én Guo apja észrevette, hogy a kutya eltűnt a családi farmról – írja a Focus Online.
A biztonsági kamerák felvételei azt mutatták, hogy két idegen elektromos kerékpáron elhajtott a kutyával. A lap beszámolója szerint Guo, miután megtudta, hogy ellopták a kutyáját, azonnal hazautazott. Körülbelül két héttel az állat elrablása után rátalált a feltételezett tolvajra és 1300 eurót ajánlott fel a férfinak a kutya visszajuttatásáért.
A kutyát azonban már eladták egy étteremnek 23 euróért.
Az állítólagos tolvaj nem mutatott megbánást. „A kutya meghalt, úgyhogy ne csináljanak ekkora felhajtást. Nem szegtem meg a törvényt” – mondta állítólag. Azt állította, hogy azt hitte, a kutya egy kóbor kutya, aki követte őt. Guo ezt cáfolja, kijelentve, hogy „Chutou”-nak nyomkövetője és nyakörve volt, és a család magánterületén tartózkodott.
Guo felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, de Kínában nincsenek kifejezetten a háziállatokat védő törvények.
A háziállatokkal kapcsolatos vitákat kártérítési polgári peres eljárások keretében rendezik.
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