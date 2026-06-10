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kínai étterem guo chutou Kínai Népköztársaság

Közel másfél millió követője volt, egy kínai étterem asztalán végezte

2026. június 10. 12:49

Kína egyik leghíresebb kutyáját ellopták, majd 23 euróért eladták egy étteremnek, ahol végül az étlapon kötött ki.

2026. június 10. 12:49
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A beszámolók szerint a Choutou nevű kutya gazdája, akinek a kalandjait milliók követték az interneten éppen külföldön volt, mikor ellopták az állatot. Guo ugyanis utazási blogger, és szülei vigyáztak a nyolcéves border collie-ra, de május 11-én Guo apja észrevette, hogy a kutya eltűnt a családi farmról – írja a Focus Online. 

A biztonsági kamerák felvételei azt mutatták, hogy két idegen elektromos kerékpáron elhajtott a kutyával. A lap beszámolója szerint Guo, miután megtudta, hogy ellopták a kutyáját, azonnal hazautazott. Körülbelül két héttel az állat elrablása után rátalált a feltételezett tolvajra és 1300 eurót ajánlott fel a férfinak a kutya visszajuttatásáért. 

A kutyát azonban már eladták egy étteremnek 23 euróért.

Az állítólagos tolvaj nem mutatott megbánást. „A kutya meghalt, úgyhogy ne csináljanak ekkora felhajtást. Nem szegtem meg a törvényt” – mondta állítólag. Azt állította, hogy azt hitte, a kutya egy kóbor kutya, aki követte őt. Guo ezt cáfolja, kijelentve, hogy „Chutou”-nak nyomkövetője és nyakörve volt, és a család magánterületén tartózkodott.

Guo felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, de Kínában nincsenek kifejezetten a háziállatokat védő törvények. 

A háziállatokkal kapcsolatos vitákat kártérítési polgári peres eljárások keretében rendezik.

Nyitókép: X

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Összesen 37 komment

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astracf
2026. június 10. 14:02
Rohadjon meg az összes kutyazabáló!
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3
0
bagyadtsolomon
•••
2026. június 10. 13:55 Szerkesztve
A hírnév átka! Egyébként már biztonságban vannak az Fővárosi Állat- és Növénykert vadkacsái és aranyhalai?
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2
0
Canadian
2026. június 10. 13:45
- Hogy hívja a kínai a kutyáját? - Vacsora.
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1
2
5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 13:40
Múltkor egy elefánntal történt ugyanez Washingtonban. Ja! Ezt nem ide…
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0
3
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